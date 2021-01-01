Смерть в углу

Смерть в углуОднажды занемог пузатый барин.
Известно, мол, к добру всё худо льнёт.
Ведь был наш господин ещё не старый,
А стал хиреть внезапно день за днём.
Мерещилось ему: в углу покоев,
Куда едва с окна стелился свет,
Стоит худой, длиннющий силуэт,
Что телом весь - от потолка до пола.
И вопрошал болезный у холопов:
“Кто подпирает балку головой?”
Холопы же с глазами остолопов
Не видели в углу том никого.
Велел наш барин в комнату другую
Снести его дряхлеющую плоть.
Избавь от наваждения, Осподь,
Баклушку непокорную, тугую.
Но и в других покоях по ночам
В углу стоял худющий незнакомец
Со взглядом не слуги, а палача.
Как будто он шагал сквозь стены в доме.
Наутро барин стал горяч и худ.
И дом решил покинуть поскорее,
Велев на ухо одному из слуг
Забить наглУхо досками все двери…
Слуга исполнил веленое слово,
Как только все уехали из дома.
Он всё заколотил на раз-два-три.
Но вдруг шаги услышал изнутри,
И чей-то громкий голос:
«ОТВОРИ!»
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 09:42
Сегодня, 09:42 by johnny-max-cageПросмотров: 60Комментарии: 0
Ключевые слова: Барин смерть угол комната авторский стих