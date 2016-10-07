Тот, кто видел её

Тот, кто видел еёТот, кто видел её уходящую в темень фигуру,
Расстелившую тени ветрами на чёрном плаще,
Обомлеет, замрёт, выпьет время, а после – закурит,
Заглядевшись на платье из непостижимых вещей.
Вспомнит каждую новую мелочь её гардероба,
Разучившись мечтать, улыбаться и шёпотом петь.
И слегка отразится в окне новомодного гроба
Тот, кто видел своими глазами идущую смерть.
Тот, кто видел однажды её, ничего не боится,
Кроме стрелок часов, что взрывают во тьме тишину
И меняют без грима до боли знакомые лица,
Убивая заснеженной степью любую весну.
Тот, кто видел однажды её – никогда не забудет,
Пронесет этот миг с детских лет и до самых седин.
А затем на траву ляжет медленно каменной грудью
И, примкнув к большинству, он останется снова один.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:26
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 18:26 by johnny-max-cageПросмотров: 64Комментарии: 2
Ключевые слова: Смерть гроб плащ темнота авторский стих