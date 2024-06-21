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Стихи

Спокойной ночи малыши (жесть-версия)

Спят покойники в могилах, зомби спят.
Черный мрак, зловещий ужас ждут ребят.
Мертвецы вдруг пробудятся,
Будешь сильно их бояться.
Псов бездомных лай.
Баююююююю-бааааай!!!

Налетят вороны стаей, клюнут в глаз.
О ночном визите пожалеешь и не раз.
На маньяка там наткнешься,
Побежишь, но не спасешься.
Крикнешь только "ай".
Баююююююю-баааааай!!!

Духов там вызвать можно, войти в астрал.
Сатанинский можно сделать ритуал.
Вырыть труп, с ним порезвиться,
Водку выпить да забыться.
Глазки закрывай,
Баааааю-бааааай!!!

Соберутся ведьмы, нечисть на шабаш.
Или вдруг тебя пристукнет бухой алкаш.
Вурдалаки, людоеды
Захотят тебя отведать.
Все мой друг прощай,
Баааааааю-бааааааай!!!


Новость отредактировал Летяга - 21-06-2024, 09:46
Причина: Стилистика автора сохранена
21-06-2024, 09:21 by CreepyAlexanderПросмотров: 229Комментарии: 0
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Ключевые слова: Колыбельная духи монстры авторский стих

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