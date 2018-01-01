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Стихи

Призрачная любовь

Злой рассвет вены скальпелем вскрыл!
Укусил сердце, плача в тоске.
Я сей ночью надежду убил,
Утопил во Смертельной Реке!

Волны мрачные страшно ревут,
И надежда вовек не всплывёт!
Во глубинах Забвенья - приют.
Не пуститься надежде в полёт.

Я надеялся, только на что?!
Ждал ответа. Молчанье - стеной.
Двести лет или триста, иль сто?
Только дружишь ты. Но не со мной!

Только любишь, увы, не меня!
В снах являешься вовсе не мне.
Ты меня позабыла, кляня.
Утопил я надежду в волне!

Чёрный берег оскалился в день,
И Забвения волны ревут.
Стал похож я на жалкую тень.
Во глубинах - не мне ли приют?!

Мне забыться в Смертельной волне?
Иль сбежать в край отравленных снов?
И надежда рыдает на дне!
Только я умереть не готов...

Сила воли ведь есть у меня,
Жажда счастья пылает огнём!
Позабуду, родная, тебя.
И о том, как летали вдвоём...

Нет, не хватит мне силы моей!
Не смогу я тебя позабыть!
Мимо - сонмы отравленных дней.
Мне второй раз себя не убить...

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:43
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 00:43 by ЭвиллсПросмотров: 3Комментарии: 0
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Ключевые слова: Смерть призрак любовь авторский стих

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