Навеки один

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 16:59

Spirit Forester Просмотров: 118 Комментарии: 1 +6 Сегодня, 16:59 by

Опустились мои уставшие руки,Стекает струйками алая кровь.Не знают конца мои бренные муки,Тоска пеленою обнимет и вновь...Укутавшись пледом из темени ночи,Бреду медленно прочь под луной.Моей душе велено, словно от порчи,На веки скитаться в этом мире одной.Картины пылятся за стенами замка,Леса окружили мой дом дорогой.Нет тропы, нет пути и дороги обратно,И снова я ночь провожу сам с собой.Года текут для меня всё быстрее,Туман в мой разум ползёт неспеша.Но ничего для меня нет больнее,Что голод растёт страданья глуша.Я с детства другой, по натуре не злой.Но сейчас моя сущность рвётся наружу.Никому не вредил, пока был молодой,Но одиночество в душу льёт стужу.Мелькают картинки перед глазами,Как падают замертво людские тела.И дым в голове клубится клубами,Год от года жажда всё больше страшна.Скоро конец мой, одеваю халат,Смазан и ладен мой медный пистоль,Из серебра пули тихо в тумбе лежат.Последний вампир, что теряет контроль.

Ключевые слова: Вампир кровь ночь лес авторский стих

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