Приворот на женщину

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 15:07

Причина: Стилистика автора сохранена

johnny-max-cage Просмотров: 20 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 15:07 by

Наступает утешительная ночь.И отныне я взываю к силам тёмным,Ибо светлые - не могут мне помочьПри ласкающих огнях свечей церковных.Мягкий воск переплетается змеёй,Так и две души сливаются навечно.Пусть пылает сердце женское зарёйИ наполнится любовью безупречной.Пусть покоя ей не будет без меня,И тоска охватит грудь её и гложет.Как свеча горит и тает от огня –Так пускай по мне страдает раба Божья…Воплотится тайна в жизнь.Ключ… Язык… Замок…Аминь.

Ключевые слова: Приворот женщина темные силы авторский стих

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