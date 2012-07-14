Сражение

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 11:59

_Lor_ Просмотров: 46 Комментарии: 3 +3 Вчера, 11:59 by

Сквозь тысячи мечей ударовТы пропустил всего один,И арбалета "дети" градомПробили щит с щитком твоим,Копейщик сзади тихим зверемНанес удар в просвет доспех,Сдавила боль раненья череп -Врагу победный клич и смех.Досада рвется диким воплем,Скупую выдавив слезу,И не гулять тебе на воле,И не обнять свою жену.Детей ты больше не увидишь,Твоя теперь могилы тишь,Страна - сгорит в огне, доколе,Рев не раздастся средь кладбищ.И ты восстанешь полусгнившийВлекомый злобою на мир.Будь то богатый или нищийКровавый не упустит пир.

Ключевые слова: Сражение мертвый зомби авторский стих

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