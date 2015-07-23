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Стихи

Горящий сорок первый...

"Горящий сорок первый..."

Стояла очень тихая безветренная ночь,
А у кого-то плакала в кроватке детской дочь,

Цветущие кустарники белели над рекой,
Пропитан воздух запахом жасмина в летний зной.

Тревожное предчувствие занозою впилось -
Откуда ощущение зловещее взялось?

Людей не покидали, давили на виски
То чувство безысходности, то боль глухой тоски.

Все больше атмосфера гнетущая росла.
Природа затаилась - она грозу ждала.

Никто не мог предвидеть грядущую войну
Но грохот артобстрела нарушил тишину!

Рвались вокруг снаряды, цвет солнца как латунь -
Горящий сорок первый, за окнами июнь.

"Я - крепость!" - сообщенья ушли в немой эфир.
Нет связи с внешним миром. Всё понял командир.

У вражеской армады им сил не занимать,
Ведь наши тоже могут как боги воевать!

Смолкала и звучала вновь автоматов трель,
Атак фронтальных восемь отбила Цитадель.

Пороховою гарью заполнен каземат,
Клубился дым белесый взорвавшихся гранат.

Разрозненные группы, вели неравный бой.
Повсюду были трупы - тут наш, а там чужой.

Вода была так близко, но враг брал всё в учёт -
Обстреливал подходы к двум рекам пулемёт.

Не сломлен дух ни жаждой, ни болью рваных ран -
Такой характер свыше лишь сильным людям дан!

Что в Крепости творилось, не разберёт и чёрт.
Сражался беззаветно её восточный форт.

Горело всё, что можно и что могло гореть,
Казалось, невозможно в аду том уцелеть.

От жара огнемётов там плавился кирпич.
Но рано издавали враги победный клич.

Подвалы казематов солдат не подвели:
Кто выжил - оборону держали как могли!

Бойцы верны присяге остались до конца
И пали смертью храбрых от вражьего свинца,

В бессмертие шагнули. В те роковые дни
Защитники погибли, но рядом, здесь они.

Направился к казармам невидимый патруль:
Кирпичные руины хранят следы от пуль,

На нас серьёзно смотрят в упор десятки глаз,
И словно молчаливый дают живым наказ:

"Совсем не важно кто ты - хоть русский хоть башкир.
Любите землю, люди, свой берегите мир!"

Давно затихли залпы священной той войны.
Почти героев память минутой тишины.

Свечу по всем погибшим в День Памяти зажги.
Прислушайся. Быть может, услышишь их шаги...
Горящий сорок первый...


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:49
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 22:49 by kusiПросмотров: 150Комментарии: 9
+10

Ключевые слова: Память свеча командир авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 22:50
+4
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Комментариев: 2 783
Сильно. Очень яркие образы.
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#2 написал: Капитан 1 ранга
Вчера, 23:06
+4
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Хороший стих. Особенно начало мне понравилось, атмосфера просто жуткая.
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#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 00:26
+3
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Комментариев: 6 516
Проникновенно. До слёз.

Цитата: Капитан 1 ранга
Хороший стих. Особенно начало мне понравилось, атмосфера просто жуткая.

Да! Всё нарастающее напряжение. Которое скоро взорвётся
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#4 написал: Sniff
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#5 написал: kusi
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#6 написал: Летяга
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