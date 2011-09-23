Сиротский сад

Beekeeper Просмотров: 510 Комментарии: 1 +4 Вчера, 18:08 by

Пропитан воздух нынче здесьДушою беспокойной,Что жаждет сгинуть с этих мест,Навеки стать покойной.Сюда заводит люд толпойНе ясность небосвода,Не шип колючий, зверобой,А красота природы:Волшебных лилий хороводИ фикусов фонтаны.Нигде не видывал народТаких чудесных фаун...Где ныне зреет виноградПод натиском погодыРасполагался детский садВ пятнадцатые годы.В нём обучались и рослиБез родственников дети.Как флоксы яркие цвели -За друга друг в ответе.И жили, гнёта не страшась,Среди друзей и нянек.Пока по саду не прошлась,Горя, полоска - пламя.Пылало здание в огне.И полыхали дети.Здесь ровно через сорок днейЦветы взрастали этиПод стук сердец и ливнем слёз.Под вой из жарких клеток.Прохожим слышен запах роз...И плач сгоревших деток.P.S:Хотя прослыл среди людейСад несчастливым краем,Для вечных призраков-детейОн был и будет раем.

Ключевые слова: Пожар дети души призраки авторский стих

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