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Страшилки

Чёрт или неупокоенная душа?

Недавно поселился в замечательной квартире. Всё шло гладко и хорошо. Вдруг просыпаюсь я от тяжёлого взгляда... Вроде в комнате никого нет, но моё внимание привлёк угол комнаты. Я взял фонарик и посветил в темноту. То, что увидел я, лучше не видеть никому.

Чёрный, лохматый человек с крыльями и копытами. Крылья были большими, тоже чёрными. Копыта золотые. Мы смотрели друг на друга минуты 3. Потом чёрт (иначе никак не назовешь) взмахнул крыльями, разбил окно и вылетел.

На следующую ночь я проснулся от шума. Вокруг меня был бардак, вещи плыли по воздуху, стол был перевёрнут, телевизор издавал белый шум, всё тряслось... Я выбежал из квартиры и начал обзванивать соседей. Дверь соседней квартиры открылась, выглянул здоровый мужик в майке-матроске. Я ему всё объяснил, что происходило в эти две ночи.

Оказывается, тут жил довольно плохой человек до меня. Он был судим за убийство, а также он называл себя чёрным магом и говорил то, что не убивал, а всего лишь "провёл жертвоприношение". Собственно, он погиб в тюрьме по непонятной причине.

Мы зашли в квартиру. Вещи были разбросаны, телевизор уже не издавал звуки. Сосед предложил мне либо отоспаться, либо вызвать батюшку, а на его лице была ухмылка. "Наверно, он подумал, что я не совсем нормальный..."

Утром я последовал его совету. Батюшка освятил, помолился, ну, и что-то там ещё сделал... После сказал, чтобы я ставил свечку и крестик на подоконник, пока это не прекратится. Было ещё около двух таких странных ночей, но потом всё прекратилось.Не знаю, что это было, но после этого я точно переселюсь...

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 09:03
Вчера, 09:03 by GryGorПросмотров: 71Комментарии: 3
0

Ключевые слова: Чёрт душа страх ужас комната ночь страшилка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 09:42
-1
Группа: Посетители
Репутация: (27|-1)
Публикаций: 24
Комментариев: 272
Убийца похож на чёрта....бывает.Прикольная страшилка.Поставлю плюс+++
Зарегистрирован: 19.08.2017
#2 написал: Kreisleiter13
Вчера, 15:03
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 936
Ну обычно черти в гости заходят и строем ходят, когда кто-то в делирии находится. А так какая-то неведома хреновина была.
Зарегистрирован: 8.10.2014
  
#3 написал: Летяга
Вчера, 21:34
0
Онлайн
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Публикаций: 170
Комментариев: 5 725
Телевизор, "издающий" белый шум, особенно доставил))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                
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