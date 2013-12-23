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Стихи

Приветик, папуля

«Приветик, папуля. Ты как поживаешь?
Прости, что нечасто болтаю с тобой.
Надеюсь, что ты обо мне вспоминаешь
Раз в месяц хотя бы за кружкой другой.

Сама бы хотела общаться почаще,
Но мне запрещают. Такой вот отстой.
Какая же чушь, что с отцом настоящим
Нельзя говорить, будто ты мне чужой.

Но слушаться их я, конечно, не буду,
Пусть даже они не желают мне зла.
Приходится так вот, тайком, на минуту,
Пока не заметят. Такие дела.

Но ты не подумай, у нас всё нормально.
Ко мне все добры, впрочем, как и всегда.
Но сам понимаешь, я просто банально…
Скучаю чуть-чуть по тебе иногда.

Ну ладно совсем не чуть-чуть, даже очень.
Но тут не попишешь уже ничего…»
Ночные ветра что-то тихо бормочут.
Площадка пустует, на ней никого.

«Так как поживаешь? Всё так же в работе?
С восьми до пяти и обратно домой?
Никак не пойму, как вы там не помрете?
Так много работать полнейший отстой.

Надеюсь, конечно, что мне не придется
Так много работать, хотя вот как знать,
Как жизнь через несколько лет повернется.
Я даже не знаю, кем я хочу стать…

Всё так неожиданно, быстро сменилось…
Ты сам понимаешь, вообще не о том
Все мысли мои. Как же так получилось?
Ах, если бы всё это было лишь сном…

Прости, что опять начала я об этом…
Я знаю тебе жить сложнее чем мне,
Ведь нет никого, кто бы был твоим светом
Во всей этой черной и давящей тьме.

А ты был моим, как бы ни было странно…
И больно вдвойне, что не в силах помочь
Тебе пережить, переждать эти раны.
Такая вот я бесполезная дочь.

Что делать не знаю, я просто бессильна.
Я только молюсь за здоровье твоё.
Ты сам удивился бы, зная, как сильно
Хочу, чтобы снова мы были семьей».

Морозная ночь молчаливо царила
Над городом спящим. Я плелся домой.
«А я ведь тебя об одном не спросила…
Пожалуйста, будь только честным со мной.

Скажи, а ты правда меня бы не бросил?
И мы бы смогли жить вдвоем как семья?»
Декабрьский ветер мне фразу доносит:
«Ну, если б она не убила меня…»

Я вздрогнул, взглянул на пустые качели.
Послышалось что ли? Я сел, закурил.
Холодные звезды беззвучно смотрели
На боль человека, лишенного сил.

Щеки моей что-то незримо коснулось,
Я чувствовал близкое сердцу тепло,
Как будто бы что-то родное вернулось…
Затем оно также бесследно ушло,

Оставив меня одного с моей болью.
Я знаю, я сам был во всем виноват:
Во всём что случилось и с ней, и с тобою,
Я знаю, что я заслужил этот ад.

Неспешно мерцающий снег опускался.
Я сам был виновник своих неудач.
Над детской площадкой едва раздавался
Негромкий, бессильный и сдавленный плач.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:47
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 16:47 by МитяйПросмотров: 60Комментарии: 5
+5

Ключевые слова: Тьма боль бессилие авторский стих

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:45
+1
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Комментариев: 6 240
Э. Трогательно. Но кто кого убил?
Зарегистрирован: 23.12.2013
              
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 19:22
-1
Группа: Журналисты
Репутация: (3265|-1)
Публикаций: 2 345
Комментариев: 13 035
Цитата: зелёное яблочко
Э. Трогательно. Но кто кого убил?

Кажется жена убила мужа, а дочка вот скучает. Хороший стих. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                  
#3 написал: Эвиллс
Сегодня, 20:04
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Призрак нерождённой дочки навещал отца. Её мать сделала аборт. Семья распалась, не создавшись. Такое впечатление. Пронзительно-печальное стихотворение. +
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#4 написал: Митяй
Сегодня, 20:16
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Комментариев: 557
Цитата: Сделано_в_СССР
Цитата: зелёное яблочко
Э. Трогательно. Но кто кого убил?

Кажется жена убила мужа, а дочка вот скучает. Хороший стих. +++

Такой версии я еще не слышал...

Дочка говорит, что никак ему не может помочь в трудный жизненный период, и прямым текстом спрашивает, смогли бы жить вдвоём как семья, если бы некто "она", не убила её. А вот кто эта "она" - включаем полет фантазии и придумываем. У меня своя версия есть, у вас может быть своя. Во время размышлений не забываем принять во внимание, что отец чувствует угрызения совести, что он считает себя виноватым "во всём что случилось и с ней, и с тобою".

И мне действительно интересно узнать через какие умозаключения можно дойти до версии, что жена убила мужа, а дочка скучает.
Зарегистрирован: 19.06.2011
       
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 20:21
0
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Репутация: (2499|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 400
Мне этот стих даже больше понравился +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
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