Животный страх

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:07

Причина: Изменен раздел

Хихикающий Доктор Просмотров: 76 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 00:07 by

Наверняка вы не ощущали безысходность, от которой вы с головы до пяток, как губка, пропитываетесь чистым страхом. Если нет, то вам повезло. В отличие от меня... меня, придурка, который доверяет всему и вся.Ничего не предвещало такого страшного и незнакомого для меня. Ясный солнечный день с едва заметным штилем... и она, милая и добрая старуха с большими и приятными глазами, которая стояла как ни в чем не бывало посреди дороги, мешая проезжающим машинам. Я быстро оглянулся по сторонам - никого не было, да и никто не останавливался, чтобы выйти и помочь бабушке.Тут заиграла моя совесть, и я быстро, так сказать, уклоняясь от машин, приблизился к ней. Вблизи она казалась еще меньше, худощавая, как будто ест она раз в месяц. Одежда была как мешок, который накинули на голое тело, покрывавший всю её.К моему удивлению, она держала в руках несколько сумок с довольно внушающим видом. Увидев мою, готовую на все, пионерскую личность, она улыбнулась, широко улыбнулась, да так, что можно было увидеть ее коренные зубы (передних не было). Показалось даже, что она - опытный боксер по кличке Без капы.- Здравствуйте, вам помочь?- Ой, да! Спасибо тебе, сынок! - ее голос был очень невнятный, то ли от зубов, то ли еще почему.Я взял у нее сумки... и все-таки зря мне они казались тяжелыми.Наконец вместе мы ушли с дороги на обочину. Старуха спросила:- А ты куда направляешься-то?- Да вот, шел домой.- Милочек, помоги мне отнести их, мой дом совсем рядышком, - в это время ее улыбка стала еще шире, как будто невидимые цепи натягивали в стороны ее рот.Мне стало даже не по себе, но я не мог отказать ей - воспитание не позволяло. С недовольным выдохом я взял сумки, а старуха начала свои медленные черепашьи движения.Терпения у меня хватило лишь на половину пути. В конце концов меня сорвало из-за этого, и я попросил объяснить, как добраться до ее дома и быстро отнести сумки. Лицо старухи резко сморщилось, да так, что ее сильно выступающие морщины создавали целые волны из-за тени от солнца.И тут я потерялся, когда она приблизилась и быстро обняла меня. Зачем? Она всхлипнула что-то неразборчивое, непонятное. Но что меня еще больше встревожило - это ее руки! Я чувствовал, что они были разные, не размерами, а формой.Неожиданно рукава сползли с ее рук. То, что я увидел, не сравнится ни с чем противным в жизни! Ее руки были изуродованы, как будто ее плоть отдирали кусками. Всякие ямки, оставшиеся после зверства, вкупе с морщинистой и старой кожей вызывали сильные рвотные позывы.- Помоги мне... - выдавила из себя плачущая старуха.- Что с вами? Успокойтесь!- Он оп-пять... Я н-не хочу ре-з-з-зать с-себя.Я понял, что в данной ситуации следует отвести ее в полицию, но не тут-то было. Истошный и безумный голос позвал:- Мама!Услышав это, старуха еще сильнее зарыдала и обняла меня.Тут из плотно растущих больших кустарников вышло оно... походившее на человека лишь своим силуэтом. У этой твари были большие выпученные глаза, маленький рот, как у младенца, а на щеках пульсировали большие желтые пузыри с зубами.- Мамочка, покорми меня. Я проголодался, - спокойным и отвратительным голосом сказало оно.Хватка старухи ослабилась. Лицо, которое только что убивалось от горя, улыбнулось.- Да, конечно, сынок, - радостным голосом ответила старушка.Женщина шла к нему, как будто она загипнотизированная. А я ничего не мог сделать, увидев, что находится передо мной. С каждым её шагом страх поглощал меня в свои зыбучие пески. Отчего же? От этого существа? Я ничего не понимал и ничего не мог сделать, кроме как смотреть на сцену, которая как клеймо останется на моей памяти.Тварь вытащила костяной нож и, протянув свои грязные руки бабушке, отдала его в судорожно трясущиеся руки. На лице старухи была каменная улыбка, и, несмотря на это, ее глаза... они начали блестеть, и мелкие капельки потекли по ее щекам.- Ну же, мама, покорми меня.Посмотрев на нож, она подняла свои рукава, обнажив руки до плеч. С радостной улыбкой старушка медленно поднесла нож к руке. Тварь дыхнула зловонием.- Ну же, скорее! - крикнул сын.От неожиданности она дернула ножом, отрезав от себя кусок мяса. Тварь, как собака, которую не кормили целую неделю, набросилась на свежесрезанное мясо, с жадностью облизывая кровь с пальцев и травы.Раны заживали на глазах.- Еще, хочу еще... - продолжало произносить оно.Старушка через слезы, все с тем же оскалом продолжила самопожертвование, а тварь все ела и ела...Вскоре бабушка упала без сознания. Оно остановилось, взглянув на женщину, которая еле дышала. Взяв ее за ногу, существо начало тащить старушку по земле, только-только орошенной кровью.- Ну ничего, ведь ты же очнешься... - тихим и довольным голосом произнесла тварь.Как только тело существа скрылось за растениями, бабушка еле подняла свою голову и посмотрела на меня в последний раз своими бездонными и добрыми голубыми глазами...

Ключевые слова: Бабушка сумки руки раны существо нож авторская история

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