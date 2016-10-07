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Стихи

Тот, кто видел её

Тот, кто видел её уходящую в темень фигуру,
Расстелившую тени ветрами на чёрном плаще,
Обомлеет, замрёт, выпьет время, а после – закурит,
Заглядевшись на платье из непостижимых вещей.

Вспомнит каждую новую мелочь её гардероба,
Разучившись мечтать, улыбаться и шёпотом петь.
И слегка отразится в окне новомодного гроба
Тот, кто видел своими глазами идущую смерть.

Тот, кто видел однажды её, ничего не боится,
Кроме стрелок часов, что взрывают во тьме тишину
И меняют без грима до боли знакомые лица,
Убивая заснеженной степью любую весну.

Тот, кто видел однажды её – никогда не забудет,
Пронесет этот миг с детских лет и до самых седин.
А затем на траву ляжет медленно каменной грудью
И, примкнув к большинству, он останется снова один.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:26
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 18:26 by johnny-max-cageПросмотров: 64Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Смерть гроб плащ темнота авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Гюльнара
Вчера, 18:35
+1
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Комментариев: 916
Красиво. Особенно последняя строчка.
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#2 написал: Tigger power
Вчера, 20:17
+1
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Комментариев: 5 791
До мурашек +++++++
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