Чёрт или неупокоенная душа?

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 09:03

GryGor Просмотров: 71 Комментарии: 3 0 Вчера, 09:03 by

Недавно поселился в замечательной квартире. Всё шло гладко и хорошо. Вдруг просыпаюсь я от тяжёлого взгляда... Вроде в комнате никого нет, но моё внимание привлёк угол комнаты. Я взял фонарик и посветил в темноту. То, что увидел я, лучше не видеть никому.Чёрный, лохматый человек с крыльями и копытами. Крылья были большими, тоже чёрными. Копыта золотые. Мы смотрели друг на друга минуты 3. Потом чёрт (иначе никак не назовешь) взмахнул крыльями, разбил окно и вылетел.На следующую ночь я проснулся от шума. Вокруг меня был бардак, вещи плыли по воздуху, стол был перевёрнут, телевизор издавал белый шум, всё тряслось... Я выбежал из квартиры и начал обзванивать соседей. Дверь соседней квартиры открылась, выглянул здоровый мужик в майке-матроске. Я ему всё объяснил, что происходило в эти две ночи.Оказывается, тут жил довольно плохой человек до меня. Он был судим за убийство, а также он называл себя чёрным магом и говорил то, что не убивал, а всего лишь "провёл жертвоприношение". Собственно, он погиб в тюрьме по непонятной причине.Мы зашли в квартиру. Вещи были разбросаны, телевизор уже не издавал звуки. Сосед предложил мне либо отоспаться, либо вызвать батюшку, а на его лице была ухмылка. "Наверно, он подумал, что я не совсем нормальный..."Утром я последовал его совету. Батюшка освятил, помолился, ну, и что-то там ещё сделал... После сказал, чтобы я ставил свечку и крестик на подоконник, пока это не прекратится. Было ещё около двух таких странных ночей, но потом всё прекратилось.Не знаю, что это было, но после этого я точно переселюсь...

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