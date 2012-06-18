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Стихи

Эльфийская колыбельная

Такую колыбельную эльфы, возможно, пели для своих детей. В Ирландии бытовала легенда: если ребенок неугомонный, как это называется сейчас - гиперактивный, то это не ребенок человека, а скорее всего произошло вот что: эльф подкинул своего больного малыша людям, а человеческого взял себе. И доказать, что этот непослушный ребенок - эльф, очень легко. Достаточно сунуть его в печь. Если это малыш-эльф, он непременно выскочит через трубу с матерной руганью. Думаю, выскакивали далеко не все. Однако.

Колыбель не нужно мамочке качать,
Прилетит к ней ветер, станет с ней играть,
Спи, моя малышка, пока буду петь,
Мать привесит к ёлке колыбель висеть.
Будет тьма и сырость, иглы и паук,
Волк с огромной пастью станет лучший друг,
Прилетит синица, приползёт змея,
Спи одна на свете, девочка моя.
Спи, моя малышка, только не кричи,
Ветерок посвищет для тебя в ночи,
Будешь громко плакать, покачнётся ель,
И уронит наземь легкую постель.
Покатится люлька с девочкой к ручью,
Захлебнёшься тиной на радость воронью,
Да песок набьётся в милые глаза,
Ляг, не трепыхайся, дочка-егоза.
Будешь трепыхаться, наклонится ель,
Ветка хрустнет громко, скинет колыбель,
Покачнётся елка, набок упадёт,
Кореньём наружу, иглами в живот.Мама не узнает, где её дитя,
Ёлка не расскажет, скрыла где тебя,
Волк обгложет кости, ворон съест глаза,
Мама не узнает, мамочке пора.
Будет мама ночью у печи рыдать,
И дочурку будет долго вспоминать,
А потом заботы, ветры и дожди,
Спи, моя малышка, мамочку не жди.

Сегодня, 13:32 by ГликенПросмотров: 62Комментарии: 1
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Ключевые слова: Эльфы фэнтези эльфийская песня колыбельная мистика авторская история

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Комментарии

#1 написал: awesome-man
Сегодня, 13:37
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Лютый хейт эльфов к непослушным детям, хех. Жуткое стихотворение. Дети - цветы жизни blush
Зарегистрирован: 18.06.2012
 
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