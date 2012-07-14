СтрахЯ видел город старинный в огне
И дым на сгорающем бронзовом небе,
И улицы в будто прокуренной мгле,
И чёрной горы затуманенный гребень.
Я видел цветы из огня в небесах,
Я видел созвездья расцветшие крови,
Я видел того, кому имя есть Страх,
И видел, как были белы его брови.
Я видел, как шёл он, столь траурно сед,
Беззвучный, как смерть, и такой же бесстрастный,
Не замечая творящихся бед,
Считая свою остановку напрасной.
И люди, не видя, но зная о нем,
Бросались в открытые окна и двери,
Сгорали багровым чадящим огнем,
Вцепляясь в друг друга, как дикие звери.
Я видел, как он все шагал, не горя,
Хоть пламя ему было, словно конвоем,
И мрачно чернел его строгий наряд,
Сюртук колыхался смолистым прибоем.
Прошел предо мной в двух шагах, не таясь,
Он лишь обернулся с холодной улыбкой
И, шаг свой ускорив, пошёл, все смеясь,
И тень его дымом плыла за ним зыбким.
Я в странном смятении кинулся вслед,
Но тут же исчезло больное виденье.
В тот день уцелел я, оставшись лишь сед,
Хоть было нелёгким, как помню, спасенье.
И ныне на смертном одре роковом
Я вновь возвращаюсь в ту давнюю пору
И вижу его прямо тут, под окном,
Средь снега и чёрного талого сора.
И взгляд его снова блестит мне в глаза,
И горло сжимает ужасная мука,
И вот он уходит, теперь навсегда,
Свою убирая холодную руку...
Новость отредактировал Qusto - Вчера, 15:04
Вчера, 15:04 by Капитан-командорПросмотров: 63Комментарии: 5
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