Конец 2020-го

Новость отредактировал Core - Сегодня, 18:16

Митяй Просмотров: 56 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 18:16 by

Откинувшись в кресле, я мрачно подумал:«Какой же чертовски паршивый был год…»Покуда все ждут новогоднего чуда,Мне мерзкое чувство скрутило живот.Мы вынесли тяжбы минувшего годаВсему вопреки, всем несчастьям назло.Фейерверки летели во тьму небосвода.Потухло с числом небольшое табло.Пробили куранты. Смогли! Получилось!Молчит, затаивши дыхание, страна.Мгновение спустя на табло появилось:Две тысячи двадцать дробь два.***Сквозь кризис и смерч, эпидемии, цунамиПод гнетом несчастий и бед доползли…На первом канале с прискорбием сказали:«Встречаем две тысячи двадцать дробь три».Дробь десять. Привыкшие к тяготам людиЗабыли, как жить без лишений и бед.«… их жертву страна никогда не забудет…», -Бубнил телевизор предпраздничный бред.Дробь двадцать. Теперь выживает сильнейший.В забвение ушли те простые года.Японию смыло цунами мощнейшим.«… но нас не сломить: ни сейчас, никогда!»Дробь сорок прошел для людей незаметно.Единственный вирус – и то ни о чем:Симптомов нема, он проходит бесследно.«… и вот наконец – долгожданный подъем!»Лишь годы спустя осознали весь ужас:«Ученые трудятся в поте лица!Больных ожидает жестокая участь:Им вирус не даст умереть до конца».Меж жизнью и смертью застрявшие людиВ страданиях предсмертных застыли навек.Они хотят смерти, и кто их осудит?Давно эвтаназия – это не грех.И я среди них буду скоро. Мне страшно.Смешно. Так старались мы выжить суметь,Цеплялись за жизни с немыслимой жаждой.Теперь же мы сами хотим умереть.В дробь семьдесят я был прикован к постели.Безвольное тело, живой полутруп.«Прорыв уже близко! Остались недели…»Я вновь отключился под гаснущий звук.Дрожащие пальцы вцепились в кушетку.Раздался мучительный стон.В эфире сказали: «Спасения нету.Две тысячи двадцать дробь сто».

Ключевые слова: год 2020 трагедия кризис ужас

Другие, подобные истории: