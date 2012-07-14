СражениеСквозь тысячи мечей ударов
Ты пропустил всего один,
И арбалета "дети" градом
Пробили щит с щитком твоим,
Копейщик сзади тихим зверем
Нанес удар в просвет доспех,
Сдавила боль раненья череп -
Врагу победный клич и смех.
Досада рвется диким воплем,
Скупую выдавив слезу,
И не гулять тебе на воле,
И не обнять свою жену.
Детей ты больше не увидишь,
Твоя теперь могилы тишь,
Страна - сгорит в огне, доколе,
Рев не раздастся средь кладбищ.
И ты восстанешь полусгнивший
Влекомый злобою на мир.
Будь то богатый или нищий
Кровавый не упустит пир.
Новость отредактировал Qusto - Вчера, 11:59
Вчера, 11:59 by _Lor_Просмотров: 46Комментарии: 3
Ключевые слова: Сражение мертвый зомби авторский стих