Нехорошая квартира

Летяга Просмотров: 57 Комментарии: 3 +4 Вчера, 20:50 by

- Балкон полностью остеклен и утеплен. И посмотрите, какой шикарный вид с него, - Андрей, молодой риэлтор, старательно описывал все прелести двухкомнатной квартиры семейной паре.- Да, красиво, - сказал мужчина. Его жена подошла к ограде и глянула вниз. Потом, тряхнув головой, она отошла от ограды и повернулась к своему мужу:- Что-то мне здесь как-то неуютно...- Мы еще подумаем, - мужчина обратился к Андрею.Муж с женой вышли с балкона и направились к входной двери.- Буду ждать вашего звонка, - учтиво сказал Андрей.Женщина вышла из квартиры, не произнеся ни слова, мужчина пожал руку Андрею и поспешил вслед своей жене."Опять неуютно. Как это все меня достало," - думал Андрей, закрыв дверь за супругами.Андрей работал риэлтором уже пять лет, два года из которых он пытался продать эту злосчастную квартиру. Казалось бы, хорошая двухкомнатная квартира в тихом спальном районе недалеко от центра города, где все удобства под рукой. Прежние жильцы нехило вложились в ремонт, квартира в отличном состоянии. Соседи - мирные старики да семьи с детьми. Но все потенциальные покупатели уходили, пообещав подумать, и больше не появлялись. Они все жаловались на то, что квартира "неуютная", "нехорошая". Вот и мучился с этой нехорошей квартирой Андрей уже два года, что плохо сказывалось на его зарплате.Вот и сейчас было мало надежды, что нынешние посетители перезвонят. Андрей устало собрал свои документы, проверил все окна, выключил везде свет и вышел из квартиры. Заперев на ключ дверь, он поспешил домой.***Андрею все никак не подавался дверной замок, видимо, с той стороны двери остался ключ. Парень позвонил в звонок. Ему открыла его жена Инга, одетая лишь в халат на голое тело. Супруга Андрея даже не удосужилась завязать пояс.- Ой, я думала ты будешь позже, - стоя на пороге, сказала она. - В общем, я давно хотела тебе сказать, у меня появился другой мужчина, я хочу развестись.Андрей лишь устало вздохнул. Он сам давно догадывался, что жена хочет от него уйти.- Дай мне хотя бы вещи забрать.Инга отошла, давая Андрею пройти. Они с женой уже полгода спят по разным комнатам, так что в спальню, куда убежала Инга к своему новому возлюбленному, Андрею заходить было без надобности. Покидав вещи в спортивную сумку, взяв ноутбук и пару бутылок пива из холодильника, Андрей отправился к своей машине. Усевшись за руль, он начал думать, куда ему отправиться. Родители живут в соседнем городе, до них ехать часов шесть, а Андрей слишком устал. К его единственному другу со школьной скамьи, Илье, не сунешься - его жена недавно родила второго ребенка, да и теща приехала помогать, людей хватает в их небольшой квартире. Остался один выход - переночевать в той "нехорошей" квартире, хорошо еще, что Андрей не стал сразу сдавать ключ в агентство.***Устроившись на диване в гостиной (хорошо, что бывшие хозяева оставили почти всю мебель), Андрей открыл бутылку пива и включил свой ноутбук. На самом деле, ему очень хотелось спать, но в голову лезли дурные мысли. Чтоб от них как-то отвлечься, Андрей включил фильм на ноутбуке - какую-то старую комедию. Наблюдая за действиями главного героя, Андрей сам не заметил, как уснул.Проснулся Андрей рано, часы на мобильном показывали полседьмого утра. Парень взял свежую рубашку из своей сумки и направился в душ. Как вдруг его внимание привлек шум на кухне. Андрей сразу направился туда, не раздумывая, и встал столбом на пороге.На кухне сидел седовласый старичок и попивал чай.- О, очень вовремя, милок, проснулся, чайник уже вскипел, - улыбаясь, старик сказал Андрею.- Как вы...? Откуда..? Я вызову полицию!- Ба, да это я должен из вызывать, ты же в моей квартире, - дед все еще улыбался.Андрей уставился на него. "Понятно, это сон, от переживаний, это мне все снится," - подумал парень.- Меня, кстати, Иван Василичем величать, а тебя - Андрюшка, верно? Что же ты, Андрюшка, все людей водишь в мою квартиру? Не раз тебя замечал за таким занятием. Чай аферист, квартиру при живом хозяине продать хочешь?- Не аферист, я в агентстве работаю. Эту квартиру нам для продажи передали два года назад, - удивленно сказал Андрей. Все документы на нее в моем портфеле, сейчас покажу.Андрей быстро сходил за документами, присел за стол и начал показывать Ивану Васильевичу все свои бумаги.- Вот смотрите, продавец Максим Иванович Белкин, дата указана, цена. К Максиму Ивановичу квартира перешла по наследству от покойного отца Белкина И.В., вот тут свидетельство есть... - тут Андрей запнулся. Получается умерший хозяин сидел перед ним?Старик аккуратно исследовал все документы. Увидел свое свидетельство о смерти, на его глазах выступили слезы.- А я то думал, куда мой Максимка с невесткой и внуками делся, почему не заходят. А оказывается, помер я и сам не заметил.- Может это ошибка? Как мертвые люди могут пить чай на кухне? Подождите, сейчас я позвоню в агентство и там узнаю номер вашего сына.Андрей побежал в гостиную за мобильным телефоном. Вернувшись на кухню, он изумленно посмотрел по сторонам - старика и след простыл. Даже его чашки на столе не стояло."Невозможно за те несколько секунд, что меня не было там, помыть свою чашку и бесшумно уйти. Что это было? Может мне все предвиделось? Галлюцинации на нервной почве?" - размышлял Андрей.Как бы то ни было, но нужно собираться на работу. Андрей сходил в душ, побрился, переоделся в свежую одежду и отправился в агентство. Ноутбук и свои вещи он решил забрать вечером, может сегодня удаться выбить у начальника небольшой аванс и снять комнату на пару дней. А если не получится - может и вторую ночь ему придется провести в этой квартире.***Рабочий день у Андрея выдался более менее спокойным - целый день он работал с бумагами, его клиенты не звонили и никому не нужно было показывать квартиры. Поэтому в конце рабочего дня даже отказ директора выплатить аванс на пару дней раньше не испортил настроение Андрея."Все-таки пусть даже та квартира, главное - есть крыша над головой," - успокаивал себя Андрей. Видение старичка он списал на расшатанные нервы, поэтому по дороге заехал в аптеку и купил себе снотворного, чтоб лучше спать.***"А все-таки хорошая квартира, и расположение удобное, может, поговорить с директором и купить ее себе? Процент по ипотеке мне как сотруднику снизят," - размышлял Андрей, открывая входную дверь. Как вдруг протяжной стон из спальни выбил Андрея из приятных дум. Парень сразу вспомнил своего утреннего собеседника и медленно направился на звук.Но в спальне никого не было. Андрей опять списал все на нервы и пошел на кухню. Выпив чая и перекусив лапшой быстрого приготовления, которую он взял в магазине на углу дома, он решил сразу отправиться спать. Устроившись опять в гостиной, на диване, парень выпил таблетку снотворного и улегся. Снотворное подействовало почти сразу, но, закрывая глаза, Андрей отчетливо видел силуэт невысокого мужчины на балконе.***- Андрей, милок, проснись, - сквозь сон услышал Андрей.- Что такое? Сколько времени? - не открывая глаза, Андрей поднялся с дивана. Протерев глаза руками, он вновь увидел Иван Васильевича.- Все, нагоревал я. Ухожу. На тот свет. Задержался порядком. Покупателей тебе пугал. Прости, Андрюша, не со зла же. Настолько старый стал, что сам забыл, что помер.Андрей молча слушал старичка.- Сын мой с семьей далеко уехал, не могу его навестить. А тебе спасибо, что выслушал в последний раз. Подарочек тебе оставляю: за антресолькой на кухне тайник есть. Вот, что там лежит и будет тебе подарком. Не поминай лихом и прощай.Проговорив последние слова, старик медленно начал рассеиваться в воздухе.Андрей заворожено смотрел на него, пока тот полностью не исчез. После этого, парень стал с дивана, окинул взглядом комнату ("Может, фокус, какой-то?") и отправился на кухню, проверить тайник. Не обманул его призрак старика, в укромном месте стояла шкатулка. Андрей открыл ее и был ошеломлен - она была полна денег и ценных бумаг. Пересчитав все, Андрей удивился еще сильнее - суммы всех денег с головой хватало на покупку данной квартиры.- Спасибо, Иван Васильевич! - вслух сказал Андрей. - С сегодняшнего утра у меня начинается новая жизнь!..Автор: SranGospodnya666.

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