Колыбельная

КолыбельнаяРано утром на рассвете
Спать ложатся черти-дети.
Лишь один малыш-чертенок долго не заснет.
Дома сладко пахнет серой,
У постельки мама села
И чертенку потихоньку песенку поет.
- Баю-баюшки, чертенок,
Спи, мой милый постреленок.
Там, на улице, снаружи, страшно и светло.
По квартирам с крыш и улиц
Кошки черные вернулись,
Петухи давно пропели, солнышко взошло...
Спать ложатся все соседи,
Привидения и ведьмы,
Спят кикиморы, русалки, лешие храпят...
Спать легли сычи и совы...
Завтра ночь наступит снова.
Только люди днем гуляют, люди ночью спят...
Спят вампиры, вурдалаки,
Перестали выть собаки,
Спят летающие мыши головою вниз.
Спрячем хвостик под подушку
И вот так укроем ушко...
Чтобы сон был интересный, набок повернись.
Спи, мой чертик, спи...
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Новость отредактировал catberry - Сегодня, 13:28
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 13:28 by Птичка-мозгоклюйкаПросмотров: 34Комментарии: 2
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