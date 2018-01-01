Призрачная любовь

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:43

Причина: Авторская стилистика сохранена

Эвиллс Просмотров: 3 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 00:43 by

Злой рассвет вены скальпелем вскрыл!Укусил сердце, плача в тоске.Я сей ночью надежду убил,Утопил во Смертельной Реке!Волны мрачные страшно ревут,И надежда вовек не всплывёт!Во глубинах Забвенья - приют.Не пуститься надежде в полёт.Я надеялся, только на что?!Ждал ответа. Молчанье - стеной.Двести лет или триста, иль сто?Только дружишь ты. Но не со мной!Только любишь, увы, не меня!В снах являешься вовсе не мне.Ты меня позабыла, кляня.Утопил я надежду в волне!Чёрный берег оскалился в день,И Забвения волны ревут.Стал похож я на жалкую тень.Во глубинах - не мне ли приют?!Мне забыться в Смертельной волне?Иль сбежать в край отравленных снов?И надежда рыдает на дне!Только я умереть не готов...Сила воли ведь есть у меня,Жажда счастья пылает огнём!Позабуду, родная, тебя.И о том, как летали вдвоём...Нет, не хватит мне силы моей!Не смогу я тебя позабыть!Мимо - сонмы отравленных дней.Мне второй раз себя не убить...

Ключевые слова: Смерть призрак любовь авторский стих

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