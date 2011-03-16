Конец 2020-го

Конец 2020-гоОткинувшись в кресле, я мрачно подумал:
«Какой же чертовски паршивый был год…»
Покуда все ждут новогоднего чуда,
Мне мерзкое чувство скрутило живот.
Мы вынесли тяжбы минувшего года
Всему вопреки, всем несчастьям назло.
Фейерверки летели во тьму небосвода.
Потухло с числом небольшое табло.
Пробили куранты. Смогли! Получилось!
Молчит, затаивши дыхание, страна.
Мгновение спустя на табло появилось:
Две тысячи двадцать дробь два.
***
Сквозь кризис и смерч, эпидемии, цунами
Под гнетом несчастий и бед доползли…
На первом канале с прискорбием сказали:
«Встречаем две тысячи двадцать дробь три».
Дробь десять. Привыкшие к тяготам люди
Забыли, как жить без лишений и бед.
«… их жертву страна никогда не забудет…», -
Бубнил телевизор предпраздничный бред.
Дробь двадцать. Теперь выживает сильнейший.
В забвение ушли те простые года.
Японию смыло цунами мощнейшим.
«… но нас не сломить: ни сейчас, никогда!»
Дробь сорок прошел для людей незаметно.
Единственный вирус – и то ни о чем:
Симптомов нема, он проходит бесследно.
«… и вот наконец – долгожданный подъем!»
Лишь годы спустя осознали весь ужас:
«Ученые трудятся в поте лица!
Больных ожидает жестокая участь:
Им вирус не даст умереть до конца».
Меж жизнью и смертью застрявшие люди
В страданиях предсмертных застыли навек.
Они хотят смерти, и кто их осудит?
Давно эвтаназия – это не грех.
И я среди них буду скоро. Мне страшно.
Смешно. Так старались мы выжить суметь,
Цеплялись за жизни с немыслимой жаждой.
Теперь же мы сами хотим умереть.
В дробь семьдесят я был прикован к постели.
Безвольное тело, живой полутруп.
«Прорыв уже близко! Остались недели…»
Я вновь отключился под гаснущий звук.
Дрожащие пальцы вцепились в кушетку.
Раздался мучительный стон.
В эфире сказали: «Спасения нету.
Две тысячи двадцать дробь сто».
Новость отредактировал Core - Сегодня, 18:16
Сегодня, 18:16 by МитяйПросмотров: 56Комментарии: 3
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