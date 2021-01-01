Дом, в котором...

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 08:56

elche27 Просмотров: 71 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:56 by

Я не сплю по ночам, потому что не помню лиц.Просыпаюсь, дышу. Я одна, я в своей постели.Я пытаюсь не верить в подсказки между страниц.Не бывает Изнанки и всё не на самом деле.Я не сплю по ночам, потому что мне снятся сны.Снится дом. Он скрывает внутри добровольных пленных.В чёрной краске окно, коридоры его темны.А на стенах обрывки рисунков чужих Вселенных.Тихий шёпот. В углах запах леса, зелёной травы.Сотни судеб сплелись в перекрёсточном коридоре,Чтобы встретиться с теми, чьи души почти мертвы,В каждом круге судьбы, и на каждом её повторе.Мне б уйти на Изнанку и ни о чем не жалеть.Не искать себя в тёмном, безликом, притихшем доме.Мне б оставить себя изнутри, целиком. И смотреть,Как меняется Лес в каждом новом дверном проёме.Я не сплю по ночам. Странных мыслей гремучая смесь.Мои руки дрожат, перемазаны серой известкой.Не бывает Изнанки. Но зачем я, по-прежнему, здесь?Я, по-прежнему, здесь, на загадочном перекрёстке.Я не сплю по ночам. Только чей меня будит крик?Если всё - тишина и границы её бессменны.Я стою в темноте. Я пытаюсь понять язык.На котором со мной говорят и углы, и стены.(по мотивам стихотворения Сони Капилевич)

Ключевые слова: Дом сны лес авторский стих

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