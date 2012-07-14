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Стихи

Сражение

Сквозь тысячи мечей ударов
Ты пропустил всего один,
И арбалета "дети" градом
Пробили щит с щитком твоим,
Копейщик сзади тихим зверем
Нанес удар в просвет доспех,
Сдавила боль раненья череп -
Врагу победный клич и смех.

Досада рвется диким воплем,
Скупую выдавив слезу,
И не гулять тебе на воле,
И не обнять свою жену.
Детей ты больше не увидишь,
Твоя теперь могилы тишь,
Страна - сгорит в огне, доколе,
Рев не раздастся средь кладбищ.
И ты восстанешь полусгнивший
Влекомый злобою на мир.
Будь то богатый или нищий
Кровавый не упустит пир.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 11:59
Вчера, 11:59 by _Lor_Просмотров: 46Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Сражение мертвый зомби авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Вчера, 12:00
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (925|-2)
Публикаций: 328
Комментариев: 2 543
С запятыми, конечно, совсем беда. Точнее, их совсем не было...

В остальном плюсану, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                    
#2 написал: _Lor_
Вчера, 18:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 17
Цитата: Qusto
С запятыми, конечно, совсем беда. Точнее, их совсем не было...

В остальном плюсану, +++


Хахахах, да. Так и есть. Не хочу оправдываться, но, как оказалось, отправлять стихи из армии очень сложно.
Спасибо админу за редакцию и извиняюсь за то, что не смог сам этого сделать.
Зарегистрирован: 19.09.2018
#3 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 21:26
0
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Группа: Журналисты
Репутация: (2957|-1)
Публикаций: 1 867
Комментариев: 12 027
Представил картинку, горит страна, идут войны, сражения, и тут встают полусгнившие голодные трупы на пир, бррррр... )) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                
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