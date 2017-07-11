Новый купальник

Новый купальникВ одной семье жила девочка Олеся. Была она очень бедная и несчастная. Дело в том, что у неё было ещё две сестры. Но это были не совсем родные сёстры: мама у них была одна, а вот папы были все разные.
У старшей сестры Ольги был очень богатый папа. Сейчас он жил вместе с одной молодой и красивой фотомоделью. Свою молодую жену он заваливал подарками, но и про дочку не забывал. Каждый месяц он забирал её к себе на выходные, а потом Оля возвращалась с кучей разных подарков. Были у неё всегда последние айфоны, разные золотые украшения, шуба норковая. Каждый год она ездила отдыхать за границу.
У средней сестры Оксаны тоже был богатый папа. Был он раньше чиновником, много денег украл. Сейчас сидел в тюрьме, но за Оксаной следила бабушка. Она ходила каждую неделю к ним в гости, приносила разные подарки и вкусности. Принесёт какую-нибудь шоколадку и скажет, чтобы Оксана сама всё съела, чтобы не делилась с сёстрами. Сидит и смотрит, как она ест. У Оксаны тоже были разные дорогие вещи. Не такие, как у Оли, но тоже хорошие.
У Олеси ничего этого вообще не было. Её папа был алкашом. Мама не выдержала и выгнала его из дома, сейчас он где-то бомжевал. Мама работала нянькой в детском саду, много денег не зарабатывала.
И вот как-то Олеся приходит из школы грустная (она училась во втором классе), двойку получила. А тут ещё её сёстры вертятся перед зеркалом в новых купальниках. Они учились во вторую смену, поэтому утром успели сгонять в магазин и купить на свои карманные деньги модные красивые купальники. Ведь скоро лето. Олеся ещё сильнее расстроилась и заплакала...
Когда сёстры ушли, она поплевала на новые купальники, чтобы хоть как-то отомстить, а потом села за компьютер и стала искать в интернете какое-нибудь колдовство, чтобы помогло получить собственный купальник. Она быстро нашла то, что надо.
Для колдовства надо было взять волосы трёх девочек. Это легко. Олеся отрезала у себя немного. Потом собрала волосы с расчёсок сестёр. Дальше надо было взять соль, сахар и муку. Проще простого. Потом надо было найти фотографию того, что нужно. Олеся стала рыться в самых последних журналах «Космополитан», которые любила покупать Оля. Из одного она аккуратно вырвала страницу с купальником, потом вырезала фотографию.
Остался последний ингредиент. Где-то надо было найти кровь летучей мыши, хотя бы капельку. Ну и где же её взять? Олеся не стала долго думать, она просто взяла из холодильника кусок мяса, растопила его, получилось немного крови.
Олеся всё смешала, а потом сожгла. То, что осталось, она положила на ладошку, загадала желание и дунула. Ничего не произошло. Но Олеся знала, что надо подождать...
Утром она проснулась. Чувствует – мокро. Под подушкой у неё оказался купальник. Только почему-то мокрый. Олеся высушила его феном, надела. Вроде бы ничего... Но тут проснулись сёстры и стали над ней смеяться. Они говорили, что это какой-то старушечий купальник, такие лет десять назад носили.
Пришлось опять колдовать. Но и на следующее утро купальник появился опять мокрый и опять некрасивый, не модный. Олеся опять стала колдовать. Теперь у неё каждое утро под подушкой появлялись мокрые купальники, только всё некрасивые.
Как-то раз её сёстры пошли в бассейн. Олесю, конечно, не стали с собой брать. Потому что бассейн платный, да и купальника у Олеси нормального не было. А у сестёр были специальные красивые закрытые купальники.
Олеся расстроилась и опять засела за своё колдовство. Она понимала, почему оно не срабатывает – не хватает крови летучей мыши. Но где же её возьмёшь?! Олеся надеялась, что рано или поздно получит нормальный купальник.
Поколдовала и легла спать. Она даже и не заметила, что сёстры не вернулись из бассейна, что мама обзванивает больницы и морги – ищет дочек. Потом мама куда-то уехала, но Олеся этого тоже не заметила, она крепко спала.
Утром просыпается. Мокро. Залезает под подушку, а там сразу два купальника. Точно такие же, как у Оли и Оксаны. Вот они разозлятся, когда узнают, что у Олеси такие же купальники есть... Но потом пришла мама и сказала, что Оля и Оксана вчера утонули в бассейне.
Утонули как-то странно, будто какие-то невидимые руки их утащили на дно бассейна. Их кинулись спасать, но поднять не могли – они будто прилипли к дну бассейна. Пришлось сливать воду, но пока сливали, девочки, конечно, уже умерли.
Так Олеся поняла, откуда взялись все её купальники. Она страшно перепугалась. Когда мамы не было, Олеся собрала все свои купальники и выбросила их. А зря.
Когда наступило полнолуние, то все утопленницы явились к ней за своими купальниками. Олеся просыпается, смотрит – вся комната полна женщин. Замогильными голосами они требуют: «Отдай наши купальники». Оля и Оксана тоже стояли там в этой толпе. Олеся не могла отдать того, чего у неё уже не было. Поэтому её разорвали на части.
Happy end :D
Автор неизвестен.
Взято отсюда.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:38
Сегодня, 12:38 by Сидоджи ОбыкновенныйПросмотров: 34Комментарии: 1
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