Фея весны и лета
С переливающейся и звонкой капелью,
С радостной и весенней соловьиной трелью
Летящей поступью приходишь ты...
Фея невероятной и чистой красоты.
С растаявшим снегом приносишь лето
В руках, что солнцем ярким согреты.
На крыльях хрустальных капли росы
Спадают на свежие стебли травы.
Под песни твои расцветут все цветы,
И нет больше снежной, ледяной пустоты.
И в поле зеленом споет золотой соловей,
А в небо взлетит клин журавлей.
Под легким бесшумным шагом
Прорастают букеты ароматных ягод.
Земляника россыпью красных бусин,
Сок ее сочен и по-летнему вкусен.
Бабочек стайка легко кружится вокруг.
Шуршания крылышек неуловимый звук,
Пыльцою на них разноцветные сны,
Из света и счастья они сотканы.
В каждом движении прекрасного танца
Рассвет раскалится ярким багрянцем.
С каждой ноткой звонкого голоса
Вплетаются лютики в пшеничные волосы...
И с каждым лучиком жаркого солнца
Искрятся, блестят лесные озерца.
И все это чудо - твое волшебство...
Природы расцвет и твое торжество!
Пожалуйста, фея! Оставь нам тепла...
Чтоб в сердце весна навсегда расцвела!
Но ты промолчишь, улыбнувшись в ответ
И снова исчезнешь, как исчезнет рассвет.
С радостной и весенней соловьиной трелью
Летящей поступью приходишь ты...
Фея невероятной и чистой красоты.
С растаявшим снегом приносишь лето
В руках, что солнцем ярким согреты.
На крыльях хрустальных капли росы
Спадают на свежие стебли травы.
Под песни твои расцветут все цветы,
И нет больше снежной, ледяной пустоты.
И в поле зеленом споет золотой соловей,
А в небо взлетит клин журавлей.
Под легким бесшумным шагом
Прорастают букеты ароматных ягод.
Земляника россыпью красных бусин,
Сок ее сочен и по-летнему вкусен.
Бабочек стайка легко кружится вокруг.
Шуршания крылышек неуловимый звук,
Пыльцою на них разноцветные сны,
Из света и счастья они сотканы.
В каждом движении прекрасного танца
Рассвет раскалится ярким багрянцем.
С каждой ноткой звонкого голоса
Вплетаются лютики в пшеничные волосы...
И с каждым лучиком жаркого солнца
Искрятся, блестят лесные озерца.
И все это чудо - твое волшебство...
Природы расцвет и твое торжество!
Пожалуйста, фея! Оставь нам тепла...
Чтоб в сердце весна навсегда расцвела!
Но ты промолчишь, улыбнувшись в ответ
И снова исчезнешь, как исчезнет рассвет.
Вчера, 23:18 by LynxПросмотров: 56Комментарии: 0
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