Оттепель

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 15:31

Капитан Грег Просмотров: 49 Комментарии: 0 +1 Вчера, 15:31 by

Все дороги смываются в море.Все дороги ведут в океан.Дождь, холодный от страсти и горя,топит землю, безумен и пьян.Волны ветра и ярости волнызахлестнули ослепшую степь,и удары безжалостных молнийзаставляют дома гореть.Вечно мёртвые камни строений,где привык обитать человек,вдруг разрушены - и на коленибез раскаянья пал наш век.Вечно жадный до плоти утробной,сотни раз изжевав свою злость,он уходит в могилу неровно,как нетрезвый непрошеный гость.Плачет небо хрустальною пылью,и, в живительный саван одет,распускает прозрачные крыльяугнетённый и мрачный рассвет.Эти слёзы кусают так нежно... -вымыв яд из заржавленных ран,наблюдает Творец, как неспешновозвращается жизнь в океан.2-3 августа 2021

Ключевые слова: Океан море дождь апокалипсис конец света природа и человек авторский стих

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