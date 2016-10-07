Ночь

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 11:05

Причина: Изменён раздел. Стилистика автора сохранена.

melnik12 Просмотров: 88 Комментарии: 3 +1 Вчера, 11:05 by

Как же это смешно звучит… Я сейчас сижу и с чашкой чая смотрю в окно. Все мои глаза мокрые, хах, даже не знаю почему. В наушниках играет какая-то классика. Я думаю… Как же быстро пролетел этот год. Столько всего было! Начиная от новых знакомств, заканчивая любовью. Я все думаю, а если б я сделал по-другому, все ж могло быть по-другому! Я, может быть, даже счастлив, мог быть… но нет.У меня дрожат руки, да и чай уже давно остыл. За окном идет снег. Снежинки так интересно танцуют, что напоминают мне наш танец. Как ты легко держала меня за плечи, а я тебя за талию, да и дураком был, все руки ниже опускал, но ты смеялась и все больше меня обнять пыталась. Как ночами ты рассказывала мне о самом важном для тебя. Ах да, совсем забыл, а после танца уводила ты меня – в какие-то неизвестные мне места.Мой чай пить уже совсем уж невозможно. Совсем остыл. В окне, то есть за ним, уже закончился танец снежинок и остались лишь сугробы. Как и у нас с тобой. Нет больше танцев, остались лишь воспоминания. Ой, я как дурак все пытался вернуть это, вернуть тот снегопад. Я обещал тебе, что изменюсь и стану совсем другим, лишь бы только ты осталась рядом. Эх, но не слушала ты меня.Я совсем замерз. За окном горит фонарь. Интересный такой. А я вспоминаю, как ты с тем, со своим новым, за ручку из парадной выходила и, даже на меня не посмотрев, садилась в его «роскошную» машину. Мда. А я зайду в магаз и куплю спиртного, чтоб напиться вдоволь.Чай пить уж невозможно, совсем противный он на вкус. Вот снова смотрю я в окно. Но вдруг я вижу девушку. Она садится на скамейку и прижимается к коленкам. Думаю: «Похоже, не у меня одного такая травма». Я встаю с пастели и иду на кухню, за новой чашкой чая. Я, как случайно, сделал чашки две его. Думал вылить, но зачем?Я подошел к окну, а ей совсем уж плохо. Я быстро оделся и выбежал во двор с двумя чашками чая. Подходя все ближе, я чувствовал, как у нее кричит душа. Подойдя, я сел с нею рядом и предложил ей чайку. Она сначала не поняла и думала, что это вовсе сон, но мне тогда и вовсе было все равно, как она выглядит. Я просто видел, что ей плохо, и хотел помочь. Но когда она подняла голову, чтоб посмотреть, кто же я. Я ужаснулся, ведь она была страшно красива. На ее глазах слезы уже превратились в маленькие алмазики. Я потерял дар речи и просто протянул ей чай. Тут она улыбнулась и, тоже не сказав ни слова, взяла его. Всю ночь мы просто молчали. А как начало светать, сказал, что мне пора. Она улыбнулась и отдала мне кружку, сказав спасибо, устремилась куда-то вдаль.Придя домой, я сел снова у окна и задремал. Днем опять ушел на учебу.Вот и снова ночь. Я сижу с чашкой чая и смотрю в окно. Снег снова закружил. Опять нахлынули воспоминания. Но тут я увидел снова ту прекрасную девушку. Я снова взял кружку чая и выбежал во двор. И снова предложил ей. Она была удивлена снова меня здесь увидеть. Она была не похожей на других. Она рассказывала о себе. Очень много о себе. А я внимательно выслушивал. А как опять начало светать, она отдала мне кружку и, сказав, что мне пора, опять ушла куда-то вдаль. Придя домой, я снова задремал.Днем я решил найти ее в соц. сетях. Но нашел лишь ужасную статью, где говорилось про девушку, убитую собственным мужем. Фото было ее.Я упал на пол. Дождавшись ночи, я первый пришел на ту скамейку. Тут я снова увидел, как к этой скамье подходит девушка, все та же самая, и говорит:- Я должна признаться, меня уж давно нет на этом белом свете. Я умерла от рук того, которого любила, и вечно я страдала здесь. Но ты помог мне снова почувствовать заботу. Я пришла оттуда сказать спасибо. Ты даже не знал меня и решил помочь. Просто, спасибо тебе.На этом моменте она ушла, просто растворилась в воздухе! Я пришел домой и сразу утонул во сне.Наутро я собрался и снова пошел на учебу, и перед занятиями нам представили нашу новенькую. Вы только представьте мое лицо, когда я увидел её! Она была чистой копией той самой. Да и вы не поверите, но она села рядом со мной. Я решил рискнуть и пригласил ее на свидание, и она согласилась! Согласилась!Она была очень скромной, но веселой. Но когда я провожал ее до дома, оказалось, она живет в том же районе. Когда мы проходили мимо той лавки, она села на нее и расплакалась. Я стал утешать ее.- Когда-то моя мама здесь часто плакала. Мой отец, как напивался, бил ее сильно, а она любила его и не срывалась на него, а просто уходила сюда, садилась на лавку и плакала. Вот только потом он убил ее. Я помню, я плакала, наверное, целый год. Меня отправили в детский дом. Но мне исполнилось 18, я вернулась в этот дом.Я ужаснулся, но сказал я лишь одно:- Она была очень красивой, ты - ее копия.Она ужаснулась и спросила, откуда я знаю ее мать? И тут я рассказал про последние 3 ночи. Она посмотрела и обняла меня, и сказала спасибо за то, что я такой хороший.

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