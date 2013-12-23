Приветик, папуля

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:47

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Митяй Просмотров: 60 Комментарии: 5 +5 Сегодня, 16:47 by

«Приветик, папуля. Ты как поживаешь?Прости, что нечасто болтаю с тобой.Надеюсь, что ты обо мне вспоминаешьРаз в месяц хотя бы за кружкой другой.Сама бы хотела общаться почаще,Но мне запрещают. Такой вот отстой.Какая же чушь, что с отцом настоящимНельзя говорить, будто ты мне чужой.Но слушаться их я, конечно, не буду,Пусть даже они не желают мне зла.Приходится так вот, тайком, на минуту,Пока не заметят. Такие дела.Но ты не подумай, у нас всё нормально.Ко мне все добры, впрочем, как и всегда.Но сам понимаешь, я просто банально…Скучаю чуть-чуть по тебе иногда.Ну ладно совсем не чуть-чуть, даже очень.Но тут не попишешь уже ничего…»Ночные ветра что-то тихо бормочут.Площадка пустует, на ней никого.«Так как поживаешь? Всё так же в работе?С восьми до пяти и обратно домой?Никак не пойму, как вы там не помрете?Так много работать полнейший отстой.Надеюсь, конечно, что мне не придетсяТак много работать, хотя вот как знать,Как жизнь через несколько лет повернется.Я даже не знаю, кем я хочу стать…Всё так неожиданно, быстро сменилось…Ты сам понимаешь, вообще не о томВсе мысли мои. Как же так получилось?Ах, если бы всё это было лишь сном…Прости, что опять начала я об этом…Я знаю тебе жить сложнее чем мне,Ведь нет никого, кто бы был твоим светомВо всей этой черной и давящей тьме.А ты был моим, как бы ни было странно…И больно вдвойне, что не в силах помочьТебе пережить, переждать эти раны.Такая вот я бесполезная дочь.Что делать не знаю, я просто бессильна.Я только молюсь за здоровье твоё.Ты сам удивился бы, зная, как сильноХочу, чтобы снова мы были семьей».Морозная ночь молчаливо царилаНад городом спящим. Я плелся домой.«А я ведь тебя об одном не спросила…Пожалуйста, будь только честным со мной.Скажи, а ты правда меня бы не бросил?И мы бы смогли жить вдвоем как семья?»Декабрьский ветер мне фразу доносит:«Ну, если б она не убила меня…»Я вздрогнул, взглянул на пустые качели.Послышалось что ли? Я сел, закурил.Холодные звезды беззвучно смотрелиНа боль человека, лишенного сил.Щеки моей что-то незримо коснулось,Я чувствовал близкое сердцу тепло,Как будто бы что-то родное вернулось…Затем оно также бесследно ушло,Оставив меня одного с моей болью.Я знаю, я сам был во всем виноват:Во всём что случилось и с ней, и с тобою,Я знаю, что я заслужил этот ад.Неспешно мерцающий снег опускался.Я сам был виновник своих неудач.Над детской площадкой едва раздавалсяНегромкий, бессильный и сдавленный плач.

Ключевые слова: Тьма боль бессилие авторский стих

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