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Стихи

Приворот на женщину

Наступает утешительная ночь.

И отныне я взываю к силам тёмным,

Ибо светлые - не могут мне помочь

При ласкающих огнях свечей церковных.

Мягкий воск переплетается змеёй,

Так и две души сливаются навечно.

Пусть пылает сердце женское зарёй

И наполнится любовью безупречной.

Пусть покоя ей не будет без меня,

И тоска охватит грудь её и гложет.

Как свеча горит и тает от огня –

Так пускай по мне страдает раба Божья…

Воплотится тайна в жизнь.

Ключ… Язык… Замок…

Аминь.


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 15:07
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 15:07 by johnny-max-cageПросмотров: 20Комментарии: 0
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Ключевые слова: Приворот женщина темные силы авторский стих

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