Она

elche27 Просмотров: 133 Комментарии: 1 +2 24-12-2021, 17:23 by

Пока Мэри была девчонкойИ пила молоко из кружки,Мать качала её тихонькоИ шептала в ночи на ушко -"Хочешь самых красивых платьев,Хочешь прячь леденцы за печкой,Хочешь перстней на каждый пальчик,Но не вздумай купаться в речке.На дне речки живут другиеНеземные, чужие души,Эти души приносят гибельВсем, кто сон их речной нарушит.И ни литиям, ни молитвамНе подвластны реки глубины.Сотни судеб нашли кончинуСреди ила её и тины."Мэри шить бы для кукол платья,И вплетать бы им в косы ленты,Но она, распахнув объятья,Всё к реке, улучив моменты,Будто ждёт кто в зелёной тине,Будто манит на дно речное.Только в мутной речной пучинеНет ни радости ни покоя.Мэри к дому пришла под утроВся одежда грязна от ила.Мать рыдала, смотрела хмуро,Молоком всё её поила.Она к дому пришла под утроЧёрной злобой глаза сияют.Кожа светится перламутром.А где Мэри, никто не знает...

Ключевые слова: Река души мистика Мэри авторский стих

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