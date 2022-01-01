Никому. Никуда

Роман Зоркин Просмотров: 127 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:07 by

Перемирие - стремительный бегВ развалинах битых начал.Чёрной изолентой линия век,Раньше её не замечал.Демоны, Ангелы - хрупкая нить,Раз за разом тот же сюжет.Сколько таких исчезло мест -Мне хочется память похоронить.Я на стороне Антанты?Часть корабля, часть команды.Взгляд провожает идущих на бой:Замёрзшая юность и сны.Драконы поют, а лев водянойСчастьем играет в весы.Драчливая осень пусть заживёт,А ветер поцелует ночь.Не так уж легко превозмочьБагрового льда осколков излёт.Спроси моих квартирантов:Им плевать на меморандум.Та, что в капелле, забыла уснуть -Ругается вязкая стынь.Но спор завершён, меня гложет уют,Видится вихрь личных графинь.Однажды, знаю, придётся платитьЗа глупый запрет и контракт.Гадаю убить всё, и такМир излечить от брелков пустоты.Мне, как и всем дилетантам,Память служит арьергардом.Вчера ходил Мельпомены слуга,Пока враг мой тонет в огне."Жизнь - одночасье" - он сказал,Солнце мыслей вручая мне.То ли наш город, осипший, бомбят,То ли дома скучает смерть.Девица из ада свила весть:Спросила, как чувствую я себя.Вечность расставил с фальстарта -Новая координата.

Ключевые слова: Любовь лирика знаки зодиака ангелы и демоны прошлое авторский стих

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