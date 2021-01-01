Барин, подвези!..

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:34

Сделано_в_СССР Просмотров: 60 Комментарии: 0 0 Сегодня, 13:34 by

Три закадычных друга Сенька, Егор и Иван возвращались пешком из соседнего села. Возвращались с танцев, далеко за полночь. Ночь светлая, лунная, дорога была хорошо накатана сельскими телегами и тракторами, тянулась серой змейкой между лесов и полей. Не доходя до их села, имелась развилка: одна из дорог уходила налево, к заброшенной дворянской усадьбе, которая была сожжена много-много лет назад. Так и стояла усадьба разрушенным, обгоревшим, заросшим каменным остовом. Судьба дворянской семьи в те годы была такой же печальной, как и самой усадьбы. Поговаривали, что семью барин успел вывезти, а сам в усадьбе так и остался... Но всё это было на уровне сельских сплетен.Идут, значит, три товарища, хохочут, настроение отличное. До села оставалось буквально пару километров пройти, как раз к развилке подходили. Вдруг услышали сзади цокот копыт. Обернулись и видят все трое - едет телега, на карету похожа, в которую запряжена вороная лошадь, на телеге сидит мужчина, степенный, с окладистой чёрной бородой, одет в белую рубаху, сверху тёмный жилет, на голове шляпа диковинная. А сам потерянный какой-то, будто в тумане наугад едет, а не по ясной ночи, и не видит ничего.Ребята остановились, посторонились к обочине, у всех троих мороз побежал по коже - вспомнили деревенские байки. Телега поравнялась с ними, и тут самый смелый и бесшабашный из троих, Сенька, вдруг хохотнул:- Барин! Подвези!..Мужчина повернул голову, даже вожжи не натянул, а лошадь сама остановилась. Посмотрел пристально на Сеньку, остальных двоих будто и не замечал. Только голову отвернул, как лошадь потрусила дальше. Только не в деревню, а в сторону усадьбы. Так и стояли парни и смотрели вслед, пока телега не скрылась из вида. Кто это был? Загадка. Но что-то жуткое и тяжкое осталось на душе после этой встречи.А через три дня Сенька погиб. Во время работы в колхозе лошадь понесла и разбила молодца. Друзья вспомнили ночную встречу, рассказали близким. Бабушка Егора сказала:- Глупый Сенька! Да разве можно было так шутить! Молчать, молчать надо было. Вот барин его и подвёз. К себе в усадьбу...Автор - канал Мистика для Вас.

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