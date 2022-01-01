Тёмный Ангел

Тёмный АнгелИ снова свергнутый с небес,
я умер в муках и воскрес.
Земля тюрьма и дом греха,
а Рая нет, есть только Пекло.
Я умираю без конца,
и снова жизнь моя поблекла.
Как тесно, душно в той тюрьме,
где суждено родиться мне.
Давно я здесь, и каждый день,
всё тоньше, меньше моя тень.
Сейчас – как Феникс, я горю
и сверху вижу жизнь свою.
Как чёрные демоны боли и зла,
орут и визжат прославляя козла.
Терзают и рвут наши души на части,
а мы умираем в погоне за счастьем.
Но вдруг стало тихо, тревожная глушь,
и нежно ступая по пеплу из душ,
Великий Рогатый степенно идёт
и страсти, и грех за собою ведёт.
Вся сила и мощь воплощаются в нём,
а я, поглощённый священным огнём,
рождаюсь опять, и опять эти муки
и тянет ко мне Властелин свои руки.
Темно, но во мраке сверкает гроза
и в свете я вижу кошмара глаза.
Холодная бездна его тёмных глаз,
пронзает меня, и огонь мой погас.
И сердце моё превращается в лёд,
а голос из бездны с собою зовёт.
Все демоны взвыли, я слышу их топот,
они уже близко, а вкрадчивый шёпот,
меня снова манит, смелее иди
ждёт главная тайна тебя впереди.
И я подчиняясь настойчивой воле,
иду всюду видя вибрацию боли.
И сердце не бьётся, внутри только холод,
а сзади несутся, почувствовав голод,
все полчища мрака и вестники ночи,
Бог Хаоса встал, опустив свои очи.
Здесь суд твой и должен ты знать,
за что обречён без конца умирать.
Ты Ангел – нарушивший догму Отца
и ты на свободу бежишь от Творца.
Он проклял тебя и на землю отправил,
где жизнь – это миг и нет смысла и правил.
А память твою здесь стирают всегда
и ты не сбежишь от судьбы никогда.
Ты жаждешь свободы, но скоро умрёшь
и снова на землю опять попадёшь,
Так будет всегда – это замкнутый круг.
И я воскресаю из боли и мук.
Ни счастья, ни веры, ни Рая не надо,
я снова живу и стучу в двери Ада!
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:06
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:06 by PeccatorПросмотров: 43Комментарии: 0
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