Творческий демонНе скован священным писанием творческий демон.
Владыка единый и князь для любой писанины.
Он гость и хозяин в своих королевских доменах.
И в том уже стал виноват, что ни в чём не повинен.
Его заточить бы в острог, чтоб зачах и не ожил
За то, что лишился ума не как все, а - нелепо.
Воздвиг рукотворный себе, только рожа похожа
На маски посмертной бледнеющий в сумраке слепок.
Он – чёрт в тихом омуте, там, где всё гладко и ровно.
И так не хватает бросания камушка в воду,
Что хочется первого трепета с пеплом и кровью,
Бессмысленно, глупо, зато – никому не в угоду.
Зачем он выходит наружу, не спится всё, суке?
Не спиться ли лучше? Не взять ли привычные спицы?
Петляя верёвкой наверх от пожизненной скуки,
Бросая осколки стекла в равнодушные лица.
…
Притворческий демон без тени застыл кровопийцей.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:04
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 00:04 by johnny-max-cageПросмотров: 51Комментарии: 2
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