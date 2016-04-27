Фантастическая подруга

Фантастическая подругаПришла подруга в час ночной. Опять явилась
Во всей красе души своей любви на милость
Заверить искренностью таинства сердец
И поспешить в окно по утренней звезде.
Мой дух словам её улыбки жадно внемлет.
Он приземляется обласканный на землю.
Минуты вечности собираются в туман.
Как мало нужно для большого счастья нам.
Виясь, уходит мимопрошлое виденье.
О наважденье, забери меня из плена.
Твои черты заветной страсти – красный дым.
Нет никого вокруг на милю. Я один.
И сколько суток сумасшествия осталось –
Узнают волны, обнимающие скалы.
Пришла подруга в час ночной. Она явилась
В моих фантазиях назло судьбе унылой.
И роза дикая – мой символ во плоти.
Останься верностью на трепетной груди.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:18
Сегодня, 18:18 by johnny-max-cageПросмотров: 31Комментарии: 3
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