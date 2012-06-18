Эльфийская колыбельная

Гликен Просмотров: 62 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 13:32 by

Такую колыбельную эльфы, возможно, пели для своих детей. В Ирландии бытовала легенда: если ребенок неугомонный, как это называется сейчас - гиперактивный, то это не ребенок человека, а скорее всего произошло вот что: эльф подкинул своего больного малыша людям, а человеческого взял себе. И доказать, что этот непослушный ребенок - эльф, очень легко. Достаточно сунуть его в печь. Если это малыш-эльф, он непременно выскочит через трубу с матерной руганью. Думаю, выскакивали далеко не все. Однако.Колыбель не нужно мамочке качать,Прилетит к ней ветер, станет с ней играть,Спи, моя малышка, пока буду петь,Мать привесит к ёлке колыбель висеть.Будет тьма и сырость, иглы и паук,Волк с огромной пастью станет лучший друг,Прилетит синица, приползёт змея,Спи одна на свете, девочка моя.Спи, моя малышка, только не кричи,Ветерок посвищет для тебя в ночи,Будешь громко плакать, покачнётся ель,И уронит наземь легкую постель.Покатится люлька с девочкой к ручью,Захлебнёшься тиной на радость воронью,Да песок набьётся в милые глаза,Ляг, не трепыхайся, дочка-егоза.Будешь трепыхаться, наклонится ель,Ветка хрустнет громко, скинет колыбель,Покачнётся елка, набок упадёт,Кореньём наружу, иглами в живот.Мама не узнает, где её дитя,Ёлка не расскажет, скрыла где тебя,Волк обгложет кости, ворон съест глаза,Мама не узнает, мамочке пора.Будет мама ночью у печи рыдать,И дочурку будет долго вспоминать,А потом заботы, ветры и дожди,Спи, моя малышка, мамочку не жди.

Ключевые слова: Эльфы фэнтези эльфийская песня колыбельная мистика авторская история

Другие, подобные истории: