Творческий демон

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:04

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 51 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 00:04 by

Не скован священным писанием творческий демон.Владыка единый и князь для любой писанины.Он гость и хозяин в своих королевских доменах.И в том уже стал виноват, что ни в чём не повинен.Его заточить бы в острог, чтоб зачах и не ожилЗа то, что лишился ума не как все, а - нелепо.Воздвиг рукотворный себе, только рожа похожаНа маски посмертной бледнеющий в сумраке слепок.Он – чёрт в тихом омуте, там, где всё гладко и ровно.И так не хватает бросания камушка в воду,Что хочется первого трепета с пеплом и кровью,Бессмысленно, глупо, зато – никому не в угоду.Зачем он выходит наружу, не спится всё, суке?Не спиться ли лучше? Не взять ли привычные спицы?Петляя верёвкой наверх от пожизненной скуки,Бросая осколки стекла в равнодушные лица.Притворческий демон без тени застыл кровопийцей.

Ключевые слова: Демон стихи кровь смерть авторский стих

Другие, подобные истории: