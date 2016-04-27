Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Фантастическая подруга

Пришла подруга в час ночной. Опять явилась
Во всей красе души своей любви на милость
Заверить искренностью таинства сердец
И поспешить в окно по утренней звезде.
Мой дух словам её улыбки жадно внемлет.
Он приземляется обласканный на землю.
Минуты вечности собираются в туман.
Как мало нужно для большого счастья нам.
Виясь, уходит мимопрошлое виденье.
О наважденье, забери меня из плена.
Твои черты заветной страсти – красный дым.
Нет никого вокруг на милю. Я один.
И сколько суток сумасшествия осталось –
Узнают волны, обнимающие скалы.
Пришла подруга в час ночной. Она явилась
В моих фантазиях назло судьбе унылой.
И роза дикая – мой символ во плоти.
Останься верностью на трепетной груди.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:18
Сегодня, 18:18 by johnny-max-cageПросмотров: 31Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Любовь подруга ночь видение наваждение авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Эвиллс
Сегодня, 18:25
+2
Группа: Авторы
Репутация: (2412|2)
Публикаций: 170
Комментариев: 3 135
Красиво и необычно...+
Зарегистрирован: 27.04.2016
              
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 20:40
+2
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (855|0)
Публикаций: 399
Комментариев: 2 454
Мой дух словам её улыбки жадно внемлет. - действительно необычно....и плюсик поставлю!+++
Зарегистрирован: 19.08.2017
             
#3 написал: Летяга
Сегодня, 21:35
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (8932|-3)
Публикаций: 321
Комментариев: 6 488
И опять очень грустно:
...Она явилась
В моих фантазиях назло судьбе унылой.

Но тут не так страшно, как в предыдущем стихотворении. Подруга - как попутчица - понятие временное. Жизни не стоит.
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.