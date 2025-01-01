Приворот на женщину

Приворот на женщинуНаступает утешительная ночь.
И отныне я взываю к силам тёмным,
Ибо светлые - не могут мне помочь
При ласкающих огнях свечей церковных.
Мягкий воск переплетается змеёй,
Так и две души сливаются навечно.
Пусть пылает сердце женское зарёй
И наполнится любовью безупречной.
Пусть покоя ей не будет без меня,
И тоска охватит грудь её и гложет.
Как свеча горит и тает от огня –
Так пускай по мне страдает раба Божья…
Воплотится тайна в жизнь.
Ключ… Язык… Замок…
Аминь.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 15:07
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 15:07 by johnny-max-cageПросмотров: 20Комментарии: 0
Ключевые слова: Приворот женщина темные силы авторский стих