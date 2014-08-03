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Страшные Арты

Взрыв мозга: творческий македонец создаёт жуткие фотоманипуляции


Бывает такое искусство, от которого мурашки по коже. Македонский скульптор Оливер Маринкоски (Oliver Marinkoski) уже несколько лет делает вот такие пугающие фотоманипуляции. Для создания работ он использует свои 3D-модели и стоковые фотографии. Большинство работ художника бросают вызов общепринятым идеям.

Взрыв мозга: творческий македонец создаёт жуткие фотоманипуляции
Взрыв мозга: творческий македонец создаёт жуткие фотоманипуляции
Взрыв мозга: творческий македонец создаёт жуткие фотоманипуляции
Взрыв мозга: творческий македонец создаёт жуткие фотоманипуляции
Взрыв мозга: творческий македонец создаёт жуткие фотоманипуляции
Взрыв мозга: творческий македонец создаёт жуткие фотоманипуляции
Взрыв мозга: творческий македонец создаёт жуткие фотоманипуляции
Взрыв мозга: творческий македонец создаёт жуткие фотоманипуляции
Взрыв мозга: творческий македонец создаёт жуткие фотоманипуляции
Взрыв мозга: творческий македонец создаёт жуткие фотоманипуляции
Взрыв мозга: творческий македонец создаёт жуткие фотоманипуляции
Взрыв мозга: творческий македонец создаёт жуткие фотоманипуляции
Взрыв мозга: творческий македонец создаёт жуткие фотоманипуляции
Взрыв мозга: творческий македонец создаёт жуткие фотоманипуляции
Взрыв мозга: творческий македонец создаёт жуткие фотоманипуляции
Взрыв мозга: творческий македонец создаёт жуткие фотоманипуляции
Взрыв мозга: творческий македонец создаёт жуткие фотоманипуляции
Взрыв мозга: творческий македонец создаёт жуткие фотоманипуляции
Взрыв мозга: творческий македонец создаёт жуткие фотоманипуляции
Взрыв мозга: творческий македонец создаёт жуткие фотоманипуляции
Взрыв мозга: творческий македонец создаёт жуткие фотоманипуляции
Взрыв мозга: творческий македонец создаёт жуткие фотоманипуляции
Взрыв мозга: творческий македонец создаёт жуткие фотоманипуляции
Взрыв мозга: творческий македонец создаёт жуткие фотоманипуляции
Взрыв мозга: творческий македонец создаёт жуткие фотоманипуляции
Взрыв мозга: творческий македонец создаёт жуткие фотоманипуляции
Взрыв мозга: творческий македонец создаёт жуткие фотоманипуляции
Взрыв мозга: творческий македонец создаёт жуткие фотоманипуляции
Взрыв мозга: творческий македонец создаёт жуткие фотоманипуляции
Взрыв мозга: творческий македонец создаёт жуткие фотоманипуляции
Взрыв мозга: творческий македонец создаёт жуткие фотоманипуляции
Взрыв мозга: творческий македонец создаёт жуткие фотоманипуляции
Взрыв мозга: творческий македонец создаёт жуткие фотоманипуляции
Взрыв мозга: творческий македонец создаёт жуткие фотоманипуляции


Автор - sdv.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:53
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 11:53 by Сделано_в_СССРПросмотров: 60Комментарии: 6
+7

Ключевые слова: Оливер Маринкоски сюррюализм арты

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 11:57
+2
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (9588|-4)
Публикаций: 415
Комментариев: 7 045
Прикольные, смешные, отвратительные - на любой вкус!
Но фотография (кроме документальной) - тоже вид изобразительного искусства. А уж с таким количеством "обработок" и вовсе чистый арт!
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 12:13
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1394|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2 500
Это же надо столько нафантазировать)) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#3 написал: ELEMAT
Сегодня, 12:32
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2157|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 1 804
От разнообразия глаза разбежались...
Сколько всего! Кое с чего, если честно, выворачивает.
Особенно хочу отметить цаплю - классная ))
Плюс +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:57
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (788|0)
Публикаций: 58
Комментариев: 2 513
Это ж надо настолько головушка бобо!
Зарегистрирован: 23.12.2013
       
#5 написал: FataMorgana
Сегодня, 14:49
+1
Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 118
Комментариев: 2 705
Есть прям такие, что фуу. Плюс за креатив.
Зарегистрирован: 7.06.2012
           
#6 написал: Mina Harker
Сегодня, 14:55
+1
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 49
Комментариев: 1 828
"Взрыв мозга" , лучше и не скажешь ))
++++++++
Зарегистрирован: 1.06.2012
     
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