Рай другаСтих написал отец, что у него умер добрый друг из-за того, что он сгорел заживо в доме, и отец решил написать этот стих...
Если прочитаете вслух, будет вам сниться этот друг, на ваших глазах окажетесь в раю, будто умерли, там с тобой будет разговаривать, что произошло...
Тот же самый стих:
Укутывает землю
Из слепо пройденной любви
Причудам внемлю.
А век был и палач, и побратим.
Душа умельца гончара
Бичует уши бешенным щебетом
И белым был пейзаж
Не мне букеты ярких роз
Осколком ранил сердце ты
О болевой порог.
Из тайных животворных сил земных.
Листая желтые страницы
И шагами неслышными подбирается день
Где-то взлетела птица,
И звезды наших глаз мерцают в темноте.
Посмотри как воздух прян и свеж
Рядом быть и в счастье и в горе
Властелин небесных сфер,
Востроносый твой портрет
Ты сам увидишь всё в разбуженной весне
Над всей весной где нам не быть вдвоём
Сошли к нам они с коловратовых гор
Что держит и приказывает выжить
Сбросив этики тяжесть оков.
Зелёный пар. а я на лыжи
В светлых замках из песка
И не будут мысли возражать
Сад отцовский, где бог прошагал.
Взятки скопом стали брать.
Мой милый ангел стражник счастья
Осколком долгих ожиданий
Обласканный ветрами из ненастья,
И далека от всех воспоминаний.
Не жди ни слёз ни долгих оправданий
И обернётся жаждой новых встреч
Песок времён сквозь дым терзаний
Из зависти, а не за грех!
Человек мой где ты
Как в лесах бизоны
Я играя в жизнь не в масть, крыл
Сколько там ещё до зоны?
А рассыпавшись сном
Нас замечают это слава
На светлых крыльях наших снов,
А ведь казалось - дерзкая забава.
Привязанный к шее
В моей голове
Безмолвие белых стен
Нашим ангелам мы смертию грозим
Что броню наших душ сломает
Селезень, как принц, плывёт красив!
На черной ночи синим проступая.
Вопрос оставлю без ответа
Просроченною болью сон
Где правят исключительно от света,
Счастливый эпизод.
Взвесить жизнь мою весами
К любой печали горю и напасти
Белыми грибами.
Вереницы перелетных птиц
Больше страсти меньше света
И доказала что истина таки в вине
Промежутке красного рассвета.
Днём, золотые пылинки, и воздух дрожал, прогрет.
С ног я к вечеру свалилась
С ивами плакучими
Подошла, на до мною склонилась,
Каждый к собственному порогу
Зачем мутишь опять в колодце жизни воду
Словно плитой предовило тревогу.
Возьми свой дар, верни мою свободу
Белым сумраком по реке
Прогибаясь над дальней заставой
Холод. осень. рассвет.
Ты услышишь меня, право.
Ночами приходит ко мне вдохновение
Для тех кто звездою слетает падучей
А во мне всё, как в туче, как в куче
Смотришь как мир становится все мрачней
Только некто прибитый гвоздями
Как весенний испачканный снег
Завезли сюда нас сами!
Скулит порою
Когда идет на бой
И нет во мне покоя,
Пленить обязан твой напор
А огарок свечи умирает так скоро
Он скомороший он ерошил память
Все бегут за счастьем легко и споро,
И угасает нервов пламя.
Чувствуешь как тронуло сердце твое? Или тебе немного страшно?
Напиши в комментариях!
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:54
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:54 by Denis_2009Просмотров: 94Комментарии: 1
Ключевые слова: Рай смерть друг авторский стих