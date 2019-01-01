Пугало

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:03

Причина: Стилистика автора сохранена.

Юлия Рысь Просмотров: 132 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 08:03 by

Друг рассказывал. В детстве гостили у родственников в деревне. В то лето ягод было много и птицы повадились по огороду шастать. Бабка их все гоняла, а потом дала нам ребятишкам задание - пугало смастерить. Взялись мы за дело, выгребли все подходящее из сарая и сделали чучело. Голова из старого мячика, на голове фуражка, каркас из старых досок, а руки, для устрашения, сделали из веток сухих. На каркас тулуп напялили и лицо оформили маркером.Жуть жуткая получилась. Смеху ради побежали этим пугалом девчонок соседских пугать. Девчонки с визгами разбегались и грозились на нас нажаловаться. А одна девчонка-соседка, она старше нас на пару лет была, с серьезным видом заявила, что если не прекратим безобразничать, так напугает нашим же пугалом, что в штаны наложим. Нам, пацанам лет 11, это забавным показалось, как нас девка напугает, да еще нашим же пугалом. От нее отстали, а других еще погоняли, уж больно забавно они пугались.Целый день это у нас заняло. Уже под вечер братишке идея в голову пришла... сделать не просто шест, а 2 ноги пугалу и нарядить в старые сапоги, которые откопали в том же сарае. Пугало устанавливали уже затемно, под дождем. С братом ночевали в разных комнатах, храпел он сильно, спать мешал. Уснул быстро. Проснулся от того, что братишка тормошил и бормотал что-то про окно. Мол, рожа в окне страшная. Убеждая его, что это сон - сам поглядывал на окно через приоткрытую занавеску. Идти спать в свою комнату братишка отказался - уместились на одной кровати, он у стенки - дальше от окна. А дальше произошло то, от чего реально оба чуть в штаны не наложили и с дикими воплями бросились к взрослым - в окне показалось наше пугало, которое не просто стояло, а зловеще улыбалось и скреблось жуткой ветвистой лапой в окно.Столько лет прошло, а все равно страшно. Взрослые нас еле успокоили, списав все на сон или на чью то шутку. Самим сейчас кажется, что воображение разыгралось, хоть и видели одно и то же. Все следующее утро провели за изучением следов у дома. Дождем смыло все. Смотрели следы на огороде, сторонясь пугала - тоже пусто. До отъезда спали в одной комнате с включенным светом и завешанными окнами. Забавы свои бросили и к пугалу не подходили на пушечный выстрел, только перед сном из окна смотрели, стоит ли на месте.

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