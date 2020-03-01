ПолденьИзносился мой плащ,
Износился до дыр.
Больше мне твой палач
Ни тревожен, ни мил.
Лишь полуденный мир
Не согреет лица́.
Лишь отчаянный пир
Не насытит сердца́.
Только мертвенный лик,
Словно розовый блин,
Мне к окошку приник...
А я стал нелюдим.
Я уже не зову
Кружевных бесенят.
Я уже не живу.
Мои демоны спят.
Башня звонко прорвет
Голубой небосвод.
Больше нету забот,
Больше нету хлопот.
Ухожу в мрачный день.
Ты не стой на крыльце.
Ну зачем тебе тень
На прекрасном лице?
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:19
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 01:19 by Faceless KillerПросмотров: 50Комментарии: 0
Ключевые слова: Полдень грусть мертвец авторский стих