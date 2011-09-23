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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:56

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Митяй Просмотров: 64 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 14:56 by

Она снова здесь. Этот холод могильныйНе спутать ни с чем. Я закрыла глаза.Проклятье. Похоже, таблетки бессильны.Они не смогли заглушить голоса.Я несколько лет непрерывно лечилась,Терпела лекарства, врачей, их вранье.И надо признаться, почти получилось…Остался один только голос, её.Она что-то шепчет мне на ухо тихо.Ни звука, ни слова нельзя разобрать.Один только тон, неизменно плаксивый.Но что же она хочет мне рассказать?Никак не пойму, я её еле слышуВ холодной гнетущей ночной тишине.И надо признаться, я так ненавижуЕе мерзкий голос в моей голове.«Уйди из моей головы, ты ошибка.Ты знаешь, тебя не должно было быть.Я знаю. Я помню, что я совершила.Всему виной ты. Прекращай уже ныть.Хотя, почему я тебе отвечаю?Ты просто болезнь, ты ничто, ты шиза.Я просто рассудок последний теряю...»Минуту спустя я открыла глаза.И вмиг пожалела. Покрытое мракомБесплотное нечто стояло у двери.Меня затрясло от животного страха.И вправду она… Это чушь. Я не верю…Не верю, не верю, не верю, не верю.Не верю, не верю, не верю, не верю.Не верю, не верю, не верю, не верю.Не верю, не верю, не верю, не верю!«Уйди! Тебя нет! И не смей возвращаться!Тебя уже нет, ты давно умерла!Проваливай! Я не должна извиняться!Не знаю, зачем я тебя родила!Всему виной ты! Ты мне всё поломала!Работу и жизнь, и семью, и любовь!И будто я мало уже пострадала,Ты мучить приходишь меня вновь и вновь!Я чуть не погибла от гребанных родов,И после них вся жизнь пошла под откос!Ни грамма поддержки от этих уродов!Наверно помочь мне был должен Христос:Лужайку мне выдать, как все говорили,Раз Бог мне зайчонку в животик послал.Так вот ни черта, про меня все забыли,А муж в подработках своих утопал.Теперь я одна, меня все презирают:Конечно, убийца, дорога мне в ад.А сами девчонок своих поучают,Что детям любым и всегда будешь рад.Но всё тебе мало, ты мертвая падла.Ты хочешь меня до конца довести,Чтоб я удавилась ни много ни мало.Иди же ты к черту, паскуда, иди!Изыди и сгинь, я тебя заклинаю!Я видеть и слышать тебя не хочу!Неважно куда, хоть этапом до рая!»Я в бешенстве в сторону тени кричу.Ушла… Ее нет. Пот стекает ручьями.Не чувствую сил я в дрожащих ногах.По мозгу ритмично и гулко стучалиПульсации крови в опухших висках.Когда же закончится чертова пытка?Я просто хочу обо всём позабыть.Она ведь ничто. Она просто ошибка.Неужто так сложно ей просто… не быть?В истерике роюсь в поношенной сумке.Нет, нет. Ее нет, это просто шиза.Таблетки, таблетки... За что эта мука?Соленые слезы застлали глаза.Плевать на таблетки, они бесполезны.Они не помогут сбежать от нее.Она ведь вернется, мне точно известно.Однажды она меня просто добьет.Спокойно-спокойно, не думай об этом.Дыши глубоко. Я хочу закурить.Зажглась зажигалка трепещущим светом.А может и нет. Мне не хочется жить.Дрожащими пальцами мну сигарету,Уставившись в голую стену, молчу.Я так не хотела, но выбора нету:Придется опять записаться к врачу.

Ключевые слова: Мать дитя смерть авторский стих

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