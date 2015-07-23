Ледяные Совы

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 10:37

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Шайтан Просмотров: 176 Комментарии: 1 +3 Вчера, 10:37 by

******В стране заснеженных деревьев,Где лета нет.. там лишь весна,Стряхнув чуть снег, опять немеет -Застылой осенью - зима,Стояла Башня Вечной ТайнойК седой земле пригвождена..Среди снегов казалась странной,Случайною её судьба…Но Тайна Вечная храниласьВ высоких залах за стеной..Храня покой Старинной СилыМагички жили в Башне той…****От стен вкруг Башни, льдом покрытых,На Души веяла тоска..И путник или местный жительСпешили прочь в свои дома..Но всё же!.. всё же скрипом странным -Тягучей песнею пурги -Ворота с лёгкостью обманнойВпускали за себя чужих..Раз в длинные года столетьяМагички брали в свой чертогСирот-девчонок.. - в лихолетьеВсегда их много у дорог..А что творилось в древней Башне -Тоской сокрыто с глаз людских..Но раз в столетие - не чаще -Мир принимал остаток их..Вдоль стайки нового набора,Их любопытных детских глазВ ворота мимо створок троеВ мир уходили всякий раз…Нас - молодых и сильных женщин(Хранимы магией года)Вела в изломах снежных трещинИз Башни твёрдая рука!В стране заснеженности вечнойМы разбредались, зная цель -Искать свет магии безвестной,Природой втиснутый в людей,Искать Места природной СилыИ амулетов древних мощь,И знанья ведьм страны той стыли -В снег капала с стилетов кровь!Наш ум разведки и убийства,Не зная жалости к врагам,Из Башни управлялся хитро,Не дав ни разу шанса нам…А чтобы знать все наши мысли,Не дать Душе сокрытый кров -Над каждою из нас завислиШпионом Башни - крылья Сов!Огромные в своём размереИ перьев блеск, как изо льда,Они глазами жёлтыми вертели,Сжигая волю нам дотла…И следуя чрез них указкам,Гадая от корчмы к корчме,Тянулась жизнь кошмарной сказкойС Совою злобной на плече..Не сбросить нам оков заклятье..Барьеры ж - рушимы Совой..Из Башни Знанья - как проклятье -Столетней нам даны судьбой..****.. И я была одной из странниц..Из Башни посланными в мир.И дни мои мной не считались:Любыми средствами - ДОБЫТЬ!!!Старинный текст иль жизнь ведьмачью -Достать, добыть ЛЮБОЙ ценой!Страшней клейма жжёт неудача -На плЕчах Ледяной Совой!И всё всегда мне удавалось!Я ведьмой сильною была..Когда вдруг магия кончалась,Брала собою красота!Изгиб бедра упруго-грешныйИ профиль гордого лица,Шаг - лёгкий, говор - сладко-нежный -Служили помощью всегда!Однажды всё же так случилось -Мне весь мой опыт не помог:Избитым телом в снег свалилась,Без жизни рухнувши у ног…У ног ведьмачьих - друга Леса,Врага сокрытых злобных Сил…Сова вдруг - всем немалым весомС небес в висок мне - клюв как клин!Ведьмак, не зная злости птицы,Плашмя мечом её отбил!Задел мне губы: «Будет биться…» -И подхватив, в свой дом вносил…****Весна - весною, сразу - осень..И снег на землю повалил…В душе - девчонка, ведьма - в прочемНе замечала эти дни..В беспамятстве её летелиОбрывки снов и крик Совы..Лишь иногда ресницы млелиОт солнца, взгляд чуть-чуть открыв..А тело, чувствуя заботуВпервые за столь длинный век,Всё больше отдавалось току,Зовут который Чувства Бред…Ещё зовут его Любовью,Когда Душа ушла в Полёт!Совиный ж взгляд с еловой кроныЗаклятье зорко стережёт!Удары магии ведьмачьейУходят шрамами с неё,И взгляд уже ясней и чётче -И нервно бьёт Совы крыло…А ведьмака седые лохмы,Души забота, рук тепло -Откликнулись душевным вздохомИ бурей чувств в груди её!И он всей страстью к ней проникся!Забыта бывшая вражда…И даже сон бывало снилсяОдин для них: он и она…Напрасно крики гневной птицыТревожили их Тишину:Однажды ночью.. в час зарницы..Слетело с губ её: «.. люблюююю..»В испуг Совы - кошмарно-синий -Влетела, лопаясь, искра!И с ели лап пушисто-длинныхОбрушились кусочки льда..Но до земли не долетели,Растаяв в холоде зимы…И Силы Башни оскуделиРазмерами одной Совы…Немало магии под крыльяВложили в Башне, исхитряясь!..Осталось две ещё, но стынет -Без третьей - заклинанья вязь…Адепткам чтоб не растворитьсяСреди людей, среди зимы -На Башню отозвали птицы -И доживали там, внутри…Сирот-девчонок горемычныхУж больше в Башню не вели,Ворота, вой издав привычный,Закрылись голосом пурги…Всё дальше Башня уходила,Стиралась в памяти людской,Мороком взгляды отводила,Тускнел блеск магии былой…Магички там живут и нынеВ стране деревьев и снегов…Преданья Временем остыли.До Башни нет ничьих следов…****КАК СТРАННО.. вязь заклятий тонких -Разбило чувство им одно…Но иногда.. в метелях колкихМелькнёт совиное крыло…

Ключевые слова: Сказка магия совы авторский стих

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