Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшно интересно

Легенды о Маринкиной башне Коломенского кремля

Маринкина башня, известная также под названиями Коломенская, Круглая наугольная, была некогда западной сторожевой городской башней, стоящей на страже Московско-Рязанской дороги.

Само название Маринкина башня имеет древние корни и восходит к тем временам, которые известны нам как Смутное время. В самой легенде уже невозможно отделить правду от вымысла.
Известно достоверно, что жена Лжедмитрия I Марина Мнишек, известная авантюристка и искательница приключений, жила в то время (25 июля 1611 г.) в Коломне, что отражено в исторических документах: "А была Коломна вся за нею, а чины были царьския все: бояре и дворяне, и дети дворянские, и стольники, чашники и ключники, и всякие дворовые люди. А писалася "царицею" ко всем боярам и воеводам". Известно также, что Марина вместе с сыном от Лжедмитрия жила в Коломне до 1612 года – до тех пор, пока к ней не пожаловал ее любовник атаман Заруцкий, сбежавший с отрядом верных казаков из Москвы. Атаман был решительным воеводой.

Как гласит народная легенда, Войско Заруцкого под отсветы бушующего пожара и грохот падающих остатков царской резиденции в Коломенском кремле выехали во главе со своим атаманом и Мариной по направлению к Рязанским землям на Каширский тракт. С Рязани Заруцкий собирался идти на Астрахань. Награбленного в Коломне было столь много, что везти все это с собой было очень тяжело, да и опасно, поэтому было принято решение облегчить ношу, спрятав часть богатств недалеко от города, верстах в двадцати пяти, возле хутора Богородского, который лежал в урочище Старцевский брод. Награбленное было свалено в яму, сверху их накрыли створами кованых ворот, снятыми с башни Пятницкой, и только затем засыпаны землей. На это место было наложено страшное заклятие и всякий, кто его здесь искал, был объят неимоверным ужасом и уходил восвояси. Ходят слухи, что и в наше время здесь бродили бородатые люди с приборами, копали землю в разных местах. Местные старики смеялись себе в бороду: всем известно, что клады ищутся только ночью. И найти их могут только меченые люди, а не всякий встречный-поперечный…

В народе так же живет предание, что Марина Мнишек и ее малолетний сын Иван были замурованы именно в Коломенской башне. Часть преданий говорит, что здесь она и приняла свою смерть, истосковавшись по воле, другая убеждает, что Марина "обернулась сорокой и улетела через окно-бойницу". А есть такие, которые утверждают, что не сорокой она обернулась, а вороном черным, и по ночам летал этот ворон вокруг башни и страшным карканьем будил все окрестности.

Как бы то ни было, однажды ночью местный епископ с коломенскими священниками в сопровождении воеводы Данила поднялись в башню и окропили ее священной водой. С тех пор душа Марины все летает вокруг башни, а сесть на нее не может. И мечется неприкаянная по всей Рассее до сих пор, и пугает народ своим жалобным криком.

Ходят слухи в народе, что клад-то был припрятан не только в Старцевском броде. Мол, и в Маринкиной башне тоже замурованы несметные богатства, спрятанные там самой Мариной. И иногда темными ночами нет-нет да и вспыхнет в башне загадочный свет, и горит почти до утра, а там и гаснет…

Первые рукописные сведения о красивой легенде Маринкиной башни принадлежат перу Н. Иванчина-Писарева, опубликованные в книге "Прогулка по древнему Коломенскому уезду". Еще одна красивая легенда была добавлена Н. Гиляровым-Платоновым в книге «Из пережитого», где говорится о несметных сокровищах Маринкиной башни.

Легенды о Маринкиной башне Коломенского кремля

Легенды о Маринкиной башне Коломенского кремля

Легенды о Маринкиной башне Коломенского кремля


Автор - Денис Бородин.
Источник.

Сегодня, 16:45 by ЛетягаПросмотров: 65Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Коломна Марина Мнишек Лжедмитрий башня заточение легенда история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:11
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1681|-2)
Публикаций: 94
Комментариев: 5 885
Да. Такие вот взлеты и падения судьбы. Вплоть до пропасти
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#2 написал: Евангелион
Сегодня, 20:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (9|1)
Публикаций: 0
Комментариев: 328
Разумеется без кладов, сокровищ и других баксов такие истории не могут существовать :))
Зарегистрирован: 20.09.2013
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.