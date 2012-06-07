Дошутился, или в постели с чучелом

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:26

Сделано_в_СССР Просмотров: 79 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 00:26 by

Николай был тот ещё шутник. И шуточки у него были серьезные. Иногда так пошутит, что разгребать последствия приходится всем селом целую неделю. Про таких говорят... сорок лет, а ума нет. И ведь понимает он всё, что так не шутят, но не может с собой справиться. Будто ребенок малый.Пожарная у нас на селе есть. Так они каждый день машину проверяют. Заводят, прогревают и по поселку проедут. Чтобы всегда она на ходу была. И что вы думаете. Этот великовозрастный шутник картошину в выхлопную трубу забил. Спрятался в кустах и ржёт, ждёт, когда пожарные заводить её начнут, проверять двигатель. А тут пожар случился. Вот полгода не горело ничего, а тут магазин сельский загорелся. Бегают пожарные вокруг машины, не могут завести. А Николай-то не знает, что пожар в поселке. Сидит в кустах и ржёт. Только когда поселок дымом заволокло, понял все. Бежит к пожарным, картошка там, орёт, картошка. Пожарные понять не могут, какая картошка? Тот подбегает к выхлопной. Здесь картошка, показывает. И тут картошка, как снаряд вылетает, и прямо в лоб Кольке. Теперь пожарные смеются, остановиться не могут. Магазин горит. Пожарные ржут. Колька без сознания лежит.Много таких случаев с Николаем было.Теперь он по-другому шутит. Только в своем дворе шутит, после того как участковый сказал, что посадит его, гада.Вчера чучело он поставил в своем огороде, да поближе к забору, чтобы, если кто проходит, видно его было. Нашел где-то платье и на чучело натянул. Проходит кто мимо, Николай его окрикнет, и давай с чучелом миловаться. Прохожий ржёт, не может остановиться, а Колька доволен, что рассмешил. Кто мимо проходит, Николай к чучелу бежит, и давай смешить.Ночью Николай проснулся оттого, что кто-то его толкает. Он открыл глаза, но ничего не увидел. Была такая темень - хоть глаз коли.- Кто здесь? - спрашивает перепуганный Колька.- Двигайся, давай, - услышал он незнакомый женский голос.- Кто это? Это ты что ли, Люся, - немного успокоившись, спрашивает Николай.- Как назовешь, той и стану, - говорит голос.- Ты что ли бабушка Маша? Вроде голос похож.- Двигайся, говорю. Рассвет скоро, - говорит голос.- Ну ладно-ладно, не нервничай, - двигается Николай, - ложись, кто бы ты не была.- Вот и ладненько, - весело пропищал голос.Колька начал ощупывать в темноте названного гостя. О боже. Кроме женского платья и деревяшки он ничего не обнаружил.- Что, Коля, нравлюсь я тебе? - спрашивает чучело. - Ты меня так обнимал и ласкал сегодня днем, что я решила тебе приятно сделать. Пришла к тебе сама.Николай онемел и хотел встать, но тело его не слушались.- Помогите, - чуть слышно крикнул Николай.- Да кто же тебе поможет? Ты теперь просто обязан этой ночью быть со мной.- Помогите. Помоги...Чучело не дало Николаю договорить. Оно навалилось на него, перекрыв кислород.Николая нашли рано утром. Он сегодня должен коров идти пасти, а не пришел.Все ближние дома у Николая собрались. Смотрят на Николая с чучелом и глазам своим не верят.- Совсем мужик с ума сошел, - сказал дед Федор.- Да уж. Чучело в свою постель положил, - прошептал кто-то.- Вот, видимо, ночью и испугался. Сам притащил и спросонок перепугался, - говорит дед Федор.- Дошутился, - крестясь, говорит баба Маша.Автор - неизвестен.

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