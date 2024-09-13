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Стихи

Diabolus

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Взошел на княжеский престол антихрист черный,
С небес низверженный, лишенный пары крыл,
Хулу творящий, на устах неизреченный,
На оскверненные святыни ополченный,
Всеядный идол, господин Сатаниил.

Простер вокруг свое всевидящее око
Сквозь камень, землю, тын железный, божью шаль.
И в честь его вершили зверства и пороки
Небожьи твари, мракобесы, лжепророки,
И кровь невинная стекала на алтарь.

Раскрылись адовы врата, и свет померкнул.
Перевернулся игом беса крест Христов,
И стала явь страшнее самых страшных снов,
И все живые позавидовали мертвым.

Пошли безропотно, ломая в пропасть двери,
За медный грош сдавая души без ума.
Хвала и слава сатане!
Нима! Нима,* –
Кричали люди?
Нет, рычали громко звери.

_______________________________

*Нима - последнее слово в «черных молитвах», использовалось в сатанинских обрядах и заклинаниях, читается, как «Аминь» в обратную сторону.


Новость отредактировал Летяга - 13-09-2024, 13:21
Причина: Стилистика автора сохранена
13-09-2024, 13:21 by johnny-max-cageПросмотров: 126Комментарии: 0
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Ключевые слова: Дьявол престол авторский стих

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