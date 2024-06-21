Спокойной ночи малыши (жесть-версия)

Новость отредактировал Летяга - 21-06-2024, 09:46

Причина: Стилистика автора сохранена

CreepyAlexander Просмотров: 229 Комментарии: 0 0 21-06-2024, 09:21 by

Спят покойники в могилах, зомби спят.Черный мрак, зловещий ужас ждут ребят.Мертвецы вдруг пробудятся,Будешь сильно их бояться.Псов бездомных лай.Баююююююю-бааааай!!!Налетят вороны стаей, клюнут в глаз.О ночном визите пожалеешь и не раз.На маньяка там наткнешься,Побежишь, но не спасешься.Крикнешь только "ай".Баююююююю-баааааай!!!Духов там вызвать можно, войти в астрал.Сатанинский можно сделать ритуал.Вырыть труп, с ним порезвиться,Водку выпить да забыться.Глазки закрывай,Баааааю-бааааай!!!Соберутся ведьмы, нечисть на шабаш.Или вдруг тебя пристукнет бухой алкаш.Вурдалаки, людоедыЗахотят тебя отведать.Все мой друг прощай,Баааааааю-бааааааай!!!

Ключевые слова: Колыбельная духи монстры авторский стих

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