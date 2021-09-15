Гора ночью

Новость отредактировал Estellan - 18-09-2021, 22:26

Гальдр Просмотров: 77 Комментарии: 0 0 18-09-2021, 22:26 by

Зажжем огни в горах и на вершинах!Глухая ночь спустилась, дровосеки!Она не выпустит светил на небо.Зажжем огни, поднимем свету веки!Сосуд с горящей кровью пролил ветерна западе, — коварная примета!И если мы вокруг костра не встанем,нас одурманит ужас до рассвета.Похож далекий грохот водопадовна скачку бешеных коней неутомимыхпо гребню гор, а шум другой, ответный,встает в сердцах, предчувствием томимых.Ведь говорят, что лес сосновый ночьюс себя оцепененье отряхает;по странному и тайному сигналуон по горам медлительно шагает.На снежную глазурь во тьме ложитсяизвилистый рисунок: на погостеогромной ночи бледною мережкоймерцает лед, как вымытые кости.Невидимая снежная лавинак долине беззащитной подползает;вампиров крылья равнодушный воздухнад пастухом уснувшим разрезают.Ведь говорят, что на опасных гребняхближайших гор есть хищник небывалый,невиданный: как древоточец, ночьюгрызет он гору, чтоб создать обвалы.Мне в сердце проникает острый холодвершины близкой. Думаю: быть может,сюда, оставив город нечестивый,приходят мертвецы, чей день не дожит.Они ушли в ущелья и овраги,не знающие, что такое зори.Когда ночное варево густеет,они на гору рушатся, как море…Валите сосны и ломайте ветки,и пусть огни бегут с горы, как реки;вокруг костра тесней кольцо сожмите,так холодно, так страшно, дровосеки!Автор: Габриэла Мистраль.

Ключевые слова: Мертвецы гора огни дровосеки

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