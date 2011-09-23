Сиротский сад

Сиротский садПропитан воздух нынче здесь
Душою беспокойной,
Что жаждет сгинуть с этих мест,
Навеки стать покойной.
Сюда заводит люд толпой
Не ясность небосвода,
Не шип колючий, зверобой,
А красота природы:
Волшебных лилий хоровод
И фикусов фонтаны.
Нигде не видывал народ
Таких чудесных фаун...
Где ныне зреет виноград
Под натиском погоды
Располагался детский сад
В пятнадцатые годы.
В нём обучались и росли
Без родственников дети.
Как флоксы яркие цвели -
За друга друг в ответе.
И жили, гнёта не страшась,
Среди друзей и нянек.
Пока по саду не прошлась,
Горя, полоска - пламя.
Пылало здание в огне.
И полыхали дети.
Здесь ровно через сорок дней
Цветы взрастали эти
Под стук сердец и ливнем слёз.
Под вой из жарких клеток.
Прохожим слышен запах роз...
И плач сгоревших деток.
P.S:
Хотя прослыл среди людей
Сад несчастливым краем,
Для вечных призраков-детей
Он был и будет раем.
Вчера, 18:08 by BeekeeperПросмотров: 510Комментарии: 1
Ключевые слова: Пожар дети души призраки авторский стих