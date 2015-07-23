Горящий сорок первый..."Горящий сорок первый..."
Стояла очень тихая безветренная ночь,
А у кого-то плакала в кроватке детской дочь,
Цветущие кустарники белели над рекой,
Пропитан воздух запахом жасмина в летний зной.
Тревожное предчувствие занозою впилось -
Откуда ощущение зловещее взялось?
Людей не покидали, давили на виски
То чувство безысходности, то боль глухой тоски.
Все больше атмосфера гнетущая росла.
Природа затаилась - она грозу ждала.
Никто не мог предвидеть грядущую войну
Но грохот артобстрела нарушил тишину!
Рвались вокруг снаряды, цвет солнца как латунь -
Горящий сорок первый, за окнами июнь.
"Я - крепость!" - сообщенья ушли в немой эфир.
Нет связи с внешним миром. Всё понял командир.
У вражеской армады им сил не занимать,
Ведь наши тоже могут как боги воевать!
Смолкала и звучала вновь автоматов трель,
Атак фронтальных восемь отбила Цитадель.
Пороховою гарью заполнен каземат,
Клубился дым белесый взорвавшихся гранат.
Разрозненные группы, вели неравный бой.
Повсюду были трупы - тут наш, а там чужой.
Вода была так близко, но враг брал всё в учёт -
Обстреливал подходы к двум рекам пулемёт.
Не сломлен дух ни жаждой, ни болью рваных ран -
Такой характер свыше лишь сильным людям дан!
Что в Крепости творилось, не разберёт и чёрт.
Сражался беззаветно её восточный форт.
Горело всё, что можно и что могло гореть,
Казалось, невозможно в аду том уцелеть.
От жара огнемётов там плавился кирпич.
Но рано издавали враги победный клич.
Подвалы казематов солдат не подвели:
Кто выжил - оборону держали как могли!
Бойцы верны присяге остались до конца
И пали смертью храбрых от вражьего свинца,
В бессмертие шагнули. В те роковые дни
Защитники погибли, но рядом, здесь они.
Направился к казармам невидимый патруль:
Кирпичные руины хранят следы от пуль,
На нас серьёзно смотрят в упор десятки глаз,
И словно молчаливый дают живым наказ:
"Совсем не важно кто ты - хоть русский хоть башкир.
Любите землю, люди, свой берегите мир!"
Давно затихли залпы священной той войны.
Почти героев память минутой тишины.
Свечу по всем погибшим в День Памяти зажги.
Прислушайся. Быть может, услышишь их шаги...
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:49
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 22:49 by kusiПросмотров: 150Комментарии: 9
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