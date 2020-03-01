Полдень

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:19

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Faceless Killer Просмотров: 50 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 01:19 by

Износился мой плащ,Износился до дыр.Больше мне твой палачНи тревожен, ни мил.Лишь полуденный мирНе согреет лица́.Лишь отчаянный пирНе насытит сердца́.Только мертвенный лик,Словно розовый блин,Мне к окошку приник...А я стал нелюдим.Я уже не зовуКружевных бесенят.Я уже не живу.Мои демоны спят.Башня звонко прорветГолубой небосвод.Больше нету забот,Больше нету хлопот.Ухожу в мрачный день.Ты не стой на крыльце.Ну зачем тебе теньНа прекрасном лице?

Ключевые слова: Полдень грусть мертвец авторский стих

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