Дом, в котором...Я не сплю по ночам, потому что не помню лиц.
Просыпаюсь, дышу. Я одна, я в своей постели.
Я пытаюсь не верить в подсказки между страниц.
Не бывает Изнанки и всё не на самом деле.
Я не сплю по ночам, потому что мне снятся сны.
Снится дом. Он скрывает внутри добровольных пленных.
В чёрной краске окно, коридоры его темны.
А на стенах обрывки рисунков чужих Вселенных.
Тихий шёпот. В углах запах леса, зелёной травы.
Сотни судеб сплелись в перекрёсточном коридоре,
Чтобы встретиться с теми, чьи души почти мертвы,
В каждом круге судьбы, и на каждом её повторе.
Мне б уйти на Изнанку и ни о чем не жалеть.
Не искать себя в тёмном, безликом, притихшем доме.
Мне б оставить себя изнутри, целиком. И смотреть,
Как меняется Лес в каждом новом дверном проёме.
Я не сплю по ночам. Странных мыслей гремучая смесь.
Мои руки дрожат, перемазаны серой известкой.
Не бывает Изнанки. Но зачем я, по-прежнему, здесь?
Я, по-прежнему, здесь, на загадочном перекрёстке.
Я не сплю по ночам. Только чей меня будит крик?
Если всё - тишина и границы её бессменны.
Я стою в темноте. Я пытаюсь понять язык.
На котором со мной говорят и углы, и стены.
(по мотивам стихотворения Сони Капилевич)
Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 08:56
Сегодня, 08:56 by elche27Просмотров: 71Комментарии: 0
Ключевые слова: Дом сны лес авторский стих