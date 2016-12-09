Колыбельная

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 13:28

Причина: Стилистика автора сохранена.

Птичка-мозгоклюйка Просмотров: 34 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 13:28 by

Рано утром на рассветеСпать ложатся черти-дети.Лишь один малыш-чертенок долго не заснет.Дома сладко пахнет серой,У постельки мама селаИ чертенку потихоньку песенку поет.- Баю-баюшки, чертенок,Спи, мой милый постреленок.Там, на улице, снаружи, страшно и светло.По квартирам с крыш и улицКошки черные вернулись,Петухи давно пропели, солнышко взошло...Спать ложатся все соседи,Привидения и ведьмы,Спят кикиморы, русалки, лешие храпят...Спать легли сычи и совы...Завтра ночь наступит снова.Только люди днем гуляют, люди ночью спят...Спят вампиры, вурдалаки,Перестали выть собаки,Спят летающие мыши головою вниз.Спрячем хвостик под подушкуИ вот так укроем ушко...Чтобы сон был интересный, набок повернись.Спи, мой чертик, спи...

Ключевые слова: Чертик колыбельная рассвет

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