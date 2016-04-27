Фантастическая подруга

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:18

johnny-max-cage Просмотров: 31 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 18:18 by

Пришла подруга в час ночной. Опять явиласьВо всей красе души своей любви на милостьЗаверить искренностью таинства сердецИ поспешить в окно по утренней звезде.Мой дух словам её улыбки жадно внемлет.Он приземляется обласканный на землю.Минуты вечности собираются в туман.Как мало нужно для большого счастья нам.Виясь, уходит мимопрошлое виденье.О наважденье, забери меня из плена.Твои черты заветной страсти – красный дым.Нет никого вокруг на милю. Я один.И сколько суток сумасшествия осталось –Узнают волны, обнимающие скалы.Пришла подруга в час ночной. Она явиласьВ моих фантазиях назло судьбе унылой.И роза дикая – мой символ во плоти.Останься верностью на трепетной груди.

Ключевые слова: Любовь подруга ночь видение наваждение авторский стих

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