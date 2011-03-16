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Стихи

Творческий демон

Не скован священным писанием творческий демон.
Владыка единый и князь для любой писанины.
Он гость и хозяин в своих королевских доменах.
И в том уже стал виноват, что ни в чём не повинен.
Его заточить бы в острог, чтоб зачах и не ожил
За то, что лишился ума не как все, а - нелепо.
Воздвиг рукотворный себе, только рожа похожа
На маски посмертной бледнеющий в сумраке слепок.
Он – чёрт в тихом омуте, там, где всё гладко и ровно.
И так не хватает бросания камушка в воду,
Что хочется первого трепета с пеплом и кровью,
Бессмысленно, глупо, зато – никому не в угоду.
Зачем он выходит наружу, не спится всё, суке?
Не спиться ли лучше? Не взять ли привычные спицы?
Петляя верёвкой наверх от пожизненной скуки,
Бросая осколки стекла в равнодушные лица.

Притворческий демон без тени застыл кровопийцей.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:04
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 00:04 by johnny-max-cageПросмотров: 51Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Демон стихи кровь смерть авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Faceless Killer
Сегодня, 00:27
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (14|-1)
Публикаций: 433
Комментариев: 4 120
Ох, Макс... Затронул ты меня этим стихом. Ну, мастер слова настоящий, ничего не скажешь! Так филигранно и так точно!

И в том уже стал виноват, что ни в чём не повинен.

Это прям!!! Глаголом жжешь.

Ну и красиво очень, конечно. Речевые обороты имею в виду.
Зарегистрирован: 16.03.2011
                     
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 00:58
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (2605|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 581
Создать столько сложных образов и ассоциаций каждым предложением - мало кто может) супер, оч красиво, изощренно я бы сказала +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
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