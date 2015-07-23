Ледяные Совы******
В стране заснеженных деревьев,
Где лета нет.. там лишь весна,
Стряхнув чуть снег, опять немеет -
Застылой осенью - зима,
Стояла Башня Вечной Тайной
К седой земле пригвождена..
Среди снегов казалась странной,
Случайною её судьба…
Но Тайна Вечная хранилась
В высоких залах за стеной..
Храня покой Старинной Силы
Магички жили в Башне той…
****
От стен вкруг Башни, льдом покрытых,
На Души веяла тоска..
И путник или местный житель
Спешили прочь в свои дома..
Но всё же!.. всё же скрипом странным -
Тягучей песнею пурги -
Ворота с лёгкостью обманной
Впускали за себя чужих..
Раз в длинные года столетья
Магички брали в свой чертог
Сирот-девчонок.. - в лихолетье
Всегда их много у дорог..
А что творилось в древней Башне -
Тоской сокрыто с глаз людских..
Но раз в столетие - не чаще -
Мир принимал остаток их..
Вдоль стайки нового набора,
Их любопытных детских глаз
В ворота мимо створок трое
В мир уходили всякий раз…
Нас - молодых и сильных женщин
(Хранимы магией года)
Вела в изломах снежных трещин
Из Башни твёрдая рука!
В стране заснеженности вечной
Мы разбредались, зная цель -
Искать свет магии безвестной,
Природой втиснутый в людей,
Искать Места природной Силы
И амулетов древних мощь,
И знанья ведьм страны той стыли -
В снег капала с стилетов кровь!
Наш ум разведки и убийства,
Не зная жалости к врагам,
Из Башни управлялся хитро,
Не дав ни разу шанса нам…
А чтобы знать все наши мысли,
Не дать Душе сокрытый кров -
Над каждою из нас зависли
Шпионом Башни - крылья Сов!
Огромные в своём размере
И перьев блеск, как изо льда,
Они глазами жёлтыми вертели,
Сжигая волю нам дотла…
И следуя чрез них указкам,
Гадая от корчмы к корчме,
Тянулась жизнь кошмарной сказкой
С Совою злобной на плече..
Не сбросить нам оков заклятье..
Барьеры ж - рушимы Совой..
Из Башни Знанья - как проклятье -
Столетней нам даны судьбой..
****
.. И я была одной из странниц..
Из Башни посланными в мир.
И дни мои мной не считались:
Любыми средствами - ДОБЫТЬ!!!
Старинный текст иль жизнь ведьмачью -
Достать, добыть ЛЮБОЙ ценой!
Страшней клейма жжёт неудача -
На плЕчах Ледяной Совой!
И всё всегда мне удавалось!
Я ведьмой сильною была..
Когда вдруг магия кончалась,
Брала собою красота!
Изгиб бедра упруго-грешный
И профиль гордого лица,
Шаг - лёгкий, говор - сладко-нежный -
Служили помощью всегда!
Однажды всё же так случилось -
Мне весь мой опыт не помог:
Избитым телом в снег свалилась,
Без жизни рухнувши у ног…
У ног ведьмачьих - друга Леса,
Врага сокрытых злобных Сил…
Сова вдруг - всем немалым весом
С небес в висок мне - клюв как клин!
Ведьмак, не зная злости птицы,
Плашмя мечом её отбил!
Задел мне губы: «Будет биться…» -
И подхватив, в свой дом вносил…
****
Весна - весною, сразу - осень..
И снег на землю повалил…
В душе - девчонка, ведьма - в прочем
Не замечала эти дни..
В беспамятстве её летели
Обрывки снов и крик Совы..
Лишь иногда ресницы млели
От солнца, взгляд чуть-чуть открыв..
А тело, чувствуя заботу
Впервые за столь длинный век,
Всё больше отдавалось току,
Зовут который Чувства Бред…
Ещё зовут его Любовью,
Когда Душа ушла в Полёт!
Совиный ж взгляд с еловой кроны
Заклятье зорко стережёт!
Удары магии ведьмачьей
Уходят шрамами с неё,
И взгляд уже ясней и чётче -
И нервно бьёт Совы крыло…
А ведьмака седые лохмы,
Души забота, рук тепло -
Откликнулись душевным вздохом
И бурей чувств в груди её!
И он всей страстью к ней проникся!
Забыта бывшая вражда…
И даже сон бывало снился
Один для них: он и она…
Напрасно крики гневной птицы
Тревожили их Тишину:
Однажды ночью.. в час зарницы..
Слетело с губ её: «.. люблюююю..»
В испуг Совы - кошмарно-синий -
Влетела, лопаясь, искра!
И с ели лап пушисто-длинных
Обрушились кусочки льда..
Но до земли не долетели,
Растаяв в холоде зимы…
И Силы Башни оскудели
Размерами одной Совы…
Немало магии под крылья
Вложили в Башне, исхитряясь!..
Осталось две ещё, но стынет -
Без третьей - заклинанья вязь…
Адепткам чтоб не раствориться
Среди людей, среди зимы -
На Башню отозвали птицы -
И доживали там, внутри…
Сирот-девчонок горемычных
Уж больше в Башню не вели,
Ворота, вой издав привычный,
Закрылись голосом пурги…
Всё дальше Башня уходила,
Стиралась в памяти людской,
Мороком взгляды отводила,
Тускнел блеск магии былой…
Магички там живут и ныне
В стране деревьев и снегов…
Преданья Временем остыли.
До Башни нет ничьих следов…
****
КАК СТРАННО.. вязь заклятий тонких -
Разбило чувство им одно…
Но иногда.. в метелях колких
Мелькнёт совиное крыло…
🪶
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 10:37
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 10:37 by ШайтанПросмотров: 176Комментарии: 1
Ключевые слова: Сказка магия совы авторский стих