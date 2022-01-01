Бог войныБездонный мрак пустых глазниц,
Смерть – показала миру лик.
И Бог войны заносит меч
И обрывает жизни крик.
В большом пылу жестокой битвы,
В горячих водах красных рек.
Приняв удар судьбы злодейки,
Убит последний человек.
Бог Марс очистил мир от скверны
И по земле со всех концов.
Идут под вечным чёрным солнцем
В Ад – легионы мертвецов.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:36
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 19:36 by PeccatorПросмотров: 36Комментарии: 0
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