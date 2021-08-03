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Стихи

Оттепель

Все дороги смываются в море.
Все дороги ведут в океан.
Дождь, холодный от страсти и горя,
топит землю, безумен и пьян.

Волны ветра и ярости волны
захлестнули ослепшую степь,
и удары безжалостных молний
заставляют дома гореть.

Вечно мёртвые камни строений,
где привык обитать человек,
вдруг разрушены - и на колени
без раскаянья пал наш век.

Вечно жадный до плоти утробной,
сотни раз изжевав свою злость,
он уходит в могилу неровно,
как нетрезвый непрошеный гость.

Плачет небо хрустальною пылью,
и, в живительный саван одет,
распускает прозрачные крылья
угнетённый и мрачный рассвет.

Эти слёзы кусают так нежно... -
вымыв яд из заржавленных ран,
наблюдает Творец, как неспешно
возвращается жизнь в океан.

2-3 августа 2021


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 15:31
Вчера, 15:31 by Капитан ГрегПросмотров: 49Комментарии: 0
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Ключевые слова: Океан море дождь апокалипсис конец света природа и человек авторский стих

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