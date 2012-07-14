Жду тебя

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 10:47

Lollipop39 Просмотров: 92 Комментарии: 6 +9 Вчера, 10:47 by

Жду тебя. Я – котёнок. Грязный и некрасивый.Тот, что понуро жмётся возле дверей магазина.Жду тебя. Я – цветок. Скромен, даже невзрачен.Тот, что от жажды гибнет, листьями тихо плача.Жду тебя. Я – собака. Выброшенная игрушка.Та, что щенком недавно мило спала на подушке.Жду тебя. Я – старуха. Странная нервная бабка.Та, что одна тоскует около детской площадки.Жду тебя. Я – ребёнок. Чей-то малец неуклюжий.Тот, что в дырявых ботинках мяч достаёт из лужи.Жду тебя. Я – речушка. Словно гимнастка вёрткая.Та, что застынет, задушена пластиком и обёртками.Ты не приходишь. Духом – выше сует пустяшных.Вот, на колени рухнув, целуешь с мощами ящик.Молишься светлым ликам вечером в храме строгом.Благостно свечи плачут. Ждёшь приближения Бога.

Ключевые слова: Бог ожидание жизнь церковь авторский стих

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