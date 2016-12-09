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Стихи

Она

Пока Мэри была девчонкой
И пила молоко из кружки,
Мать качала её тихонько
И шептала в ночи на ушко -
"Хочешь самых красивых платьев,
Хочешь прячь леденцы за печкой,
Хочешь перстней на каждый пальчик,
Но не вздумай купаться в речке.
На дне речки живут другие
Неземные, чужие души,
Эти души приносят гибель
Всем, кто сон их речной нарушит.
И ни литиям, ни молитвам
Не подвластны реки глубины.
Сотни судеб нашли кончину
Среди ила её и тины."

Мэри шить бы для кукол платья,
И вплетать бы им в косы ленты,
Но она, распахнув объятья,
Всё к реке, улучив моменты,
Будто ждёт кто в зелёной тине,
Будто манит на дно речное.
Только в мутной речной пучине
Нет ни радости ни покоя.

Мэри к дому пришла под утро
Вся одежда грязна от ила.
Мать рыдала, смотрела хмуро,
Молоком всё её поила.
Она к дому пришла под утро
Чёрной злобой глаза сияют.
Кожа светится перламутром.

А где Мэри, никто не знает...

24-12-2021, 17:23 by elche27Просмотров: 133Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Река души мистика Мэри авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 09:13
+1
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Запретное манит, как всегда +++++
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