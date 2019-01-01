Прощание

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:57

Kratinett Просмотров: 17 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 17:57 by

Утро. Холодное ноябрьское. Я зарылась поглубже в одеяло. Вставать было ещё рано. Цепляясь за остатки теплого сна, я все же разлепила веки. Вибрировал телефон. Будильник? Уже? Нет, звонила бабушка. Странно.Я взяла трубку и, услышав мамин голос, сразу все поняла:- Бабушка умерла...Это моя вторая смерть близкого человека. И снова я не могу плакать, снова слова не идут, ничего не чувствую.Я с мужем и сыном живу далеко от моих родителей и от бабушки. Так вышло. На похороны я не попала.Спустя сорок дней, хотя мне теперь кажется, что прошло немного больше, мне приснился сон. Снилось, что я лежу в кровати и меня будит телефонный звонок. Я взяла трубку. Это была бабушка. Я поняла это по ее дыханию. Я очень обрадовалась и удивилась. Пришла в голову мысль об абсурдности ситуации, ведь моя мама сказала, что она умерла. Значит, это неправда? Значит, получилось выжить?- Баб? Это ты?Молчание, а затем хриплый голос:- Да, это я...Голос был немного строгим, но это нормально, бабушка была учителем.- Бабушка, что ты делаешь? - радостно спросила я ее.В ответ было очень долгое молчание. Оно было таким холодным, глубоким и темным, это молчание. Словно я заглянула в бездну, вслушиваясь в звуки в трубке. Внезапно заработал телевизор, и почти сразу там что-то щелкнуло, вспыхнуло и погас экран. Я очень испугалась, вскочила. В трубке были уже короткие гудки. Побежала в комнаты, где были мои папа и мама, и стала им говорить, что бабушка только что умерла и что ее больше нет. Нигде.Когда я проснулась, то подушка была мокрая. Я наконец смогла поплакать. Несмотря на то, что это был сон, я верю, что это бабушка приходила прощаться.

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