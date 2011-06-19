Приветик, дочурка

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:17

Митяй Просмотров: 82 Комментарии: 6 +3 Сегодня, 11:17 by

Приветик, дочурка. Ты как поживаешь?Надеюсь, тебе наверху хорошо.По папе, наверно, совсем не скучаешь.А я вот к тебе на могилу пришел.Зачем? Я не знаю. Мне сложно ответить.Я сам вряд ли знаю на это ответ.Прошло пару лет, а мне трудно поверить,Что я еще здесь, а вот ты уже нет.Ведь так не должно быть. Неправильно это.Не должен отец свою дочь хоронить.Но злобной судьбе нет до этого дела.А, впрочем, ее ли нам стоит винить?Во всём виноват только я, безусловно.Я должен был быть рядом с ней, помогатьНе только деньгами с работы и словом,Но видеть и слышать ее, понимать.А я пропадал на работе, желаяЕе и тебя обеспечить хоть чем.Я бросил ее в трудный час. И не знаю,Я правда, я правда не знаю зачем.Зачем? Почему? Я быть может поверил,Что вам будет лучше вдвоем без меня.Заботу и дом ей всецело доверил…Но нет, я сбежал. Просто трус и свинья.И вот я пришел. Но зачем? Я не знаю.Я знаю, что поздно прощения просить.Но я больше так не могу, я страдаю.Мне больно с мучительным бременем жить.Какое-то время мне даже хотелосьК чертям всё послать и пойти за тобой.А что остается? Безликая серостьИ прошлых ошибок щемящая боль.Поверь я хочу, я хочу быть счастливым,Но я не могу. Не сейчас. Не теперь,Когда я грехами своими томимый,Как тля проживаю за днем каждый день.Меня бы давно доконала работа,Но я еще жив и внутри что-то есть.Ведь я иногда будто чувствую что-то,Как будто ты рядом, как будто ты здесь.Как будто есть связь до сих пор между намиВсему вопреки. Ты спасаешь меня.И самое странное, что временамиМне кажется я даже слышу тебя.Моя крыша едет, наверно. Не знаю.А может быть ты навещаешь меня.Хотелось бы верить, но я не мечтаю.Оттуда вернуться наверно нельзя.Но если ты здесь, умоляю, ответь мне.Пожалуйста, дай мне какой-либо знак.Хоть что-то что я б мог увидеть, заметить.Ведь я не могу, не могу больше так.***Но нет ничего. Было глупо поверить.Ну ладно, до встречи. Прощай. Я домой.Закончился отпуск. И с новой неделиОпять на работу, опять на убой…Но только успел отойти от могилы,Как что-то меня потянуло назад.Холодного ветра шумели порывы.«Ты здесь? Это правда? Ты здесь? Я так рад!»Ветра бушевали свирепо и лихо.Отчаянно кружилось вокруг воронье.Внезапно всё стало пронзительно тихо,И в этот момент я услышал ее.«Прошу прекрати себя мучить, папуля.Мне больно смотреть как ты травишь себя,Страдая, терзаясь, болея, тоскуя.Прошу прекрати это ради меня.Пойми наконец, ты ни в чем не виновен.Напротив, тобой мы могли дорожить.Ты делал что мог. Я прошу, будь свободен.Пожалуйста, просто начни снова жить.Живи настоящим, прошу я, будь счастливНайди себе смысл и новую жизнь.И если какой-то день будет ненастлив,Я буду с тобой рядом, только держись».В немом изумлении упал на колени.Соленые слезы текли по щекам.С души спадал тягостный груз сожалений.Она была здесь. Это слышал я сам.«Не знаю, смогу ли я жить настоящим;Не знаю, смогу ли простить я себя;Не знаю, смогу ли я снова быть счастлив,Но я постараюсь, дочурка моя».

Ключевые слова: Боль дочь смерть разговор бессилие авторский стих

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