Аркан*****
В Мире вечного тумана незаметны Миражи,
Ночью тёмной, липко щурясь, Тень невидимо спешит…
Даже сложная Защита – не совсем надёжный страж,
Если утром Тень, качаясь, превращается в Мираж…
Вьётся Тёмная тропинка осторожно меж Теней:
Мир чужой наощупь зыбкий и немного холодней,
Он по-своему красивый, Колдовства узорна стать…
Выводи, Тропа, к обрыву, там Мираж не будет ждать.
Ветер клочьями тумана закипает сверху вниз,
А в обрыве – Тропка знает – притаившийся карниз…
Там, в пещерке под карнизом, Руны скроют глубину,
Отдышусь я и без спешки Нить арканную сплету… -
Тёмно-алым – блеск Удара Истончившейся Звезды,
Голубым – мечты Каддафа, ледяные Сньяка сны…
Лазуритом – вечность Древних, что бессилье берегут,
Замыкая это цветом – чуть темнее – Кровь Кингу!
Неплохой Аркан… Искрится самой Тёмной Бирюзой!
Режут бешеные Нити хоть намёк на Мир иной…
Ухватить, обвить, опутать… и, стянувшись в краткий миг,
Разорваться Пустотою! .. свет которой не достиг…
……
Будет славная охота ночью тёмной, ночью злой…
Я Аркан небрежно скомкал предвкушающей Душой,
Тропку Тёмную погладил – вот хитрющая лиса! –
Ухмыльнулся и клыками чуть прищёлкнул: «Чудесаааа…»
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:43
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 15:43 by ШайтанПросмотров: 126Комментарии: 0
Ключевые слова: Другой мир тени мираж авторский стих