Жду тебяЖду тебя. Я – котёнок. Грязный и некрасивый.
Тот, что понуро жмётся возле дверей магазина.
Жду тебя. Я – цветок. Скромен, даже невзрачен.
Тот, что от жажды гибнет, листьями тихо плача.
Жду тебя. Я – собака. Выброшенная игрушка.
Та, что щенком недавно мило спала на подушке.
Жду тебя. Я – старуха. Странная нервная бабка.
Та, что одна тоскует около детской площадки.
Жду тебя. Я – ребёнок. Чей-то малец неуклюжий.
Тот, что в дырявых ботинках мяч достаёт из лужи.
Жду тебя. Я – речушка. Словно гимнастка вёрткая.
Та, что застынет, задушена пластиком и обёртками.
Ты не приходишь. Духом – выше сует пустяшных.
Вот, на колени рухнув, целуешь с мощами ящик.
Молишься светлым ликам вечером в храме строгом.
Благостно свечи плачут. Ждёшь приближения Бога.
Новость отредактировал Qusto - Вчера, 10:47
Вчера, 10:47 by Lollipop39Просмотров: 92Комментарии: 6
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