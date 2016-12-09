История одной мадам

johnny-max-cage Просмотров: 143 Комментарии: 1 +2 Вчера, 20:53 by

Мадам Адель по граду лёгкой поступью ступала наугад.И весь наряд её взывал к себе неискушённый взгляд,Скрывающий фактуру лишь отчасти.Чего таить греха, что лицезреть мадам был каждый рад.И каждый муж стремился взорами за счастьем,Как все лимоны после смерти - в лимонАд.Вкусить бесовское начало променадаСовсем несложно откровенностью наряда.Однако вот что было странно для мадам:Ей вдруг подмигивать посмели – тут и тамИ джентльмен и продавец и каждый хамДерзали волю дать мигающим глазам.И даже кучер, что плевался грязной бранью,Вдруг подмигнуть успел нахально.Что за странность?Вином смущения залив лицо приличностиМадам сменила флирт немой на грим циничности,Бросая в спешности мигающие лица,Она решила на скамье уединиться.В вечернем парке не с кем обменяться взглядом.Здесь только памятник бесстрастный был с ней рядом,Увековечив поэтическую суть.Но как помпезно он посмел ей подмигнуть?Скорее, дескать, с продолжительных попоевВнезапно ей могло привидеться такое?Но не вкушая накануне алкоголя,И табаком не пудрив носа (вот вам крест!),Она бежала тотчас лошадью с тех мест.Вернувшись в дом, закрыв все двери на засов,И растворившись вздохом в тиканье часов,Мадам решила провалиться в погреб сна,Но в одночасье чуть не взвизгнула она,Глаза роняя на обшарпанный комод,Где так нахально подмигнул ей – чёрный кот.А на стене висел загадочный портрет.На нём подмигивал мадам какой-то дед.Мадам Адель упала статуей со стула.Когда ей зеркало нахально подмигнуло.

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