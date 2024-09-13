Diabolus

Новость отредактировал Летяга - 13-09-2024, 13:21

Причина: Стилистика автора сохранена

johnny-max-cage Просмотров: 126 Комментарии: 0 +1 13-09-2024, 13:21 by

________________________________Взошел на княжеский престол антихрист черный,С небес низверженный, лишенный пары крыл,Хулу творящий, на устах неизреченный,На оскверненные святыни ополченный,Всеядный идол, господин Сатаниил.Простер вокруг свое всевидящее окоСквозь камень, землю, тын железный, божью шаль.И в честь его вершили зверства и порокиНебожьи твари, мракобесы, лжепророки,И кровь невинная стекала на алтарь.Раскрылись адовы врата, и свет померкнул.Перевернулся игом беса крест Христов,И стала явь страшнее самых страшных снов,И все живые позавидовали мертвым.Пошли безропотно, ломая в пропасть двери,За медный грош сдавая души без ума.Хвала и слава сатане!Нима! Нима,* –Кричали люди?Нет, рычали громко звери._______________________________*Нима - последнее слово в «черных молитвах», использовалось в сатанинских обрядах и заклинаниях, читается, как «Аминь» в обратную сторону.

Ключевые слова: Дьявол престол авторский стих

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