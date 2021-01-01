Смерть в углу

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 09:42

johnny-max-cage Просмотров: 60 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 09:42 by

Однажды занемог пузатый барин.Известно, мол, к добру всё худо льнёт.Ведь был наш господин ещё не старый,А стал хиреть внезапно день за днём.Мерещилось ему: в углу покоев,Куда едва с окна стелился свет,Стоит худой, длиннющий силуэт,Что телом весь - от потолка до пола.И вопрошал болезный у холопов:“Кто подпирает балку головой?”Холопы же с глазами остолоповНе видели в углу том никого.Велел наш барин в комнату другуюСнести его дряхлеющую плоть.Избавь от наваждения, Осподь,Баклушку непокорную, тугую.Но и в других покоях по ночамВ углу стоял худющий незнакомецСо взглядом не слуги, а палача.Как будто он шагал сквозь стены в доме.Наутро барин стал горяч и худ.И дом решил покинуть поскорее,Велев на ухо одному из слугЗабить наглУхо досками все двери…Слуга исполнил веленое слово,Как только все уехали из дома.Он всё заколотил на раз-два-три.Но вдруг шаги услышал изнутри,И чей-то громкий голос:«ОТВОРИ!»

Ключевые слова: Барин смерть угол комната авторский стих

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