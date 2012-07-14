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Стихи

Страх

Я видел город старинный в огне
И дым на сгорающем бронзовом небе,
И улицы в будто прокуренной мгле,
И чёрной горы затуманенный гребень.

Я видел цветы из огня в небесах,
Я видел созвездья расцветшие крови,
Я видел того, кому имя есть Страх,
И видел, как были белы его брови.

Я видел, как шёл он, столь траурно сед,
Беззвучный, как смерть, и такой же бесстрастный,
Не замечая творящихся бед,
Считая свою остановку напрасной.

И люди, не видя, но зная о нем,
Бросались в открытые окна и двери,
Сгорали багровым чадящим огнем,
Вцепляясь в друг друга, как дикие звери.

Я видел, как он все шагал, не горя,
Хоть пламя ему было, словно конвоем,
И мрачно чернел его строгий наряд,
Сюртук колыхался смолистым прибоем.

Прошел предо мной в двух шагах, не таясь,
Он лишь обернулся с холодной улыбкой
И, шаг свой ускорив, пошёл, все смеясь,
И тень его дымом плыла за ним зыбким.

Я в странном смятении кинулся вслед,
Но тут же исчезло больное виденье.
В тот день уцелел я, оставшись лишь сед,
Хоть было нелёгким, как помню, спасенье.

И ныне на смертном одре роковом
Я вновь возвращаюсь в ту давнюю пору
И вижу его прямо тут, под окном,
Средь снега и чёрного талого сора.

И взгляд его снова блестит мне в глаза,
И горло сжимает ужасная мука,
И вот он уходит, теперь навсегда,
Свою убирая холодную руку...

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 15:04
Вчера, 15:04 by Капитан-командорПросмотров: 63Комментарии: 5
+3

Ключевые слова: Страх огонь смерть воспоминания катастрофа авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Вчера, 15:13
+3
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (922|-2)
Публикаций: 327
Комментариев: 2 520
Я видел созвездья расцветшие крови,


Я видел, как шёл он, столь траурно сед,


Средь снега и чёрного талого сора.


И взгляд его снова блестит мне в глаза,


Что?! И это лишь, что бросилось в глаза после первого прочтения...

Минус.
Зарегистрирован: 14.07.2012
                   
#2 написал: Sniff
Вчера, 15:21
+2
Группа: Авторы
Репутация: (185|-1)
Публикаций: 75
Комментариев: 1 415
Не хочется обижать автора, но стихи это не только набор красивых слов, как вы думаете?
Тавтология, бессвязность, и этот вот * взгляд в глаза*
А ведь если немного поработать, стихи могут стать вполне приличными.Без оценки.
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#3 написал: Tigger power
Вчера, 16:41
0
Группа: Модераторы
Репутация: (2265|-8)
Публикаций: 10
Комментариев: 4 760
Командор, мне резануло только "взгляд блестит" но я и не знаток, и я рада, что ты продолжаешь творить) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#4 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:41
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2921|-1)
Публикаций: 1 851
Комментариев: 11 451
А я без придирок плюс поставлю, молодец, стараешься.) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
#5 написал: Asheera
Сегодня, 00:19
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (307|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 893
Красочная фантасмагория, неизгладимый отпечаток в живой душе, охваченной безумием войны и хаоса... +++++++
Зарегистрирован: 29.10.2016
  
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