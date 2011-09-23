Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Сиротский сад

Пропитан воздух нынче здесь
Душою беспокойной,
Что жаждет сгинуть с этих мест,
Навеки стать покойной.

Сюда заводит люд толпой
Не ясность небосвода,
Не шип колючий, зверобой,
А красота природы:
Волшебных лилий хоровод
И фикусов фонтаны.
Нигде не видывал народ
Таких чудесных фаун...

Где ныне зреет виноград
Под натиском погоды
Располагался детский сад
В пятнадцатые годы.
В нём обучались и росли
Без родственников дети.
Как флоксы яркие цвели -
За друга друг в ответе.
И жили, гнёта не страшась,
Среди друзей и нянек.
Пока по саду не прошлась,
Горя, полоска - пламя.
Пылало здание в огне.
И полыхали дети.

Здесь ровно через сорок дней
Цветы взрастали эти
Под стук сердец и ливнем слёз.
Под вой из жарких клеток.

Прохожим слышен запах роз...
И плач сгоревших деток.

P.S:
Хотя прослыл среди людей
Сад несчастливым краем,
Для вечных призраков-детей
Он был и будет раем.
Вчера, 18:08 by BeekeeperПросмотров: 510Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Пожар дети души призраки авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: kusi
Вчера, 18:31
+1
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: (1528|0)
Публикаций: 328
Комментариев: 6 255
Стих классный!От меня океанический плюс)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.