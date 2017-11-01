Кукла

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:09

Сделано_в_СССР Просмотров: 49 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 09:09 by

Здравствуйте! Да, я знаю, вы можете и не поверить моей истории, но просто прочтите ее и вы все поймете.Этот случай произошел со мной 3 года назад, мне сейчас 15 лет.Мы с моей семьей переехали в новый дом. Этот дом был больше похож на старый, заброшенный особняк.Я очень любопытная и вечно ищу приключений.Вот и сейчас так получилось, хозяева говорили, что мы можем брать вещи, которые они оставили, так как они им особо не были нужны, но они запретили нам раскрывать маленький чемодан, который был закреплен только лишь на маленькие замочки, которые очень легко было взломать.Ну, а я в этом деле была мастер, я открывала мамину шкатулку с украшениями, которая была заперта на точно таких же замках.Ну не в этом суть, в общем как вы уже догадались, я взломала замки и открыла чемодан. На удивление, там лежала только маленькая сшитая в ручную кукла.У нее были завязаны глаза тряпочкой, которая уж очень сильно воняла, я быстро сняла эту тряпочку и выкинула в мусорку, после чего я пожалела об этом действии!Я сначала ни о чем не подозревала, но после недели, как я нашла эту куклу, я начала видеть очень страшные сны.То я вижу, как будто я в этом доме осталась одна навечно, то как будто я и моя семья была убита маленькой девочкой, рыжей, зеленоглазой, но с бледной кожей, как у мертвеца, и так далее.Но что меня удивило, так это то, что девочка была страшно похожа на эту куклу. Наконец, после месяца, прожитого в этом доме, я проснулась от того, что меня кто то звал, голос этот был очень нежный, и главное похож на голос той девочки из сна. Я сначала очень сильно испугалась, но когда я повернулась на другой бок, я обомлела от увиденного...Это была та кукла!Кукла, которую я вытащила из чемодана! Я не могла пошевелиться, но она начала со мной говорить, она просила меня успокоится и не бояться ее, но самое главное, что этот голос слышала только я!Этот голос звучал только у меня в голове.Когда кукла сказала, что бы я не боялась ее, и что она хочет, что бы я ей помогла я успокоилась.Эта кукла не ходила, а так сказать, телепортировалась. Я согласилась ей помочь только потому, что я не хотела иметь проблем с куклой, охваченной демоном!После я очень глубоко пожалела об этом!На мое удивление, эта кукла была без глаз, у нее были только две зеленые точки на месте, где должны были располагаться глаза, на ней было белое платьице и рыжие, распущенные, кудрявые пряди волос.Эх, если бы я знала, к чему приведет меня эта кукла и то, что я ей помогла!Она попросила меня, что бы я ей пришила две зеленые, именно зеленые пуговицы на месте глаз. Эта была моя ошибка, после того как я ей пришила пуговицы, она сказала, что на следующий день меня ждет сюрприз, и очень большой.Я от радости быстренько пошла спать, что бы по скорее увидеть сюрприз!На следующее утро я проснулась от крика моей мамы, который раздался на весь дом. Когда я побежала к маме, я увидела лицо моей мамы все побелевшее, на котором читалось отчаяние и полное озарение ужаса.На пороге лежали два моих кота, Кеша и Лоня со вспоротым животом и разрезанной шеей, в которой торчала кровавая записка в которой спрашивалось: "Ну как тебе мой сюрприз? "Я заплакала от горя, это были самые мои любимые котики и они умерли, их зверски изрезали и убили!Я и моя семья не могла перенести такого горя, от которого я даже забыла про эту чертову куклу!Я рассказала все родителям и они мигом позвонили хозяевам дома, они приехали и все нам рассказали!Оказывается, что эта кукла принадлежала той самой девочке из моего сна, эта девочка была сиротой и ее воспитывала мачеха и ее родной отец, который плевать на нее хотел.И из-за этого Лора, так звали девочку, самостоятельно сшила себе эту куклу и приделала к ней свои волосы.Но, к большому сожалению, у Лоры не было двух зеленых пуговиц, что бы сделать кукле глаза. И в место этого она нарисовала две точки вместо глаз!От того, что мачеха часто била девочку, Лора скончалась в возрасте девяти лет. Ларису ( Лору) даже не стали хоронить, а просто скинули в реку возле деревни, а куклу выкинуть забыли!Из-за того, что Лариса пришила свои волосы к кукле, ее душа перенеслась в эту куклу и осталась там на веки вечные.И каждый раз, когда в этот дом переезжала любая семья, и кто-то из детей открывал чемодан, то родители детей умирали вскоре после переезда.Особенно, если дети помогали кукле и пришивали ей глаза! И теперь Лора мстит всем родителям, кто приезжает в этот дом! Услышав это, мои родители были в недоумении и спросили, что же можно сделать для того, что бы эта череда прекратилась. Для этого нужно было отрезать кукле глаза, найти трупик этой девочки и нормально похоронить Ларису, как и всех остальных людей, а в месте с Лорой надо положить туда и куклу!Мы сделали все, что надо было для безопасности всех остальных людей, которые будут переезжать в этот дом!PS: если это читают дети, то я лучше не советую делать то, что запретили хозяева ваших домов или квартир!На всякий случай!Автор: Алиса Вайн .

Ключевые слова: Особняк кукла чемодан девочка плохие родители месть

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