Страх

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 15:04

Капитан-командор Просмотров: 63 Комментарии: 5 +3 Вчера, 15:04 by

Я видел город старинный в огнеИ дым на сгорающем бронзовом небе,И улицы в будто прокуренной мгле,И чёрной горы затуманенный гребень.Я видел цветы из огня в небесах,Я видел созвездья расцветшие крови,Я видел того, кому имя есть Страх,И видел, как были белы его брови.Я видел, как шёл он, столь траурно сед,Беззвучный, как смерть, и такой же бесстрастный,Не замечая творящихся бед,Считая свою остановку напрасной.И люди, не видя, но зная о нем,Бросались в открытые окна и двери,Сгорали багровым чадящим огнем,Вцепляясь в друг друга, как дикие звери.Я видел, как он все шагал, не горя,Хоть пламя ему было, словно конвоем,И мрачно чернел его строгий наряд,Сюртук колыхался смолистым прибоем.Прошел предо мной в двух шагах, не таясь,Он лишь обернулся с холодной улыбкойИ, шаг свой ускорив, пошёл, все смеясь,И тень его дымом плыла за ним зыбким.Я в странном смятении кинулся вслед,Но тут же исчезло больное виденье.В тот день уцелел я, оставшись лишь сед,Хоть было нелёгким, как помню, спасенье.И ныне на смертном одре роковомЯ вновь возвращаюсь в ту давнюю поруИ вижу его прямо тут, под окном,Средь снега и чёрного талого сора.И взгляд его снова блестит мне в глаза,И горло сжимает ужасная мука,И вот он уходит, теперь навсегда,Свою убирая холодную руку...

Ключевые слова: Страх огонь смерть воспоминания катастрофа авторская история

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