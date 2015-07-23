Битва тьмы со светом

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:44

Причина: Стилистика автора сохранена.

Prochor Alexeev Просмотров: 50 Комментарии: 2 0 Вчера, 19:44 by

Войско света,Войско тьмы.Все они сошлись на поле,Принялись рубить друг друга.Режут, рубят убивают,Тьма свет побеждает!Съедает тьма свет,Вампиры, зомби,Вурдалаки кровь чужуюИз пасти льют.Но вот, звёзды светлые пришли,Страшных, уродливых тварей убивать.И каждый лучик свет, как меч уВоинов света.И зори синиеНечисть наступившую убьют.Зомби, вампиры,Вурдалаки,Все они в один момент сгниют.В один момент свет победит,И тьмы не будет больше!

Ключевые слова: Тьма свет битва авторский стих

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