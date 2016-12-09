Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

История одной мадам

Мадам Адель по граду лёгкой поступью ступала наугад.
И весь наряд её взывал к себе неискушённый взгляд,
Скрывающий фактуру лишь отчасти.
Чего таить греха, что лицезреть мадам был каждый рад.
И каждый муж стремился взорами за счастьем,
Как все лимоны после смерти - в лимонАд.
Вкусить бесовское начало променада
Совсем несложно откровенностью наряда.
Однако вот что было странно для мадам:
Ей вдруг подмигивать посмели – тут и там
И джентльмен и продавец и каждый хам
Дерзали волю дать мигающим глазам.
И даже кучер, что плевался грязной бранью,
Вдруг подмигнуть успел нахально.
Что за странность?
Вином смущения залив лицо приличности
Мадам сменила флирт немой на грим циничности,
Бросая в спешности мигающие лица,
Она решила на скамье уединиться.
В вечернем парке не с кем обменяться взглядом.
Здесь только памятник бесстрастный был с ней рядом,
Увековечив поэтическую суть.
Но как помпезно он посмел ей подмигнуть?
Скорее, дескать, с продолжительных попоев
Внезапно ей могло привидеться такое?
Но не вкушая накануне алкоголя,
И табаком не пудрив носа (вот вам крест!),
Она бежала тотчас лошадью с тех мест.
Вернувшись в дом, закрыв все двери на засов,
И растворившись вздохом в тиканье часов,
Мадам решила провалиться в погреб сна,
Но в одночасье чуть не взвизгнула она,
Глаза роняя на обшарпанный комод,
Где так нахально подмигнул ей – чёрный кот.
А на стене висел загадочный портрет.
На нём подмигивал мадам какой-то дед.
Мадам Адель упала статуей со стула.
Когда ей зеркало нахально подмигнуло.

Вчера, 20:53 by johnny-max-cageПросмотров: 143Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Прогулка памятник мистика портрет кот зеркало магия авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 22:43
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2722|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 708
Фактура то была, наверное, выдающаяся у мадам)) хорошо хоть кукушка не подмигнула пока, летний такой стих) +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.