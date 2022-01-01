Тёмный Ангел

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:06

Причина: Стилистика автора сохранена.

Peccator Просмотров: 43 Комментарии: 0 0 Вчера, 20:06 by

И снова свергнутый с небес,я умер в муках и воскрес.Земля тюрьма и дом греха,а Рая нет, есть только Пекло.Я умираю без конца,и снова жизнь моя поблекла.Как тесно, душно в той тюрьме,где суждено родиться мне.Давно я здесь, и каждый день,всё тоньше, меньше моя тень.Сейчас – как Феникс, я горюи сверху вижу жизнь свою.Как чёрные демоны боли и зла,орут и визжат прославляя козла.Терзают и рвут наши души на части,а мы умираем в погоне за счастьем.Но вдруг стало тихо, тревожная глушь,и нежно ступая по пеплу из душ,Великий Рогатый степенно идёти страсти, и грех за собою ведёт.Вся сила и мощь воплощаются в нём,а я, поглощённый священным огнём,рождаюсь опять, и опять эти мукии тянет ко мне Властелин свои руки.Темно, но во мраке сверкает грозаи в свете я вижу кошмара глаза.Холодная бездна его тёмных глаз,пронзает меня, и огонь мой погас.И сердце моё превращается в лёд,а голос из бездны с собою зовёт.Все демоны взвыли, я слышу их топот,они уже близко, а вкрадчивый шёпот,меня снова манит, смелее идиждёт главная тайна тебя впереди.И я подчиняясь настойчивой воле,иду всюду видя вибрацию боли.И сердце не бьётся, внутри только холод,а сзади несутся, почувствовав голод,все полчища мрака и вестники ночи,Бог Хаоса встал, опустив свои очи.Здесь суд твой и должен ты знать,за что обречён без конца умирать.Ты Ангел – нарушивший догму Отцаи ты на свободу бежишь от Творца.Он проклял тебя и на землю отправил,где жизнь – это миг и нет смысла и правил.А память твою здесь стирают всегдаи ты не сбежишь от судьбы никогда.Ты жаждешь свободы, но скоро умрёшьи снова на землю опять попадёшь,Так будет всегда – это замкнутый круг.И я воскресаю из боли и мук.Ни счастья, ни веры, ни Рая не надо,я снова живу и стучу в двери Ада!

Ключевые слова: Стих рождение смерть авторский стих

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