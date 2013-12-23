Легенды о Маринкиной башне Коломенского кремля

Летяга Просмотров: 65 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 16:45 by

Маринкина башня, известная также под названиями Коломенская, Круглая наугольная, была некогда западной сторожевой городской башней, стоящей на страже Московско-Рязанской дороги.Само название Маринкина башня имеет древние корни и восходит к тем временам, которые известны нам как Смутное время. В самой легенде уже невозможно отделить правду от вымысла.Известно достоверно, что жена Лжедмитрия I Марина Мнишек, известная авантюристка и искательница приключений, жила в то время (25 июля 1611 г.) в Коломне, что отражено в исторических документах: "А была Коломна вся за нею, а чины были царьския все: бояре и дворяне, и дети дворянские, и стольники, чашники и ключники, и всякие дворовые люди. А писалася "царицею" ко всем боярам и воеводам". Известно также, что Марина вместе с сыном от Лжедмитрия жила в Коломне до 1612 года – до тех пор, пока к ней не пожаловал ее любовник атаман Заруцкий, сбежавший с отрядом верных казаков из Москвы. Атаман был решительным воеводой.Как гласит народная легенда, Войско Заруцкого под отсветы бушующего пожара и грохот падающих остатков царской резиденции в Коломенском кремле выехали во главе со своим атаманом и Мариной по направлению к Рязанским землям на Каширский тракт. С Рязани Заруцкий собирался идти на Астрахань. Награбленного в Коломне было столь много, что везти все это с собой было очень тяжело, да и опасно, поэтому было принято решение облегчить ношу, спрятав часть богатств недалеко от города, верстах в двадцати пяти, возле хутора Богородского, который лежал в урочище Старцевский брод. Награбленное было свалено в яму, сверху их накрыли створами кованых ворот, снятыми с башни Пятницкой, и только затем засыпаны землей. На это место было наложено страшное заклятие и всякий, кто его здесь искал, был объят неимоверным ужасом и уходил восвояси. Ходят слухи, что и в наше время здесь бродили бородатые люди с приборами, копали землю в разных местах. Местные старики смеялись себе в бороду: всем известно, что клады ищутся только ночью. И найти их могут только меченые люди, а не всякий встречный-поперечный…В народе так же живет предание, что Марина Мнишек и ее малолетний сын Иван были замурованы именно в Коломенской башне. Часть преданий говорит, что здесь она и приняла свою смерть, истосковавшись по воле, другая убеждает, что Марина "обернулась сорокой и улетела через окно-бойницу". А есть такие, которые утверждают, что не сорокой она обернулась, а вороном черным, и по ночам летал этот ворон вокруг башни и страшным карканьем будил все окрестности.Как бы то ни было, однажды ночью местный епископ с коломенскими священниками в сопровождении воеводы Данила поднялись в башню и окропили ее священной водой. С тех пор душа Марины все летает вокруг башни, а сесть на нее не может. И мечется неприкаянная по всей Рассее до сих пор, и пугает народ своим жалобным криком.Ходят слухи в народе, что клад-то был припрятан не только в Старцевском броде. Мол, и в Маринкиной башне тоже замурованы несметные богатства, спрятанные там самой Мариной. И иногда темными ночами нет-нет да и вспыхнет в башне загадочный свет, и горит почти до утра, а там и гаснет…Первые рукописные сведения о красивой легенде Маринкиной башни принадлежат перу Н. Иванчина-Писарева, опубликованные в книге "Прогулка по древнему Коломенскому уезду". Еще одна красивая легенда была добавлена Н. Гиляровым-Платоновым в книге «Из пережитого», где говорится о несметных сокровищах Маринкиной башни.Автор - Денис Бородин.

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