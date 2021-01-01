"Не забывай"

Не забывай сады, в которых мы гуляли до утра,

Не забывай листву - осенняя пора,

А помнишь белые берёзы,

Весёлый смех и неудобные вопросы?



И между нами не было границ,

Как у прекрасных перелетных птиц,

А помнишь, как в объятьях не уснуть?

Как солнце освещает день и путь?



Как кровь бурлит и сердце замирает,

Как времени безумно не хватает

Друг другом полной грудью надышаться,

Как мысль больна на миг всего расстаться?



Любовь легка, прекрасна, безмятежна,

Когда ты дышишь, когда есть надежда!

Когда неловко, даже неумело

Рукой коснешься любимого ты тела.



Души тогда сольются воедино,

Все страхи сможешь смело ты отринуть!

Тепло по всему телу разольётся,

И жизнь в чудесном танце понесется.



Казалось бы преграды так легки,

А боли и страданья далеки!

Но беспощадно жизнь ударила под дых,

Я замер... Нет тебя в живых!



Не забывай сады, в которых мы гуляли до утра,

Не забывай листву - осенняя пора.

А помнишь белые берёзы, счастливы мы были,

Теперь лишь слезы на твоей могиле...



***



Я помню те назначенные встречи,

Волнительный и первый звёздный вечер,

Не думай, что родных мы позабыли,

Пусть и лежим в закопанный могиле...



Жизнь - боль для нас, а смерть - свобода,

Парим мы в очертаниях небосвода.

Даже сейчас меж нами нет границ,

Мы помним выражения милых лиц!



Qusto Просмотров: 51 Комментарии: 0 +1 Вчера, 22:11 by

Ключевые слова: Жизнь смерть лица авторский стих

Другие, подобные истории: