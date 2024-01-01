Аркан

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:43

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Шайтан Просмотров: 126 Комментарии: 0 +2 Вчера, 15:43 by

*****В Мире вечного тумана незаметны Миражи,Ночью тёмной, липко щурясь, Тень невидимо спешит…Даже сложная Защита – не совсем надёжный страж,Если утром Тень, качаясь, превращается в Мираж…Вьётся Тёмная тропинка осторожно меж Теней:Мир чужой наощупь зыбкий и немного холодней,Он по-своему красивый, Колдовства узорна стать…Выводи, Тропа, к обрыву, там Мираж не будет ждать.Ветер клочьями тумана закипает сверху вниз,А в обрыве – Тропка знает – притаившийся карниз…Там, в пещерке под карнизом, Руны скроют глубину,Отдышусь я и без спешки Нить арканную сплету… -Тёмно-алым – блеск Удара Истончившейся Звезды,Голубым – мечты Каддафа, ледяные Сньяка сны…Лазуритом – вечность Древних, что бессилье берегут,Замыкая это цветом – чуть темнее – Кровь Кингу!Неплохой Аркан… Искрится самой Тёмной Бирюзой!Режут бешеные Нити хоть намёк на Мир иной…Ухватить, обвить, опутать… и, стянувшись в краткий миг,Разорваться Пустотою! .. свет которой не достиг………Будет славная охота ночью тёмной, ночью злой…Я Аркан небрежно скомкал предвкушающей Душой,Тропку Тёмную погладил – вот хитрющая лиса! –Ухмыльнулся и клыками чуть прищёлкнул: «Чудесаааа…»********

Ключевые слова: Другой мир тени мираж авторский стих

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