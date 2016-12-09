История одной мадам

История одной мадамМадам Адель по граду лёгкой поступью ступала наугад.
И весь наряд её взывал к себе неискушённый взгляд,
Скрывающий фактуру лишь отчасти.
Чего таить греха, что лицезреть мадам был каждый рад.
И каждый муж стремился взорами за счастьем,
Как все лимоны после смерти - в лимонАд.
Вкусить бесовское начало променада
Совсем несложно откровенностью наряда.
Однако вот что было странно для мадам:
Ей вдруг подмигивать посмели – тут и там
И джентльмен и продавец и каждый хам
Дерзали волю дать мигающим глазам.
И даже кучер, что плевался грязной бранью,
Вдруг подмигнуть успел нахально.
Что за странность?
Вином смущения залив лицо приличности
Мадам сменила флирт немой на грим циничности,
Бросая в спешности мигающие лица,
Она решила на скамье уединиться.
В вечернем парке не с кем обменяться взглядом.
Здесь только памятник бесстрастный был с ней рядом,
Увековечив поэтическую суть.
Но как помпезно он посмел ей подмигнуть?
Скорее, дескать, с продолжительных попоев
Внезапно ей могло привидеться такое?
Но не вкушая накануне алкоголя,
И табаком не пудрив носа (вот вам крест!),
Она бежала тотчас лошадью с тех мест.
Вернувшись в дом, закрыв все двери на засов,
И растворившись вздохом в тиканье часов,
Мадам решила провалиться в погреб сна,
Но в одночасье чуть не взвизгнула она,
Глаза роняя на обшарпанный комод,
Где так нахально подмигнул ей – чёрный кот.
А на стене висел загадочный портрет.
На нём подмигивал мадам какой-то дед.
Мадам Адель упала статуей со стула.
Когда ей зеркало нахально подмигнуло.
Вчера, 20:53 by johnny-max-cageПросмотров: 143Комментарии: 1
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