Фея весны и лета

С переливающейся и звонкой капелью,

С радостной и весенней соловьиной трелью

Летящей поступью приходишь ты...

Фея невероятной и чистой красоты.



С растаявшим снегом приносишь лето

В руках, что солнцем ярким согреты.

На крыльях хрустальных капли росы

Спадают на свежие стебли травы.



Под песни твои расцветут все цветы,

И нет больше снежной, ледяной пустоты.

И в поле зеленом споет золотой соловей,

А в небо взлетит клин журавлей.



Под легким бесшумным шагом

Прорастают букеты ароматных ягод.

Земляника россыпью красных бусин,

Сок ее сочен и по-летнему вкусен.



Бабочек стайка легко кружится вокруг.

Шуршания крылышек неуловимый звук,

Пыльцою на них разноцветные сны,

Из света и счастья они сотканы.



В каждом движении прекрасного танца

Рассвет раскалится ярким багрянцем.

С каждой ноткой звонкого голоса

Вплетаются лютики в пшеничные волосы...



И с каждым лучиком жаркого солнца

Искрятся, блестят лесные озерца.

И все это чудо - твое волшебство...

Природы расцвет и твое торжество!



Пожалуйста, фея! Оставь нам тепла...

Чтоб в сердце весна навсегда расцвела!

Но ты промолчишь, улыбнувшись в ответ

И снова исчезнешь, как исчезнет рассвет.

Lynx Просмотров: 56 Комментарии: 0 0 Вчера, 23:18 by

Ключевые слова: Капель весна ягоды цветы бабочки лето фея авторский стих

Другие, подобные истории: