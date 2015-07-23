Битва тьмы со светом

Битва тьмы со светомВойско света,
Войско тьмы.
Все они сошлись на поле,
Принялись рубить друг друга.
Режут, рубят убивают,
Тьма свет побеждает!
Съедает тьма свет,
Вампиры, зомби,
Вурдалаки кровь чужую
Из пасти льют.
Но вот, звёзды светлые пришли,
Страшных, уродливых тварей убивать.
И каждый лучик свет, как меч у
Воинов света.
И зори синие
Нечисть наступившую убьют.
Зомби, вампиры,
Вурдалаки,
Все они в один момент сгниют.
В один момент свет победит,
И тьмы не будет больше!
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:44
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:44 by Prochor AlexeevПросмотров: 50Комментарии: 2
Ключевые слова: Тьма свет битва авторский стих