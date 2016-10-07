Тот, кто видел её

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:26

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 64 Комментарии: 2 +2 Вчера, 18:26 by

Тот, кто видел её уходящую в темень фигуру,Расстелившую тени ветрами на чёрном плаще,Обомлеет, замрёт, выпьет время, а после – закурит,Заглядевшись на платье из непостижимых вещей.Вспомнит каждую новую мелочь её гардероба,Разучившись мечтать, улыбаться и шёпотом петь.И слегка отразится в окне новомодного гробаТот, кто видел своими глазами идущую смерть.Тот, кто видел однажды её, ничего не боится,Кроме стрелок часов, что взрывают во тьме тишинуИ меняют без грима до боли знакомые лица,Убивая заснеженной степью любую весну.Тот, кто видел однажды её – никогда не забудет,Пронесет этот миг с детских лет и до самых седин.А затем на траву ляжет медленно каменной грудьюИ, примкнув к большинству, он останется снова один.

Ключевые слова: Смерть гроб плащ темнота авторский стих

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