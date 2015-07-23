Горящий сорок первый...

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:49

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

kusi Просмотров: 150 Комментарии: 9 +10 Вчера, 22:49 by

"Горящий сорок первый..."Стояла очень тихая безветренная ночь,А у кого-то плакала в кроватке детской дочь,Цветущие кустарники белели над рекой,Пропитан воздух запахом жасмина в летний зной.Тревожное предчувствие занозою впилось -Откуда ощущение зловещее взялось?Людей не покидали, давили на вискиТо чувство безысходности, то боль глухой тоски.Все больше атмосфера гнетущая росла.Природа затаилась - она грозу ждала.Никто не мог предвидеть грядущую войнуНо грохот артобстрела нарушил тишину!Рвались вокруг снаряды, цвет солнца как латунь -Горящий сорок первый, за окнами июнь."Я - крепость!" - сообщенья ушли в немой эфир.Нет связи с внешним миром. Всё понял командир.У вражеской армады им сил не занимать,Ведь наши тоже могут как боги воевать!Смолкала и звучала вновь автоматов трель,Атак фронтальных восемь отбила Цитадель.Пороховою гарью заполнен каземат,Клубился дым белесый взорвавшихся гранат.Разрозненные группы, вели неравный бой.Повсюду были трупы - тут наш, а там чужой.Вода была так близко, но враг брал всё в учёт -Обстреливал подходы к двум рекам пулемёт.Не сломлен дух ни жаждой, ни болью рваных ран -Такой характер свыше лишь сильным людям дан!Что в Крепости творилось, не разберёт и чёрт.Сражался беззаветно её восточный форт.Горело всё, что можно и что могло гореть,Казалось, невозможно в аду том уцелеть.От жара огнемётов там плавился кирпич.Но рано издавали враги победный клич.Подвалы казематов солдат не подвели:Кто выжил - оборону держали как могли!Бойцы верны присяге остались до концаИ пали смертью храбрых от вражьего свинца,В бессмертие шагнули. В те роковые дниЗащитники погибли, но рядом, здесь они.Направился к казармам невидимый патруль:Кирпичные руины хранят следы от пуль,На нас серьёзно смотрят в упор десятки глаз,И словно молчаливый дают живым наказ:"Совсем не важно кто ты - хоть русский хоть башкир.Любите землю, люди, свой берегите мир!"Давно затихли залпы священной той войны.Почти героев память минутой тишины.Свечу по всем погибшим в День Памяти зажги.Прислушайся. Быть может, услышишь их шаги...

Ключевые слова: Память свеча командир авторский стих

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