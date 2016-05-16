Мобильный телефон

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:25

Причина: Стилистика автора сохранена. Изменен раздел

WOLF_USSR Просмотров: 17 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 13:25 by

Шла вторая половина 2006 года. Осень. Мы с родителями только переехали в новую квартиру на окраине города, а то шумный центр уже порядком надоел, да и до школы, можно сказать, всего пара шагов. Но, даже несмотря на это, я уже успел возненавидеть все это: переезд, суматоха и неразбериха… вещи, вещи, вещи… Мне казалось, их нескончаемое количество.Отец был переполнен счастьем, потому что наконец сменил работу, и каждый вечер он твердил о том, какой у него замечательный коллектив, даже друзьями новыми обзавелся.И вот… когда наконец-то все закончилось, все вещи были перевезены, мебель и вся кухонная дребедень были на своих местах, я, можно сказать, выдохнул с облегчением. Не мог нарадоваться тому факту, что наконец-то все устаканилось, теперь до школы буквально пять минут, да и к тому же все мои друзья теперь совсем рядом. Совсем не то, что было раньше -приходилось через весь город переться ради того, чтоб погулять с друганами пару часов."Теперь все это позади", - подумал я и устроился поудобнее на кровати, заткнув свои уши наушниками и на полную катушку врубив плеер. Таким образом я пролежал где-то час и не заметил того, как уснул.Спустя какое-то время я начал просыпаться оттого, что какой-то странный звук просачивался сквозь мои наушники… еле слышимый. Плейлист в моем плеере уже давно проиграл... и звук точно исходил не из плеера.Когда я окончательно продрал глаза, то начал различать этот непонятный звук. Это была мелодия… мелодия от мобильного телефона. "Sony Ericsson, – моментально проскочило у меня в голове. - Но ведь у меня Nokia…". Я сразу опомнился. Легкое недоумение овладело мной буквально на несколько секунд. Я выдернул из ушей наушники и начал прислушиваться к источнику звука, чтобы понять, откуда он исходит.После пятисекундной паузы мое левое ухо уловило примерный радиус, откуда исходила мелодия. Батарея… советская старая и покоцанная батарея… Именно из-за неё исходила уже порядком мне надоевшая мелодия мобильного телефона.Недолго думая, я рванул к батарее, но не мог понять, откуда именно идет звук, так как батарея отдавала лёгким эхом, и звук распространялся по всей батарее.Внезапно звук прекратился, и мне ничего не оставалось, кроме того, как просто руками шарить между батареей и стенкой, собирая все больше пыли и мелкой паутины на свою руку.После недолгих манипуляций моя рука наконец-то нащупала небольших размеров телефонный аппарат. "О, чудо", -промелькнуло у меня в голове. И с небольшой возней я все-таки вытащил его. Обтерев его рукой и оставив на своей ладони 10 слоев пыли, я разглядел телефон. Это был довольно старенький Sony Ericsson, но при этом он был не обделен фотокамерой. Я поднялся с пола и уселся на кровать, не отрывая глаз от этой находки. Что он тут вообще делает? Каким образом он попал сюда, за батарею? Хм… может, старый хозяин спрятал, а когда выезжал, то забыл про него? Хотя... как такое может быть?.. И зачем он вообще спрятал его сюда? Непонятно. Все это очень странно.И, что самое интересное, когда я снял его с блокировки, на нём не было пропущенного звонка! И вообще на нём отсутствовали какие-либо номера, как в телефонной книге, так и в вызовах. А кто же звонил тогда?! Может, это был будильник? Но, покопавшись, я убедился, что будильник также заведен не был. Странно. К тому же он был в чем-то измазан… в какой-то липкой грязи…Я достал из кухонного ящика влажные салфетки и решил протереть его немного, слишком уж он замызган в чем-то. Когда я протёр его, он стал выглядеть как новенький. Я начал разглядывать его более детально, камера у него была отличная!Я случайно кинул взгляд на салфетку, которой полминуты назад протирал телефон. И тут лёгкий холодок пробежал у меня в груди. Салфетка вся была в каких-то бардовых разводах, очень напоминающих кровь… Мое сердцебиение начало учащаться, но я еще не знал, что ждёт меня впереди… И первая мысль была, которая пришла мне в голову, - это залезть в галерею телефона… Может, там есть какие-то фотографии.Недолго думая, я зашел в галерею и нажал на первую попавшуюся фотку. Это была комната… комната в этой квартире, в которой сейчас спят родители, причем она была сфотографирована с нескольких ракурсов. Далее, точно по такому же принципу, были сделаны фотографии кухни. Потом ванны. И даже туалета. И, наконец, моя комната. И меня крайне насторожил тот факт, что кровати в ней было две. Как будто в ней жили два человека. А в родительской комнате и вовсе не было почти ничего, кроме одного стула.Следующая фотография по списку была как минимум тревожной. На ней издалека были сфотографированы трое подростков -два парня и девчонка. Они были с рюкзаками и, кажется, стояли возле школы, но, что самое тревожное, так это то, что они не видели, как их фотографируют… Фото были сделаны крайне плохо, размывчато, а еще их было огромное количество.Сначала они были у школы, потом несколько фото показывали, как они идут по какой-то дороге, а все фото были сделаны сзади, издалека, как будто кто-то следил за ними.Далее подростки были запечатлены в каком-то торговом центре. Я насчитал порядка 47 фотографий. Следующее фото уже было не просто тревожным, оно начало наводить на самые ужасные мысли. Это была ванная, на веревке для белья висел крюк… Крюк, которым подвешивают животных на скотобойне. Но это ещё ничего…То, что было на следующем фото, заставило мои ноги подкоситься, а меня самого застыть на месте с огромным комом в горле. На фото была эта же ванная, а на крюке висела та самая девчонка с предыдущих фотографий. И, кажется, она была еще жива, так как рот её был сильно раскрыт. Было видно, что она кричит.Этот ненормальный ублюдок сделал порядка 15 фотографий с разных ракурсов в то время, пока эта несчастная девушка висела на крюке. На очередном фото она висела уже с насквозь проколотой головой… от подбородка до макушки головы.Меня чуть не стошнило, я не мог больше смотреть на все это. Я умыл лицо водой и лег на кровать. У меня из головы никак не выходила та девушка… висящая на крюке. С одной стороны был сильный страх, а с другой - любопытство, что же этот больной ублюдок там ещё нафоткал?На нескольких фотографиях был один из тех парней, который был подвешен ногами к люстре в комнате родителей… Фото чередовались, а на каждом следующем фото у этого парня отсутствовали части тела. Вскоре этот парень стал похож на изуродованную куклу, которой поотрывали все, что только возможно... Меня стошнило прямо на пол... Я не знал, что делать. Как быть? Родителям смогу рассказать только утром, но чувство страха и истерики становилось лишь сильнее.В конечном итоге я просмотрел порядка 400 фотографий… и это была лишь половина от общего количества, которое было на этом телефоне. Там были и взрослые женщины, которых он предварительно жестко насиловал, а потом жестоко истязал… И обезглавленные мужчины.Я листал эти фото… с ошарашенными глазами, из которых текли слёзы. И я не мог во все это поверить. Это был как ужасный кошмар, который можно увидеть только в самом страшном и ужасном сне… Хотя то, что я видел на фото, не снилось мне даже во снах.Вскоре я кинул телефон на пол и уткнулся лицом в подушку… У меня из головы никак не выходил тот ужас. Картинки ещё долго мелькали перед глазами. Я не заметил того, как уснул.Наутро я проснулся очень бледным, и, кажется, у меня была температура. Сердце судорожно колотилось внутри, меня слегка потрясывало. Почему-то мне не захотелось сегодня рассказывать родителям, что я видел на том телефоне. Сегодня мне надо было прийти в себя.Было воскресенье. Отец радостно объявил о том, что неплохо было бы отметить новоселье, и он пригласит своего коллегу с работы. Уж что-что, но настроения на празднование у меня не было абсолютно никакого.Весь день я пролежал в постели, переменно пытаясь послушать музыку…Под вечер в родительской комнате ломился стол, и пришел отцовский друг. Обычный мужик, чем-то смахивал на моего отца. Они долго сидели, выпивали, смеялись…в общем, все по-обычному.Я посидел с ними немного, но в основном провалялся в постели. Не мог забыть всего того, что я видел прошлой ночью в том злополучном телефоне. Я лежал, смотрел в потолок… как вдруг вспомнил кое-что! Я смотрел фотографии, но не залезал в раздел с видео... от этой мысли меня как током шандарахнуло! Зачем… зачем я только подумал об этом, ведь любопытство теперь сожрет... Я молча лежал, вслушивался в громкие разговоры и смех за стенкой. И кинул взгляд на телефон, лежащий на полу.Я встал, схватил его и зашел в раздел видео. Видеороликов там было поменьше, чем фото, но все же их содержание ничем не отличалось от того, что было на фото. И тут я наткнулся на тот самый ролик, где была подвешена на крюке та самая девушка. Я не буду рассказывать, что он делал с ней... и как сильно она кричала, так как это просто невозможно передать словами.Я уже хотел выключить этот ужас, как под конец видео заметил в левом верхнем углу отражение в зеркале… но не успел его разглядеть. Я тут же включил его снова, промотал до конца и поставил на паузу в тот самый момент, когда этот ублюдок засветил себя в зеркале. То, что я увидел, не могло быть реальностью… У меня сильно закружилась голова, побелело в глазах, я начал задыхаться от страха и чуть ли не потерял сознание. В отражении зеркала был человек, который сидел сейчас за столом в соседней комнате и громко смеялся с моими родителями.

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