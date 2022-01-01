Никому. Никуда

Никому. НикудаПеремирие - стремительный бег
В развалинах битых начал.
Чёрной изолентой линия век,
Раньше её не замечал.
Демоны, Ангелы - хрупкая нить,
Раз за разом тот же сюжет.
Сколько таких исчезло мест -
Мне хочется память похоронить.
Я на стороне Антанты?
Часть корабля, часть команды.
Взгляд провожает идущих на бой:
Замёрзшая юность и сны.
Драконы поют, а лев водяной
Счастьем играет в весы.
Драчливая осень пусть заживёт,
А ветер поцелует ночь.
Не так уж легко превозмочь
Багрового льда осколков излёт.
Спроси моих квартирантов:
Им плевать на меморандум.
Та, что в капелле, забыла уснуть -
Ругается вязкая стынь.
Но спор завершён, меня гложет уют,
Видится вихрь личных графинь.
Однажды, знаю, придётся платить
За глупый запрет и контракт.
Гадаю убить всё, и так
Мир излечить от брелков пустоты.
Мне, как и всем дилетантам,
Память служит арьергардом.
Вчера ходил Мельпомены слуга,
Пока враг мой тонет в огне.
"Жизнь - одночасье" - он сказал,
Солнце мыслей вручая мне.
То ли наш город, осипший, бомбят,
То ли дома скучает смерть.
Девица из ада свила весть:
Спросила, как чувствую я себя.
Вечность расставил с фальстарта -
Новая координата.
Сегодня, 08:07 by Роман ЗоркинПросмотров: 127Комментарии: 0
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