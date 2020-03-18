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Истории из жизни

История про девочку Лялю, кошку Машку и ночную гостью

История эта случилась не со мной. Её мне рассказала девчонка, с которой мы вместе ехали в поезде в Москву. Ну как девчонка, пожалуй, тогда она была лишь ненамного моложе меня, а мне было 28 лет.

Мы разговорились под стук колес, шум дождя за окном и горячий чай с мёдом, который я везла с собой. Я рассказала о своих встречах с потусторонним, и что собираю мистические истории. И тогда Лариса, так звали мою собеседницу, поведала мне о том, что случилось с ней в бытность её маленькой девочкой Лялей семи лет отроду.

Жила она в небольшой деревне в Полесье, у своей бабушки, которая владела большим старинным домом, стоявшим на самом краю деревни.

По одну сторону дома были другие хаты, по другую за небольшим косогором начинался лес. И ночами было страшновато слушать вой ветра и крики зверья, доносившиеся издалека.

Бабушка Ляли часто уезжала в город, возила продавать масло, творог и фрукты с собственного небольшого сада. И в такие дни Ляля оставалась на хозяйстве вместе с кошкой Машкой. Машка, по словам Лялиной бабушки, приблудилась в дом вместе с самой Лялей. Матушка Лялина дочку от кого-то прижила, да в подоле принесла, а сама, материной тяжелой руки боясь, сбежала в свой город. Бабушка, Варвара Матвеевна, повздыхала, да и взялась растить внучку. А в первую же ночь, когда плакала брошенная мамой Лялька, в окно открытое в избу запрыгнула маленькая серая кошка, почти котенок, возле люльки покрутилась, да и легла рядом с Лялей. А та почти сразу плакать перестала. Так и стали жить втроем, бабушка Варвара Матвеевна, внучка её Лариса, а по-домашнему Ляля, да кошка Машка.

И вот, однажды Варвара Матвеевна запрягла лошаденку, нагрузила телегу яблоками да маслом с сыром и творогом и уехала в город на ярмарку. Ляля осталась на хозяйстве. Ей, конечно, всего семь лет было, но она уже могла и козу подоить и живность покормить, да запереть. А с коровами ей соседка Марычка помогала. Но соседка ввечеру, как коров подоит, уходила к себе, у неё своих деток было семеро, и оставалась Ляля вдвоем с кошкой.

К вечеру погода испортилась окончательно. Ветер завывал в трубе, где-то вдали грохотал гром. Ляля включила свет, на всякий случай принесла керосиновую лампу, которую они с бабушкой держали на случай отключения электричества, и пару свечей. Было жутковато слушать вой ветра и далекие крики зверья в лесу. Ляля постелила постель и уже собиралась ложиться, когда в дверь постучали. Машка вскочила, подняв дыбом шерсть и шипя на дверь. Ляля перепугалась до полусмерти, кошку в охапку сгребла и села к стене, дальней от двери. Раздался жуткий звук, словно скребли чем-то по двери, а потом снова бабушкин голос:

- Внученька, у дом пусці! Внученька, дзверы адчыні!

Ляля дернулась было открыть, но Машка опередила - выпрыгнула из объятий, встала перед дверью и завыла жутко, поставив горбом спину. Никогда раньше не делала она такого и бабушку любила, вечно об ноги её обтиралась. Ляля крепче вжалась спиной в бревенчатую стену. Страх накрыл её ледяной черной волной, стало трудно дышать. А снаружи доносился все тот же монотонный бабушкин голос:

- Внученька, у дом пусці! Внученька, дзверы адчыні!

Ветер жутко взвыл в трубе, окно вдруг распахнулось, и в нем появилось лицо. Жуткое, нечеловеческое лицо, при виде которого Ляля заверещала от ужаса. Кошка прыгнула к окну, шипя, плюясь, и то, что лезло снаружи, отпрянуло. Ляля завизжала так, что сама от своего визга оглохла.

Снаружи вдали послышались крики людей. Существо у окна метнулось и исчезло из поля зрения. Спустя короткое время в двери заколотили, и Ляля на карачках подползла, чтобы сдвинуть засов. Ворвавшийся в дом сосед, дядя Савва, муж Марычки, поднял её на руки, завернул в свою куртку и унёс. Из-за его плеча Лялька видела закрывшуюся дверь, возле которой стояли испуганные люди. Дверь была располосована свежими следами, словно гигантский зверь скреб когтями.

Эту ночь и следующую Ляля с Машкой провели в доме у соседей. Даже днем они боялись возвращаться в родную хату. На третий день прибыл нарочный из города с сопровождающим милиционером. Так в деревне узнали, что бабушку Варвару Матвеевну убил за выручку беглый рецидивист, следивший за ней от самой ярмарки. Убил вечером того дня, когда она уехала в город.

Мы с Ларисой-Лялей молчали, прихлебывая чай. За окном проносились в сумерках поля и рощи. Я ждала продолжения.

- Соседка Марычка меня у себя оставила, так и вырастила, как свою, - сказала, наконец, Лариса, - а про бабушку мы не говорили, да и при мне не особо народ говорил. Жалели меня очень, сиротына, ни отца, ни мамки. Но потом, когда лет двенадцать исполнилось, во время ссоры с парнем соседским, сестра его старшая меня ведьминым отродьем обозвала. Так я и узнала, что бабуля моя ведьмачила. С рождения была она черной колдовкой, но закона Тьмы не блюла, зла никому не делала, детишек лечила, сглаз снимала. Так что не верю я, что это она была в ту ночь у дома. Вот не верю и всё!

Я к тому времени уже довольно много знала о колдовстве и законах потустороннего мира, потому предположила, что нечто, привязанное по рождению к бабушке, но так и не дождавшееся от неё жертв в его сторону, приняло её облик и пришло забрать последнюю жертву - внучку ведьмы.

Лариса выслушала и кивнула. Мы снова молча пили чай и смотрели в темноту, проносившуюся за окном. Было как-то особенно одиноко и жутковато.

Автор - Амонет.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:05
Вчера, 15:05 by ЛорелинПросмотров: 1 088Комментарии: 9
+22

Ключевые слова: Ужас чудовище ребенок злой дух

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Комментарии

#1 написал: angeldeath666.92
Вчера, 19:20
+2
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 32
Хорошая история, жути нагнала! Теперь фиг усну)) ++++
Зарегистрирован: 18.03.2020
#2 написал: Мария Сайгина
Вчера, 19:45
+3
Группа: Посетители
Репутация: (142|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 1 883
Жалко Лялю, я думала мамаша объявится после смерти бабки. Но не случилось. Хорошая история.
Зарегистрирован: 22.05.2017
    
#3 написал: Лорелин
Вчера, 21:01
+2
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 53
Цитата: Мария Сайгина
Жалко Лялю, я думала мамаша объявится после смерти бабки. Но не случилось. Хорошая история.

Ну, её как родную вырастила соседка. И в целом девочка не производила впечатление недолюбленного ребенка. Так что тут, думаю, ей повезло.
Зарегистрирован: 23.10.2019
#4 написал: верю-не верю
Вчера, 23:28
+1
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 1 045
Жуткая история, досталось девчонке несчастий по жизни.
Зарегистрирован: 17.05.2019
   
#5 написал: Лорелин
Вчера, 23:45
0
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Репутация: (12|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 53
Цитата: верю-не верю
Жуткая история, досталось девчонке несчастий по жизни.
Угу, вот такое услышишь и радуешься потом, что судьба берегла.
Зарегистрирован: 23.10.2019
#6 написал: dr.Zoidberg
Сегодня, 01:24
+2
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Репутация: (9|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 169
- Внученька, у дом пусці! Внученька, дзверы адчыні!
Прочитал с акцентом Батьки)
А история понравилась, плюс однозначно
Зарегистрирован: 11.02.2016
#7 написал: Лорелин
Сегодня, 03:11
0
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 53
Цитата: dr.Zoidberg
- Внученька, у дом пусці! Внученька, дзверы адчыні!
Прочитал с акцентом Батьки)
А история понравилась, плюс однозначно
Спасибо! Да уж, эту фразочку я запомнила крепко, потому что девчонка её попыталась произнести со скрипучими интонациями того, что выдавало себя за бабку. Жуть!
Зарегистрирован: 23.10.2019
#8 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 05:39
0
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Репутация: (3543|-1)
Публикаций: 2 594
Комментариев: 13 540
Вот тоже самое хотел сказать, как в конце истории...

Я к тому времени уже довольно много знала о колдовстве и законах потустороннего мира, потому предположила, что нечто, привязанное по рождению к бабушке, но так и не дождавшееся от неё жертв в его сторону, приняло её облик и пришло забрать последнюю жертву - внучку ведьмы. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                      
#9 написал: акжана
Сегодня, 06:50
0
Группа: Посетители
Репутация: (1191|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 334
Внученька, у дом пусці! Внученька, дзверы адчыні!
Последнее слово "адчыні" почти один в один созвучно с казахским словом "открой". Этот факт интересный.
Цитата: Мария Сайгина
Жалко Лялю, я думала мамаша объявится после смерти бабки
. Тоже надеялась,что все-таки придет мать хоронить и дочку заберет, а получилось что без вести выпала из истории. Интересно было читать+++
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
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