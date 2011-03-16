Навеки один

Навеки одинОпустились мои уставшие руки,
Стекает струйками алая кровь.
Не знают конца мои бренные муки,
Тоска пеленою обнимет и вновь...
Укутавшись пледом из темени ночи,
Бреду медленно прочь под луной.
Моей душе велено, словно от порчи,
На веки скитаться в этом мире одной.
Картины пылятся за стенами замка,
Леса окружили мой дом дорогой.
Нет тропы, нет пути и дороги обратно,
И снова я ночь провожу сам с собой.
Года текут для меня всё быстрее,
Туман в мой разум ползёт неспеша.
Но ничего для меня нет больнее,
Что голод растёт страданья глуша.
Я с детства другой, по натуре не злой.
Но сейчас моя сущность рвётся наружу.
Никому не вредил, пока был молодой,
Но одиночество в душу льёт стужу.
Мелькают картинки перед глазами,
Как падают замертво людские тела.
И дым в голове клубится клубами,
Год от года жажда всё больше страшна.
Скоро конец мой, одеваю халат,
Смазан и ладен мой медный пистоль,
Из серебра пули тихо в тумбе лежат.
Последний вампир, что теряет контроль.
Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 16:59
Сегодня, 16:59 by Spirit ForesterПросмотров: 118Комментарии: 1
Ключевые слова: Вампир кровь ночь лес авторский стих