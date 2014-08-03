Баба-яга?

Ариана Лис Просмотров: 229 Комментарии: 1 0 Сегодня, 15:25 by

Всем привет. Я новичок на этом сайте, но ваши истории читаю давно, все хотела поделиться своей. Так сказать, о том ужасе, который мне пришлось пережить в детстве. Но перейдем к истории.Было это в 2002 (или 2003) году, не помню уже. Наша семья жила в квартире. Обычной квартире, трехкомнатной, коридор, кухня.Итак, была ночь. Я была совсем еще малышкой, года 2-3, если не ошибаюсь. Тогда была капризным ребенком, который, как и все, не хотел спать. Меня насилу уложили, затем бабушка взяла Дика (нашу собаку, которая тогда с нами жила) и сказала, что пойдет гулять. Она ушла, и я осталась одна. Родители работали.Мне наскучило лежать в кровати, на которой были ставни, и я непонятно каким образом перелезла через них и пошла на кухню. Там было темно. Не знаю почему, но я решила позвать Бабу-ягу, в существовании которой тогда сомневалась. И она откликнулась.Прозвучал голос. Противный такой голос. А затем в темноте вспыхнули два разных глаза. Желтый и красный. Эта старуха была в рваном плаще, с крючковатым, удлиненным носом. Ее волос я не видела, возможно, они были спрятаны за одеждой.Она позвала меня и поманила костлявым пальцем. Я же отказалась, т.к. знала, что она меня съест. Она засмеялась, сами знаете, как смеются... Но я сказала, что придет бабушка с собакой и Дик бросится на нее, затем, развернувшись, убежала в комнату (я спала в бабушкиной комнате, моя кровать стояла рядом с ее). Я чудом забралась на кровать и завернулась вся в одеяло.Послышались шаги. Я знала, она шла ко мне. Мне было страшно, сердце стучало сквозь ребра, тек пот. Но неожиданно они стихли, т.к. бабушка вернулась с прогулки. Когда она зашла ко мне, то я задала ей вопрос:- А где Баба-яга? Она ушла?- Нет тут никакой Бабы-яги, тебе приснилось, - ответила бабушка, поправляя мне одеяло. Я не поверила (да, я знала, что это может быть похоже на сон, но я не спала, да и сами посудите, как ребенок 2-3 года мог вылезти из кровати самостоятельно?).Был, правда, еще случай, когда мне было 6 лет, я опять слышала ее голос, но ее саму не видела...Вот что это было? И правда ли, что Баба-яга (или кто там еще?) приходил(-ла) ко мне? Я верю в мистику, отрицать ее было бы глупо (чисто по мне).

Ключевые слова: Призрак дух Баба-яга авторская история

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