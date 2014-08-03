Взрыв мозга: творческий македонец создаёт жуткие фотоманипуляции

Бывает такое искусство, от которого мурашки по коже. Македонский скульптор Оливер Маринкоски (Oliver Marinkoski) уже несколько лет делает вот такие пугающие фотоманипуляции. Для создания работ он использует свои 3D-модели и стоковые фотографии. Большинство работ художника бросают вызов общепринятым идеям.