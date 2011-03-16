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Стихи

Конец 2020-го

Откинувшись в кресле, я мрачно подумал:
«Какой же чертовски паршивый был год…»
Покуда все ждут новогоднего чуда,
Мне мерзкое чувство скрутило живот.

Мы вынесли тяжбы минувшего года
Всему вопреки, всем несчастьям назло.
Фейерверки летели во тьму небосвода.
Потухло с числом небольшое табло.

Пробили куранты. Смогли! Получилось!
Молчит, затаивши дыхание, страна.
Мгновение спустя на табло появилось:
Две тысячи двадцать дробь два.

***

Сквозь кризис и смерч, эпидемии, цунами
Под гнетом несчастий и бед доползли…
На первом канале с прискорбием сказали:
«Встречаем две тысячи двадцать дробь три».

Дробь десять. Привыкшие к тяготам люди
Забыли, как жить без лишений и бед.
«… их жертву страна никогда не забудет…», -
Бубнил телевизор предпраздничный бред.

Дробь двадцать. Теперь выживает сильнейший.
В забвение ушли те простые года.
Японию смыло цунами мощнейшим.
«… но нас не сломить: ни сейчас, никогда!»

Дробь сорок прошел для людей незаметно.
Единственный вирус – и то ни о чем:
Симптомов нема, он проходит бесследно.
«… и вот наконец – долгожданный подъем!»

Лишь годы спустя осознали весь ужас:
«Ученые трудятся в поте лица!
Больных ожидает жестокая участь:
Им вирус не даст умереть до конца».

Меж жизнью и смертью застрявшие люди
В страданиях предсмертных застыли навек.
Они хотят смерти, и кто их осудит?
Давно эвтаназия – это не грех.

И я среди них буду скоро. Мне страшно.
Смешно. Так старались мы выжить суметь,
Цеплялись за жизни с немыслимой жаждой.
Теперь же мы сами хотим умереть.

В дробь семьдесят я был прикован к постели.
Безвольное тело, живой полутруп.
«Прорыв уже близко! Остались недели…»
Я вновь отключился под гаснущий звук.

Дрожащие пальцы вцепились в кушетку.
Раздался мучительный стон.
В эфире сказали: «Спасения нету.
Две тысячи двадцать дробь сто».


Новость отредактировал Core - Сегодня, 18:16
Сегодня, 18:16 by МитяйПросмотров: 56Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: год 2020 трагедия кризис ужас

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Комментарии

#1 написал: Faceless Killer
Сегодня, 19:01
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (26|-1)
Публикаций: 436
Комментариев: 4 131
yaaah Это гениально.
От последней строчки мурашки.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 16.03.2011
                     
#2 написал: Елена Лис
Сегодня, 19:46
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (208|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 228
Стихотворение очень понравилось, но надеюсь такого не случится на самом деле.
Прямо жуткая картина будущего.
Митяй - Вы прямо меня поразили , это же надо додуматься до такого последствия вируса scream
Зарегистрирован: 26.10.2020
#3 написал: Митяй
Сегодня, 20:32
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (52|0)
Публикаций: 107
Комментариев: 593
Цитата: Faceless Killer
Это гениально.
От последней строчки мурашки.

Спасибо большое за отзыв! Старался закончить эффектно с намеком на то, что 2020 никогда не закончится. А страдание не просто вечно, оно становится всё больше. К дробь 100 оно уже достигло такого градуса, что даже СМИ, ранее поддерживающие дух людей, признали что "Спасения нету".

Цитата: Елена Лис
Стихотворение очень понравилось, но надеюсь такого не случится на самом деле.
Прямо жуткая картина будущего.
Митяй - Вы прямо меня поразили , это же надо додуматься до такого последствия вируса scream

Спасибо большое за отзыв! А как по мне очень логичный вирус: зачем убивать носителя, если можно поддерживать в нем жизнь (пусть даже в таком ужасном состоянии), чтобы он продолжал распространять вирус. А уж как это происходит - кто знает noknow, природа за столько времени вполне могла придумать что-то эдакое.
И вполне возможно, что "Спасения нету" означает, что либо появился убивающий штамм, либо новый вирус, который как раз давал небольшой толчок к смерти.
Зарегистрирован: 19.06.2011
       
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